VfL Kaufering nur ein Testspiel verloren

Von: Thomas Ernstberger

Wird in der Landesliga besonders gefordert: Kauferings Keeper Michael Wölfl. © Ernstberger

Kaufering – Aufsteiger VfL Kaufering ist gerüstet für die erste Saison in der Fußball-Landesliga. Die Mannschaft von Trainer Ben Enthart verlor nur eins von fünf Testspielen (2:3 beim TSV Murnau), schloss die Vorbereitung am Sonntag mit einem 2:2 gegen den Südost-Landesligisten Eintracht Karlsfeld ab. Nach 0:2-Rückstand verkürzte Wolfgang Baumann nach einer Ecke von Luis Vetter mit dem Halbzeitpfiff auf 1:2, Max Neuhaus sorgte nach einer Stunde für den 2:2-Endstand.

Bemerkenswert: In den letzten 20 Minuten heiß die Mittelfeld-Achse dreimal Neuhaus: Neben Max und Daniel durfte auch der 18-jährige Niklas, Nationalspieler Flos jüngerer Bruder, erstmals in der Ersten ran. „Er spielt diese Saison noch in der A-Jugend. Ab dem Winter soll er dann an den Seniorenbereich herangeführt werden. Das Potenzial hat er“, so Enthart.



„Wir hatten eine gute Vorbereitung“, sagt der Trainer. „Jetzt freuen wir uns, dass es am Samstag in der neuen Liga gleich mit einem Knaller gegen einen namhaften Verein aus dem Allgäu losgeht.“ Um 17 Uhr gastiert der FC Kempten in Kaufering, eine starke Truppe um Ex-Profi und Leitwolf Thomas Rathgeber. „Kempten wird eine gute Rolle in dieser Saison spielen. Ich würde die Mannshaft im oberen Drittel ansiedeln“, sagt Enthart. Sein Saisonziel ist klar: „Der Klassenerhalt, das wissen alle hier.“