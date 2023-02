Bezirksligist Denklingen: härteste Vorbereitung aller Zeiten

Von: Thomas Ernstberger

Simon Ried (vorne) ist mit neun Treffern der erfolgreichste Denklinger. Auch in diesem Jahr wird es wieder auf seine Tore ankommen – vor allem im Kampf um den Klassenerhalt. © Ernstberger

Denklingen – Die „großen Drei“ im Landkreis-Fußball sind wieder am Ball. Eine Woche nach Landesligist VfL Kaufering sind auch Bayernligist TSV Landsberg und Bezirksligist VfL Denklingen in die Vorbereitung auf die Rückrunde eingestiegen.

Denklingen ist von den drei Teams in der schwierigsten Situation: Als Tabellenelfter, zwei Punkte vor Unterpfaffenhofen auf den Relegations- und drei auf Neuried auf Abstiegsplatz 14 ist der Klassenerhalt bei zwölf noch ausstehenden Spielen noch lange nicht in trockenen Tüchern. Nach fünf Testspielen geht’s für die Truppe von Trainer Markus Ansorge am 12. März in der Bezirksliga mit dem Heimspiel gegen Schlusslicht TSV Großhadern weiter. „Ein Sechs-Punkte-Spiel, das wir unbedingt gewinnen müssen“, sagt Ansorge. Seine Ziele für 2023: „Hinten rauskommen, schnellstmöglich den Anschluss ans Mittelfeld herstellen und die Punkte holen, um den Klassenerhalt zu sichern.“



Um das zu schaffen, hat der Coach ein anspruchsvolles Trainingsprogramm ausgearbeitet, inklusive des ersten Tests am kommenden Sonntag bei Nord-Bezirksligist SV Untermenzing standen schon in der ersten Woche vier Einheiten auf dem Programm. Ein Vorgeschmack auf das, was noch folgen soll: „Wir brauchen eine extreme Physis“, so Ansorge. „Das wird die härteste Vorbereitung seit ich in Denklingen bin.“

Die gute Nachricht: Es gab in der Winterpause keine Abgänge, dafür kehren alle Spieler zurück, die zuletzt wegen Verletzungen fehlten. Sogar Abwehrspieler Tobias Ried hat sich nach seinem Kreuzbandriss im Sommer wieder einsatzbereit gemeldet. Auch Kapitän Armin Sporer und Michael Stahl sind zu 100 Prozent fit. „Endlich sind wieder alle Mann an Bord“, freut sich Ansorge, der die Pause „noch nie so nötig wir nach diesem emotionalen Jahr“ brauchte.



Ansorges VfL-Zukunft ist im übrigen noch nicht endgültig geklärt: „Der Verein will mich über den Sommer 2023 hinaus und ich fühle mich in Denklingen sehr wohl. Das Umfeld ist toll und ich habe ein gutes Verhältnis zur Mannschaft. Ich muss jetzt schauen, wie die Jungs mitziehen und ob ich die richtigen Werkzeuge finde. Danach werde ich mich entscheiden.“



Die weiteren Tests des VfL Denklingen (alle auf eigenem Platz, bis auf Utting um 15 Uhr): FC Thalhofen (12. Februar), TSV Utting (18. Februar, 13 Uhr), SVO Germaringen (25. Februar), SV Egg an der Günz (4. März).