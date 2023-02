Vier neue Trainer

Fehlstart für Landesligist Kaufering

Von: Thomas Ernstberger

Das 1:0 für Jetzendorf. VfL-Keeper Michi Wölfl hat bei Reisners Elfmeter das Nachsehen. © Ernstberger

Kaufering – Gut, dass Landesliga-­Aufsteiger VfL Kaufering schon 34 Punkte auf dem Konto hat und damit nach menschlichem Ermessen (und elf Zählern Vorsprung auf Platz 14) nichts mehr mit dem Abstieg zu tun haben sollte. Der Tabellenfünfte verpasste durch die 1:3-Heim-Start-Niederlage gegen den TSV Jetzendorf nicht nur den Sprung auf Platz 4, die Truppe von Trainer Ben Enthart offenbarte im ersten Spiel 2023 auch ungewohnte Schwächen in der Abwehr und vor allem in der Offensive.

Man merkte schnell: Den Ausfall von Torjäger Dr. Marcel Lex (der Zahnarzt aus Unter­meitingen steht nach einer schweren Sprunggelenks-Verletzung in dieser Saison nicht mehr zur Verfügung) können die Kauferinger (noch?) nicht kompensieren. Das Fehlen der Torgefährlichkeit ihres erfolgreichsten Stürmers (neun Treffer), seiner Kopfballstärke und vor allem seiner Präsenz auf dem Platz tut dem VfL richtig weh. Enthart: „Natürlich fehlt er uns. Aber ich muss das abhaken. Marcel wird nicht mehr für uns spielen – daran kann ich aktuell nichts ändern.“ Und VfL-Sportchef Uli Stenglmair: „Mittelstürmer ist eine Schlüsselposition, die wir momentan nicht adäquat besetzen können“, sagte er nach der größtenteils selbst verschuldeten Heimpleite auf Kunstrasen.



Das 0:1: Ein Foulelfmeter, bei dem Keeper Michi Wölfl gegen Dominic Reisner ohne Chance war (49.). Sebastian Bonfert glich nach Vorarbeit von Luis Vetter zwar fünf Minuten später aus (6. Saisontor), aber nach einem katastrophalen Abwehr-Schnitzer ging Jetzendorf nach einer Stunde erneut durch Reisner in Führung – der Knackpunkt und die Vorentscheidung. Stefan Nefzger machte in der 70. Minute mit dem 3:1 alles klar.



Der Abwärtstrend des furios gestarteten Aufsteigers (war sogar mal Tabellenführer) geht damit weiter: Von den letzten sieben (mit der nicht gewerteten Partie gegen Unterhaching II sogar acht) Punktspielen konnte Kaufering nur eins (5:1 gegen Hollenbach) gewinnen. Der Coach: „Ich habe immer befürchtet, dass mal so eine Serie kommt. Wir haben eine gute Mannschaft, aber die anderen sind halt auch gut.“ Wie jetzt Jetzendorf – kein übermächtiger Gegner, aber einer, der die Kauferinger Schwächen nach einer ersten Halbzeit mit leichten VfL-Feldvorteilen gnadenlos ausnutzte. „Eine sehr bittere Niederlage“, so Enthart. „Ich war total enttäuscht, nachdem wir viel Zeit investiert und richtig auf diese 90 Minuten hingefiebert haben.“



Vier neue Trainer



Am Sonntag (15 Uhr) der nächste dicke Brocken: „In Schwabmünchen wird’s nicht einfacher. Die wollen’s wissen und haben schon angekündigt, dass sie in der Rückrunde kein Spiel verlieren werden“, weiß Enthart. Bis dahin will Stenglmair auch die Nachfolge von Enthart geklärt haben. Insgesamt muss er gleich vier neue Trainer für den VfL finden. Neben dem Coach der Ersten hört auch Dominik Piotrowski (36) am Saisonende auf. „Vier Jahre sind genug. Die Mannschaft braucht neue Impulse. Unser wichtigstes Ziel war, aus der A-Klasse rauszukommen. Das haben wir geschafft“, so der Coach des aktuellen Kreisklassen-Zweiten. „Der Durchmarsch in die Kreisliga wäre natürlich die Krönung zum Abschied.“



Zudem brauchen die Fußballer des VfL Kaufering einen Trainer für eine dritte Mannschaft, die in der kommenden Saison erstmals an den Start gehen soll, und einen Coach für die A-Jugend. Der bisherige U19-Trainer Klaus Grützmacher ist am 25. Januar mit nur 62 Jahren völlig unerwartet verstorben.