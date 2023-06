Nationalspieler Flo Neuhaus hilft beim Tribünenbau

Von: Thomas Ernstberger

Teilen

Gast auf der Tribünen-Baustelle: Nationalspieler Flo Neuhaus (li.) übergibt Sven Krauter ein Gladbach-Trikot. © VfL

Kaufering - Bei Fußball-Landesligist VfL Kaufering hat eine neue Zeitrechnung begonnen – nicht nur, weil Ben Enthart nach vier Jahren auf der Trainerbank am Ende der vergangenen Saison freiwillig aufgehört hat. Beim VfL ist so ziemlich alles neu: Chefcoach, Kader, die Tribüne und: die Zusammenarbeit im Nachwuchs-Bereich mit dem FC Bayern München.

Die Kauferinger sind jetzt einer von fünf bayerischen Partnerklubs des Rekordmeisters. Besonders brisant: Sie haben den FC Issing abgelöst, den Jugendverein ihres gefeuerten Trainers Julian Nagelsmann, und sind der einzige Partnerverein der Bayern in Oberbayern. Die anderen vier Clubs sind Drittliga-Aufsteiger und Ex-Bundesligist SSV Ulm, der SV Manching, die SpVgg Landshut und der SV Schloßberg Stefanskirchen.



Die Inhalte der Jugend-Kooperation sind unter anderem Scouting, Workshops, Testspiele und Trainingseinheiten. „Die Bayern sind auf uns zugekommen. Das ist eine Riesensache für uns, eine tolle Werbung für den VfL und Anerkennung unserer Nachwuchsarbeit“, freut sich Uli Stenglmair, der sportliche Leiter der Kauferinger.



In den letzten Wochen war Stenglmair fast rund um die Uhr im Einsatz für den Verein. Es galt nicht nur, den neuen Kader zusammenzustellen, sondern mit Hilfe des eigens dafür gegründeten Fördervereins die neue Tribüne am Haupt-Spielfeld zu realisieren. Die Arbeiten sind weit fortgeschritten, nächste Woche kommt das Dach drauf, dann werden Sitze und Geländer montiert – 140 Sitz- und 30 Stehplätze wird’s dann neben dem Spielfeld geben. Stenglmair: „Wir arbeiten Tag und Nacht, damit die Tribüne wie vorgesehen bis zum Eröffnungsspiel fertig wird.“ Das findet am Samstag, 15. Juli statt, da kommt Nachbar TSV Landsberg zu einem Testspiel nach Kaufering.



Neu beim VfL Kaufering: Trainer Christian Feicht (links) und sein Sohn Patrick. © Ernstberger

Bemerkenswert: Ein aktueller Bundesliga-Spieler aus Kaufering hat seinem Heimatverein beim Bau der Tribüne geholfen. Nationalspieler Florian Neuhaus (Borussia Mönchengladbach) unterstützte den Förderverein finanziell. Vor kurzem sah er sich den Baufortschritt persönlich mit Vize-­Abteilungsleiter Sven Krauer an und brachte ein von allen Spielern unterschriebenes Gladbach-Trikot mit seiner Rückennummer 32 und einen Ball mit.



Neben der „echten“ Baustelle hatte Stenglmair eine ganze Reihe personeller Baustellen zu bearbeiten. Zwar steht mit Christian Feicht (58) vom Wörthsee der Enthart-Nachfolger bereits seit Ende März fest, doch der Kauferinger Kader musste „runderneuert“ werden, nachdem gleich acht Akteure, fast alle Stammspieler, den Landesligisten verlassen haben. Am härtesten trifft die Kauferinger nach den schon länger angeküdigten Abschieden von Routinier Sebastian Bonfert (zum TSV Landsberg II, wo sein Bruder Flo technischer Leiter ist), Torjäger Dr. Marcel Lex (SpVgg Lagerlechfeld) und Außenstürmer Luis Vetter (TSV Landsberg) der Wechsel von Rechtsverteidiger Kilian Pittrich zu Bayenligist Schwaben Augsburg. „Das tut uns weh“, gibt Stenglmair zu. „Aber er hat das Zeug zum Stammspieler in der Bayernliga und wird es schaffen.“ Die anderen vier Abgänge: Dominik Bäumel (Jahn Landsberg), Vincent Vetter (MTV Dießen), Felix Nebel (Karriere-Ende) und Philipp Graf (Fußball-Pause).



Neu im Feicht-Team, das am Samstag, 22. Juli, mit dem Heimspiel gegen den TSV Schwabmünchen in die Saison 2023/24 startet, sind der Regionalliga-erfahrene Trainer-Sohn Patrick Feicht (zuletzt SC Oberweikertshofen), Jonas Wille (FC Penzing), Niki Neuhaus, der jüngste Bruder von Flo und Daniel Neuhaus (eigene Jugend), Anthony Kabatas (Schwabmünchen U23), der allerdings erst ab Herbst zur Verfügung stehen wird, und Manuel Detmar, der nach neun Jahren beim TSV Landsberg zu seinem Ex-Verein zurückkehrt. Stenglmair: „Manuel ist unser Königstransfer.“ Zudem im Training: Josue Kabeya (SC Fürstenfeldbruck).



Nach mehreren Fitness-Einheiten mit Carmen Graf stand am Samstag das erste „echte“ Training unter Regie von Feicht (Co-Trainer bleibt Michi Grasse, als Torwarttrainer kommt Rolf Barkow aus Schwabegg dazu) auf dem Programm. Das Ziel in der zweiten Landesliga-Saison: „Den Aderlass kompensieren und nichts mit dem Abstieg zu tun haben“, sagt der sportliche Leiter. Feicht sieht’s ähnlich: „Ich strebe einen Platz im gesicherten Mittelfeld an.“



Das erste Testspiel der Kaufe­ringer steigt am Donnerstag, 29. Juni, um 18.30 Uhr bei Bezirksligist VfL Denklingen. Am Samstag (18.30 Uhr) tritt der VfL beim SV Raisting an.