„Matscho Karatscho“ in Landsberg: Mit der Vespa auf die Cross-Strecke

Von: Nathalie Schelle

Das Vespa Cross Event „Matscho Karatscho“ zog viele Besucher und Fahrer aus Deutschland, Österreich, Italien und der Schweiz an. © SIP Scootershop Landsberg

Landsberg – Italienisches Flair in Landsberg: Am vergangenen Wochenende hat der SIP Scootershop das Vespa Cross Event „Matscho Karatscho“ veranstaltet. Fast 50 Teilnehmer aus Deutschland, Österreich, Italien und der Schweiz traten in drei Klassen im Motorroller Cross gegeneinander an.

Um 10 Uhr wurde am Samstag die Rennstrecke für das freie Training geöffnet. Auf dem Gelände des Vespa Zubehör Spezialisten aus Landsberg haben Mitarbeiter in monatelanger Arbeit eine 470 Meter lange Vespa Cross Strecke mit Kurven, Schanzen, Schlammgrube und weiteren Hindernissen aufgebaut. Premiere feierte das Event im Oktober 2022. Damals war es als Test-Event angedacht, um ein Feedback der Fahrer zu bekommen.

Daraus wurde eine erfolgreiche Veranstaltung, die von mehr als 1.500 Zuschauer besucht wurde. Damit diese die Runden genau mitverfolgen konnten, moderierte Jesco Schmidt den Rennverlauf.

„Was die Jungs hier bei SIP Scootershop aufgebaut haben, war sehr professionell und anspruchsvoll, eine tolle Kulisse mit den vielen Zuschauern“, erklärt Teilnehmer Giovanni Zagliani aus Padua am Ende des Rennens.