Verschönerungsverein Riederau: Rettung in letzter Minute

Von: Dieter Roettig

Erleichtert und glücklich, dass es mit dem Verschönerungsverein Riederau weitergeht: Beate Streit, Katrin Gabriel, Zora Zarbo, Nancy Arnold und Florian Zarbo. © Roettig

Riederau – Ausgerechnet im 120. Jahr seines Bestehens drohte dem Verschönerungsverein Riederau das Ende. Vorstand Stephan Widler (55) stellte sich bei der Jahreshauptversammlung im Oktober 2022 nach neun Jahren an der Vereinsspitze nicht mehr zur Wiederwahl und trat zurück. Da niemand sein Ehrenamt übernehmen wollte, wurde über die Auflösung des Vereins abgestimmt, allerdings wegen nur zwölf Teilnehmern ohne Wirksamkeit. Denn laut Satzung ist die Anwesenheit von zwei Dritteln der aktuell 87 Mitglieder notwendig.

Bei einer außerordentlichen Sitzung im „Kramerhof“ wurde jetzt erneut über die Auflösung abgestimmt. Bei dieser Wiederholung hätte laut Satzung die einfache Mehrheit ohne Rücksicht auf die Zahl der Anwesenden genügt. Mit einem einstimmigen „Weitermachen“ hat sich das Damoklesschwert über dem schmucken Dießener Ortsteil in Luft aufgelöst. Zwei Damen der ‚next generation‘ hatten sich bereit erklärt, den Traditionsverein weiterzuführen und stellten sich zur Wahl. Zora Zarbo (37) wurde ohne Gegenstimme zur neuen ersten Vorsitzenden gewählt. So wie auch Nancy Arnold (44) zur neuen Schatzmeisterin. Die bisherige zweite Vorsitzende Katrin Gabriel (75), bekannte Kunstmalerin und verdientes Urgestein des Vereins, wurde als zweite Vorsitzende bestätigt. Ihnen zur Seite stehen als Beisitzer Beate Streit und Florian Zarbo. Stephan Widler, bis zur Neuwahl kommissarischer Vorsitzender: „Ich bin überglücklich, dass es mit den drei Damen an der Spitze weitergeht. Bei einer Auflösung hätte mein Herz geblutet.“ Zumal die neue Vorstandschaft gleich nach ihrer Wahl „laut darüber nachdenkt“, im kommenden Jahr den 120. Geburtstag des Vereins mit einem pompösen Fest nachzuholen. Wer Ideen dazu hat: info@verschoenerungsverein-riederau.de.



Widler selbst musste aus beruflichen und privaten Gründen das Steuerrad abgeben, bleibt aber im Verein und wird weiterhin aktiv mitarbeiten, soweit es seine Zeit erlaubt. Sein privates Steckenpferd, die Geschichte von Riederau zu erforschen, will er ebenfalls weiter betreiben. Auch mit einer Festschrift zum Gründungsjubiläum. Hier hatte Widler im Gespräch mit dem KREISBOTEN gleich eine amüsante Story über die Vereinsgründung anno 1902 parat. Anlass war zunächst nicht die Verschönerung des Dorfes. Sondern die Tatsache, dass Mitglieder von Vereinen verbilligte Fahrkarten für die Ammersee-Dampfschiffe und die Eisenbahn zwischen Mering und Weilheim erhielten. Da Riederau 1898 einen Bahnhaltepunkt und 1900 einen Dampfersteg bekam, witterte man auch lukrative Einnahmen von den „Sommerfrischlern“, die in Scharen an den Ammersee strömten. Viele wurden sogar sesshaft, denn hier gab es damals noch große Grundstücke zu kleinen Preisen.



Die 25 Gründungsmitglieder des Verschönerungsvereins von 1902 hatten es sich letztendlich doch zur Aufgabe gemacht, ihr Fleckchen Ammersee-Paradies für Erholung suchende Menschen zu erschließen und übernahmen auch die Aufgabe eines Verkehrsvereins. Fast sechzig Jahre vor Gründung der Aktion „Unser Dorf soll schöner werden“ gingen die Ehrenamtlichen in Riederau bereits zur Sache. Sie pflanzen Blumen- und Rosenbeete, Hecken und Bäume, installierten Ruhebänke an den Wanderwegen oder setzten Waldbrücken instand. Dank „Rama dama“ hat man den Ort sauber gehalten, der als „Riderowe“ 1126 erstmals urkundlich erwähnt wurde.



In den letzten Jahren unter dem Vorsitz von Stephan Widler wurden die erweiterte Seeanlage beim Dampfersteg bepflanzt, der Ammerseepfad mit einer weiteren Infotafel über die Einflüsse der Eiszeit erweitert, Hundekot-Beutelstationen aufgestellt oder auch das historische Uhrtürmchen auf dem Bahnhof neu gestaltet. Zuletzt wurde eine Fahrrad-Reparatursäule aufgestellt – alles finanziert von Mitgliederbeiträgen und Spenden.



Aktuell ärgert sich Widler, dass die Schaukästen des Vereins zur Ortshistorie im Bahnhof sicht- und bestückungsmäßig eingeschränkt sind. Da die Marktgemeinde Dießen im alten Riederauer Rathaus eine Kindertagesstätte einrichtet, wurden die dortigen Bankautomaten in die Wartehalle des Bahnhofs versetzt. Dort behindern sie die Sicht auf die Schaukästen, die man zudem wegen der Enge weder richtig öffnen noch abhängen kann. Stephan Widler: „Auf unsere Nachfrage und Bitte um Abhilfe haben wir weder von der Gemeinde noch von der Sparkasse eine Antwort erhalten.“



Um die Lösung des Problems kann sich ab sofort die neue Vorsitzende Zora Zarbo kümmern. Sicher mit Hilfe ihres Mannes Florian, Beisitzer in der Vorstandschaft und Gemeinderat für die Freien Wähler.