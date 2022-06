Alte Bekannte und neue Gegner für den VfL Denklingen

Von: Thomas Ernstberger

Die zweite Saison wird immer schwerer: VfL-Trainer Markus Ansorge. © Ernstberger

Denklingen – Markus Ansorge, der Trainer von Bezirksli­gist VfL Denklingen, knabbert noch immer am knapp verpassten Aufstieg. „Ich kann mir nicht vorstellen, dass wir noch einmal so eine Chance bekommen“, hadert er auch einen Monat nach dem finalen 2:4 in Oberweikertshofen.

Es ist aber halt nicht mehr zu ändern. Am kommenden Montag (20. Juni) steht beim Tabellendritten der Vorsaison das erste Training auf dem Programm. Die neue Spielzeit beginnt dann zwei Wochen nach Bayern- und Landesliga, am Wochenende 30./31. Juli.



Die Denklinger Fußballer im feinen Zwirn: Trotz des verpassten Aufstiegs wird beim VfL gefeiert. Am Samstag heiratete Innenverteidiger Tobias Ried, der Cousin von Torjäger Simon, seine Carina. Klar, das die Mannschaft da dabei war. © VfL Denklingen

In der Punktrunde bekommen es die Denklinger in der Süd-­Gruppe mit einer Reihe „neuer“, teils renommierter Mannschaften zu tun. Wie mit den beiden Absteigern 1. FC Garmisch-Partenkirchen, der seit 2018 in der Landesliga spielte und dort 2020 sogar Vierter wurde, und mit dem SV Bad Heilbrunn, bei dem der bald 60-jährige Ex-Bayern-Torwart Gerry Hillringhaus noch immer von Fall zu Fall im Tor aushilft. Beide Teams scheiterten in der Relegation.



Aus den Kreisligen kommen die zweite Mannschaft von Bayernligist FC Deisenhofen, der TSV Murnau (mit Kreisliga-­Top-Torjäger Georg Kutter), der FC Neuhadern sowie der FC Hellas München dazu. Nicht mehr dabei sind der SV Neuperlach München, der in die Nord-Gruppe gewechselt ist, sowie die Absteiger FC Kosova, SC Pöcking-Possenhofen und FC Hertha München. Der MTV Berg schaffte den Klassenerhalt über die Relegation gegen den Westerndorf.



Die „alten Bekannten“ in der Bezirksliga Süd sind neben Berg der SV Raisting, der SV Aubing (mit dem ehermaligen Unterhaching-Profi Patrick Ghigani als neuem Trainer), der TSV Großhadern, Vizemeister SpVgg Haidhausen (scheiterte in der Aufstiegs-Relegation am SB Chiemgau Traunstein), der SC Unterpfaffenhofen-Germering, der TSV Neuried und der BCF Wolfratshausen.



Ihr erstes Testspiel bestreiten die Denklinger am Samstag, 25. Juni, bei Bezirksligist SpVgg Kaufbeuren. Die weiteren Gegner in der Vorbereitung: Kaufering (29. Juni), Landesligist TSV Grünwald (3. Juli), Bezirksligist TSV Mindelheim (9. Juli) und Kreisligist ASV Habach (24. Juli). Außerdem nimmt der VfL am 16./17. Juli am Turnier um den „Fuchstal-Cup“ teil.