Christian Feicht ist Kauferings neuer Coach

Von: Thomas Ernstberger

Teilen

Christian Feicht ist neuer Trainer des Landesligisten VfL Kaufering. © Ernstberger

Kaufering – Fußball-Landesligist VfL Kaufering hat einen neuen Trainer gefunden. Und der bringt gleich einen neuen Stürmer mit. Es war eine lange und intensive Suche, bis Sportchef Uli Stenglmair am Montagabend Vollzug vermelden konnte: Christian Feicht (58) wird im Sommer die Nachfolge von Ben Enthart (hört nach vier Jahren freiwillig auf) antreten. Sein Sohn Patrick (31) kommt mit, soll im Sturm Marcel Lex ersetzen und im Trainerstab mitarbeiten.

Wer ist dieser Neue, den sie alle nur „Birsch“ nennen? Feicht, der in Wörthsee wohnt, ist im Landkreis Landsberg ein eher unbeschriebenes Blatt, im Nachbar-Landkreis Starnberg dafür bekannt wie der berühmte „bunte Hund“. Der neue VfL-Coach stürmte einst für den TSV Herrsching, den TSV Gilching-Argelsried und für die SpVgg Starnberg an der Seite von Stars wie Ex-Bundesliga-Profi Jürgen Täuber oder Junioren-Weltmeister Toni Schmidkunz für die SpVgg Starnberg in der Bayernliga.



Nach der eigenen Karriere stieg Feicht ins Trainergeschäft ein, war unter anderem für Gilching, Oberweikertshofen und den SC Weßling tätig, den er 2022 in die Kreisliga führte (größter Erfolg der Vereinsgeschichte). Bis zum Ende der laufenden Saison ist der 58-Jährige Coach von Oberweikertshofen II, soll das Team vor dem Abstieg aus der Kreisliga retten. Auch Sohn Patrick hat schon höherklassig gespielt – A-Junioren-Bundesliga beim FC Augsburg, Regionalliga beim FC Ismaning und Bayernliga bei Schwaben Augsburg.



„Kaufering ist eine tolle Geschichte für mich und Patrick. Ich bin richtig heiß auf den Job und freue mich narrisch auf die neue Aufgabe“, so der Vorstand einer Immobilien-Genossenschaft und selbständige Versicherungsmakler, der beim VfL weiter auf den bewährten Enthart-Co-Trainer Michi Grasse setzt. „Ich bin froh, dass die Entscheidung jetzt gefallen ist. Die Trainerfrage war in den letzten Wochen doch immer ein Thema bei den Spielern“, sagt der aktuelle Coach Enthart.



Der neue VfL-Trainer sah am Samstag seine künftige Mannschaft beim Gastspiel in Oberweikertshofen – und er brachte gleich Glück. Denn Kaufering beendete seine Negativserie von vier Niederlagen am Stück und feierte mit 1:0 den ersten Sieg nach der Winterpause. „Die Erleichterung ist natürlich groß, das war eine Befreiung. Jetzt kann ich wieder besser schlafen“, gibt Enthart offen zu.



Mit Paul Ansorge und Felix Nebel stellte er zwei Spieler in die Startelf, die bislang nicht zur ersten Garnitur gehörten. „Beide haben einen tollen Job gemacht“, lobt Enthart, der unter anderem auf 9-Tore-Mann Felix Mailänder (Urlaub) verzichten musste. Für Mailänder sprang Thommy Hasche in die Bresche und erzielte in der 48. Minute nach einer Ecke das Tor des Tages. Bärenstark bei den Kauferingern: Torwart und Kapitän Michi Wölfl, der an diesem Tag nicht zu bezwingen war.



Patrick Feicht ist neuer Stürmer beim VfL Kaufering. © FKN