Nicht ganz friedlich: Klinikums-Verwaltungsrat wird vergrößert

Von: Susanne Greiner

Während der Haushalt in der letzten Kreistagssitzung des Jahres relativ friedlich beschlossen wurde, gab es zuvor heftige Diskussionen zum Thema Klinikums-Verwaltungsrat. © Greiner

Landkreis – Es gibt Lieferschwierigkeiten, auch bei Kerzen. Deshalb brannte in der letzten Kreistagssitzung nicht wie sonst vor jedem Ratsmitglied ein Friedenslicht. Die Pfadfinder aus dem Lechrain hatten zwar Teelichtersatz, manch ein Rat ging aber leer aus. Auch die Stimmung war nicht nur friedlich. Ging der Haushalt wie vom Ausschuss empfohlen relativ zügig mit einer Kreisumlage von 52 Prozent gegen die Stimmen der CSU durch – die sich für 53 Prozentpunkte eingesetzt hatten (siehe unten) –, gab es Diskussionen zu den Vorfällen im Klinikums-Verwaltungsrat sowie zu der von der Kreisverwaltung beantragten – und später beschlossenen – Satzungsänderung des Gremiums.

Zur Abstimmung standen 18 Änderungen in der Satzung, zwei davon von Bedeutung. Eine war die Vergrößerung des Gremiums von 14 auf 20 Mitglieder, nach Wunsch der Landkreisverwaltung mit den Stellvertretern des Landrats: Margit Horner-Spindler (CSU), Markus Wasserle (SPD) und Günter Först (FW) – Erich Püttner (UBV) ist bereits Ratsmitglied –, dazu OBin Doris Baumgartl (UBV). Die zweite wichtige Änderung: Zur Berufung und Abberufung des Klinikumsvorstands solle eine Zweidrittel- statt der bisherigen gültigen einfachen Mehrheit notwendig sein. Eine Zweidrittelmehrheit schaffe einen „großen Konsens“ für den Vorstand, begründete Landrat Thomas Eichinger (CSU). Dass diese Mehrheit auch für eine Verlängerung des Vorstandsamtes nötig sei, sah Eichinger als „Hürde“, die der jeweilige Vorstand auch nehmen müsse. Dass seine Landrat-Stellvertreter den Verwaltungsrat vergrößern sollen, sei nötig, um ihnen das nötige „Eingebundensein in die Materie“ zu geben, dass sie im Falle einer Vertretung haben müssten. Die Stellvertreter seien ja nicht immer seiner Meinung, entgegnete er dem Vorwurf, er wolle sich mit dieser Besetzung eine Mehrheit durch „ihm wohlgesonnene Ratsmitglieder“ schaffen. Von einer Verkleinerung des Rats habe man abgesehen, um „niemandem seinen Sitz wegzunehmen“.



Die Vorwürfe, er habe dem Verwaltungsrat bei einer Abwahl des Klinikumsvorstands Marco Woedls gedroht – Grünenkreisrätin Monika Groner hatte das kurz zuvor nochmals in einem Video öffentlich gemacht (der KREISBOTE berichtete) – bezeichnete Eichinger als „Narrativ“, das man auch als „Verleumdung“ auslegen könne. Groner hatte indessen von den Rechtsanwälten des Klinikums einen „Weihnachtsgruß der besonderen Art“ bekommen, wie die Kreisrätin in der Sitzung berichtete: eine Unterlassungsklage mit Strafandrohung von 10.000 Euro. „Über diesen Umgang bin ich tief erschüttert.“ Die Klage richte sich nur gegen ihre Aussage, dass „Abteilungen ohne die Beteiligten der Betroffenen umstrukturiert werden“. Eine Aussage, die auch der Personalrat dem Landrat gegenüber schriftlich geäußert habe, ebenso sei dieser Tatbestand Inhalt des Brandbriefes gewesen, den 250 Klinikumsbeschäftigte im Sommer unterschrieben hatten.



Gespräch erwünscht?



