Veterinäramt lässt 93 Tiere von Dießener Bauernhof abtransportieren

Von: Andrea Schmelzle

93 Kühe und Mastrinder sind am Mittwoch von einem Dießener Bauernhof abtransportiert worden. Das Landratsamt verhängte ein Tierhaltungsverbot. © Symbolfoto: Panthermedia

Dießen – 93 Kühe und Mastrinder sind am Mittwoch auf Anweisung des Veterinäramtes von einem Dießener Bauernhof abtransportiert worden. Das Landratsamt verhängte ein Tierhaltungsverbot. Grund für diese Zwangsmaßnahme: der bauliche Zustand der Gebäude, in denen das Vieh untergebracht war.

Die Sache habe eine längere Vorgeschichte, erklärt Pressesprecher Wolfgang Müller auf Anfrage des KREISBOTEN. Es habe bereits mehrere Rügen und Beanstandungen gegen den Betriebsinhaber gegeben. Diese hätten sich auf den mangelhaften Zustand der Gebäude bezogen, in denen das Vieh gehalten werden. „Wenn man dort vorbeigeht, weiß man, was gemeint ist“, sagt Müller. Jetzt sei eben das „letzte Mittel“ angewendet worden.



„Die Tiere sind in mehreren Viehtransporten mit Anhängern auf unseren Hof in Penzing verbracht worden“, sagt Müller. Gemeinsam mit anderen Landkreisen nutze man diesen eigens als Auffangstation für beschlagnahmtes Vieh. Das werde schließlich weiterverkauft, an andere Landwirte oder als Schlachtvieh. Das Milch- und Rindvieh des Dießener Bauern sei in keinem schlechten oder verwahrlosten Zustand und könne gut vermarktet werden, meint Müller. Der Erlös gehe – nach Abzug der Kosten, die für den Landkreis entstanden sind, an den Dießener Bauern.