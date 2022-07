Verletzungsprobleme bei Landsbergs Fußballern

Will trotz Schulterverletzung auflaufen: Landsbergs Spielertrainer Mike Hutterer © Ernstberger

Landsberg – Fußball-Bayernligist TSV Landsberg steht in der ersten Hauptrunde des bayerischen Toto-Pokals (25. Juli). Im zweiten Spiel der Quali-Runde setzten sich die Kreisstädter am Sonntag mit 2:0 bei Landesliga-Absteiger SV Egg an der Günz durch.

Neuzugang Vincent Stegmiller brachte Landsberg in der 50. Minute 1:0 in Führung, Steffen Krautschneider machte in der 87. Minuten mit einem verwandelten Elfmeter nach Foul an Sandro Caravetta alles klar. „Ein verdienter Sieg und eine gelungene Generalprobe für den Punktspiel-Auftakt gegen Hallbergmoos“, freut sich Spielertrainer Mike Hutterer. Bereits unter der Woche hatte der TSV Landsberg Landesligist Eintracht Karlsfeld mit 5:0 besiegt. Ex-Löwe Sascha Mölders, der in Egg erstmals leer ausging, traf da gleich vier Mal.



Vier Siege in sechs Testspielen, Niederlagen nur gegen zwei Regionalligisten – das sieht auf den ersten Blick nach einer ordentlichen Vorbereitung für den neuformierten Bayernligisten aus. Doch das Spielertrainer-Duo Mölders/Hutterer plagen Verletzungssorgen. Hutterer selbst musste in Egg passen, nachdem er sich beim Test gegen Karlsfeld die rechte Schulter ausgekugelt und eine schmerzhafte Verletzung an der „Pfanne“ zugezogen hatte. Sogar von einer OP war zunächst die Rede. Doch mittlerweile sind die Schmerzen weg, „die Schulter ist stabil“, so der Mittelfeldspieler, der hofft, gegen Donaustauf dabei zu sein: „Mein Ziel ist, am Samstag zu spielen“, sagt er. Ob’s klappt, entscheidet sich erst im Lauf der Woche.



»Leuges wird fehlen«



Noch schlimmer als Hutterer hat es Daniel Leugner erwischt. Der „Wunsch-Neuzugang“ aus Dachau, der in den ersten Tests schon seine Klasse aufblitzen ließ, musste am Montag nach seinem Innenband-Anriss aus dem Spiel in Heimstetten am rechten Knie (da hatte er sich schon mal das Kreuzband gerissen) operiert werden. Hutterer erklärt: „Es ist auch ein Band gerissen, das den Meniskus hält.“ Das heißt: „Leuges“ wird Landsberg viel länger fehlen, als die zunächst angenommenen „vier bis sechs Wochen.“ Zumal der 27-jährige Mittelfeldspieler erst in sechs Wochen mit der Reha beginnen darf. Vor Oktober wird’s damit wohl nichts mit der Bayernliga-Premiere im Landsberger Trikot. „Diese Verletzung tut uns extrem weh“, gibt Hutterer zu.

Trotz allem heißt es jetzt beim TSV: Volle Konzentration auf den Auftakt, die Englische Start-Woche: Am Samstag (14 Uhr) im Landsberger Sportpark gegen Hallbergmoos, dann schon am Dienstag (19.30 Uhr) das Derby bei Regionalliga-Absteiger FC Memmingen und am Samstag, 23. Juli (14 Uhr) das Heimspiel gegen den FC Gundelfingen. „Da wissen wir gleich, wo wir stehen“, so Hutterer. Seine Devise: „Wir schauen von Spiel zu Spiel.“



Und es gibt noch eine gute Nachricht für die Fußballer des TSV Landsberg: Der sportliche Leiter Jürgen Meissner hat jetzt einen neuen Torwart-Trainer gefunden: Der ehemalige Raistinger Fabian Resch (25/früher u.a. Unterpfaffenhofen, Oberalting und Jugend der FT Starnberg) hat die Nachfolge von Mario Schmid angetreten und das Trainerteam komplettiert. Resch war in Egg erstmals mit dabei. Hutterer: „Ein Super-Typ, das passt.“