Das Verhalten der Grünen – das Bekanntmachen von Informationen aus nichtöffentlichen Verwaltungsratssitzungen sowie die Rechtsaufsichtsbeschwerde bei der Regierung von Oberbayern – untergrabe sein Vertrauen in den Verwaltungsrat, so Eichinger. Die Regierung von Oberbayern habe sein korrektes Verhalten bestätigt (der KREISBOTE berichtete). Der Verwaltungsrat müsse seine Praxis deutlich ändern: „Wenn Sie aufhören, mich zu denunzieren, bin ich bereit, mit Ihnen zu sprechen.“ Eine fehlende Gesprächsbereitschaft bei Eichinger hatte Grünenkreisrätin Gabriele Triebel zuvor kritisiert. Aus den Reihen der CSU seien zwar Kathrin Grabmaier und Quirin Krötz auf die Grünen zugegangen, aber nicht der Landrat.



Der Verwaltungsrat habe „krachend versagt“ und sei „unfähig, die aktuelle Krise zu lösen“, kritisierte Felix Bredschneijder (SPD). Das Gremium funktioniere sehr wohl, so Triebel. Man habe wie bisher konstruktiv weitergearbeitet. Bredschneijder kritisierte aber auch die erst „versöhnlichen Töne“ im Kreisausschuss, die kurz darauf wieder in Anfeindungen umgeschlagen seien – ein „Kasperltheater“. Jetzt gelte es, das Gremium zu entpolitisieren. Eine Aufstockung sei nicht sinnvoll, effizientes Arbeiten im Kleinen einfacher.



Auch Herbert Kirsch und Jonas Pioch (beide FW) wünschten die Verkleinerung des Gremiums. Da das aber in der aktuellen Legislaturperiode bis 2026 nicht möglich ist, werde er „schweren Herzens“ für die Vergrößerung stimme, so Kirsch – auch, wenn er der Stellvertreter-Besetzung nicht zustimme. Peter Friedl (Grüne) machte darauf aufmerksam, dass durch die Erweiterung des Verwaltungsrates das eigentliche Problem, das der Brandbrief aus dem Klinikum bestätige, nicht gelöst werde. Zudem sei die Vergrößerung mit Stellvertretern des Landrats „zutiefst undemokratisch“.



Heidrun Hausen (CSU) sah eine Vergrößerung mit „noch mehr Politikern, die im Verwaltungsrat nichts zu suchen haben“, ebenfalls problematisch. Nachdem sich das Gremium aber über vier Monate hinweg nicht „zusammengerauft“ habe, könnten die Stellvertreter „Katalysatoren“ für eine Befriedung sein.



Wilhelm Böhm (CSU) beschuldigte hingegen die Grünen, den Verwaltungsrat „vergiftet“ zu haben. Er erkenne keine negative Stimmung im Klinikum. Auch Kurt Wacker (vormals parteilos, jetzt BP) sah die Handlungen der Grünen als „Angriff gegen den Landrat“. Klinikumsvorstand Marco Woedl mache „seinen Job gut, die Zahlen stimmen“. Man solle nicht „Befindlichkeiten des Personals“ so viel Gewicht geben – eine Aussage, der Jonas Pioch (FW) vehement widersprach. Natürlich seien die Äußerungen der Beschäftigten wichtig.



Die Diskussion beendete Tobias Linke (BP) mit Kritik an den Grünen, aber auch an der geplanten Satzungsänderung. Dennoch stellte er den Antrag, die Diskussion zu beenden und abzustimmen, der mehrheitlich angenommen wurde. In der namentlichen Abstimmung stimmten 32 der 58 anwesenden Kreisräte für die Satzungsänderung: die CSU bis auf Johann Drexl, die UBV, Först und Kirsch von den FW sowie Markus Wasserle (SPD). Dagegen stimmten die Grünen, die SPD (außer Wasserle), Axel Flörke und Jonas Pioch von den FW, die BP, die ödp und Die Partei mit insgesamt 26 Stimmen.