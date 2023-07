Nach Abstieg der Heimerer Schulen Baskets: Wie geht´s jetzt weiter?

Von: Nathalie Schelle

Für die kommende Saison gibt es ein Primärziel für die HSBler: Ab in die Aufstiegsrunde © HSB

Mit nur einem Sieg in 20 Spielen sind die Heimerer Schulen Baskets (HSB) des DJK Landsberg in die Bezirksoberliga abgestiegen. Wie es jetzt für die erste Herren-Mannschaft weiter geht, haben wir den zweiten DJK-Vorsitzenden Horst Geiger gefragt.

Hallo Herr Geiger, wie geht´s Ihnen? Haben Sie und die DJK den „Abstiegsschmerz“ schon verdaut?

Geiger: Mir und der DJK Landsberg geht es gut. Natürlich hatten wir gehofft, den Abstieg vermeiden zu können, aber letztendlich ist es keine „Katastrophe“ für unseren Verein. Die Vereinsarbeit speziell mit und für die Kinder und Jugendlichen geht weiter.

Die letzte Saison ist für die HSBler nicht gerade gut verlaufen. Bei 20 Spielen gab es nur einen Sieg. Woran, denken Sie, hat´s gelegen?

Geiger: Bereits vor Saisonstart haben sich wichtige Spieler wie z.B. Lukas Klocker aus persönlichen Gründen zurückgezogen. Zusätzlich sind weitere erfahrene Leistungsträger wie Michael Teichner über weite Teile der Saison verletzungs- oder krankheitsbedingt ausgefallen. So haben wir immer wieder Spiele mit nur sechs bis acht Spielern absolviert, die dann im Schnitt knapp 20 Jahre alt waren. Am Ende fehlte in entscheidenden Spielphasen immer wieder die Erfahrung, um gute Zwischenstände auch über die Zeit zu bringen. Trotzdem und das ist sehr wichtig, sind wir sehr stolz auf unsere U20-Spieler, die sich wirklich gut geschlagen und toll weiterentwickelt haben.

Bei den ersten Spielen sprach man oft von einer schwachen Wurfquote oder unnötigen Ballverlusten. Wie hat das Team daran gearbeitet?

Geiger: Zum Glück haben wir mit Przemyslaw „Miga“ Migala einen sehr guten Trainer, der jedes Spiel genau analysiert und die Trainingseinheiten immer wieder auf die aktuelle Situation angepasst. Im Mittelpunkt stand aber immer die Weiterentwicklung unserer jungen Spieler, was diese mit permanenten Fortschritten zurückgezahlt haben.

Der erste Sieg gegen BC Hellenen München 2 folgte recht spät, erst Mitte März. Wie war die Stimmung im Team bis dahin?

Geiger: Die Stimmung im Team war zu keiner Zeit schlecht, in dem Sinne, dass die Spieler sich gegenseitig Vorwürfe gemacht hätten. Natürlich waren alle enttäuscht wegen der Ergebnisse. Aber das gesamte Team hat immer zusammengehalten und versucht, es beim nächsten Spiel gemeinsam besser zu machen.

Dann kam endlich der erste Sieg. Da wurde sicher gejubelt. Was war bei diesem Spiel anders als bei den vorherigen?

Geiger: Natürlich war die Freude nach dem Spiel riesengroß. Zwei wesentliche Dinge waren bei diesem Spiel anders: Erstens hatten wir mit elf Spielern erstmals eine wirklich „lange Bank“, die auch in Bezug auf Alter und Erfahrung gut gemischt war. Und zweitens sind bei diesem Spiel die Bälle, die sonst „immer wieder aus dem Korb herausgesprungen sind“, reingefallen. So hatte zum Beispiel Chris Hornung mit 29 Punkten, darunter allein sechs Dreier, seinen besten Score der ganzen Saison und auch andere Spieler haben sehr gut gescored.

Auf diesen Sieg folgten allerdings nochmal Niederlagen und somit ein Abstieg in die Bezirksoberliga. Wie geht´s jetzt für das Team und den Trainer weiter?

Geiger: Unser Trainer „Miga“ Migala wird auch in der neuen Saison die Mannschaft trainieren. Er wird auf seinen Wunsch von unserem Captain Michi Teichner auf und neben dem Feld unterstützt. Das Team bleibt zum größten Teil zusammen. Zudem gibt es bereits erste Zusagen von neuen Spielern, die das Potenzial haben, das Team zu verstärken. Auf jeden Fall setzen Coach und Verein weiter auf unseren eigenen Nachwuchs als Kern des Teams.

Und welche Spieler steigen aus?

Geiger: Von den Spielern, die letzte Saison regelmäßig im Team waren, wird mit Florian Schumann wahrscheinlich nur einer aufhören.

Große Probleme machten sicher auch die vielen krankheitsbedingten Ausfälle in der letzten Saison. Wie ist die Genesung der Spieler verlaufen?

Geiger: Im Augenblick sind alle gesund und auch die Verletzungen sind auskuriert.

Wann und wie beginnt das Training für die neue Saison?

Geiger: Die Saison startet für unser Team am 30. September. Die Vorbereitung wird zwei Monate vorher starten. Der Fokus der Vorbereitung wird auf einer guten Mischung aus Ballhandling und Konditions- und Kraftarbeit liegen. Auch wird es wieder einige Vorbereitungsspiele geben, um den Ernstfall zu proben.

Was erwarten Sie von der kommenden Saison?

Geiger: Wir werden in der neuen Saison die Punktrunde in einer relativ kleinen Gruppe mit nur sieben Teams spielen. Diese Runde wird Ende Januar zu Ende sein. Anschließend gibt mit den Teams aus der Nordgruppe eine Aufstiegs- und eine Abstiegsrunde. Wir haben das realistische Ziel, die Aufstiegsrunde – Top 3 aus den Punktrunden – zu erreichen. Was in dieser Aufstiegsrunde dann passiert, wird man sehen.