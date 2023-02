Verkehrsbilanz Dießen: Weniger Unfälle, mehr Verletzte

Von: Susanne Greiner

Mehr Radunfälle am Ammersee-Westufer: Die Polizei Dießen hat im letzten Jahr 40 Radunfälle festgestellt – 22 mehr als noch im Jahr 2021. (Symbolbild) © Fotostand / K. Schmitt via www.imago-images.de

Ammersee – Zwar kann die Polizeiinspektion Dießen insgesamt weniger Unfälle für das Jahr 2022 im Vergleich zu 2021 melden. Die Zahl der Unfälle mit Verletzten ist hingegen um knapp 23 Prozent gestiegen. Aber es gibt noch eine positive Nachricht: Letztes Jahr ist kein Mensch bei einem Verkehrsunfall im Gebiet der Polizei Dießen – neben Dießen auch Utting, Schondorf, Greifenberg, Eching und Finning – gestorben.

Die Zahl der Verkehrsunfälle in 2022 sank gegenüber 2021 um gut 9 Prozent: von 642 auf 582. Davon waren 139 Wildunfälle. Die Zahl der Verkehrsunfälle mit Verletzten stieg allerdings von 71 auf 87 (plus 22,53 Prozent) wieder an und habe damit exakt das Niveau von 2020 erreicht, informiert Erster Polizeihauptkommissar Alfred Ziegler. Die Zahl der Unfälle mit Ursache Geschwindigkeit sank von 17 auf zehn.



Unfallfluchten gab es bedeutend weniger als 2021: Waren es da noch 147, sind es letztes Jahr ‚nur‘ noch 119. Die Aufklärungsquote der Unfallfluchten blieb dabei nahezu unverändert bei gut 40 Prozent.



Die Zahl der Unfälle mit Fahrrad oder Pedelec stieg weiterhin: 2022 für den Ammersee von 32 auf 47. Dabei waren weniger Pedelecs beteiligt (sieben statt zehn in 2021), dafür aber mehr Fahrräder (40 statt 22 in 2021). Bei den meisten Unfällen seien die Fahrer ohne Fremdbeteiligung gestürzt, informiert Ziegler.



Unter Alkoholeinfluss verzeichnete die Polizei Dießen letztes Jahr acht Unfälle, drei mehr als 2021; andere berauschende Mittel hatten zwei Unfallverursacher intus (2021 noch 0). Verkehrsteilnehmer, die ohne Unfall aber mit Alkohol unterwegs waren, stellte die Dießener Polizei 50 fest – 37 im Jahr 2021. Unfallfreie Fahrten unter Einfluss anderer berauschender Mittel seien es neun gewesen, so Ziegler, zwei mehr als 2021.