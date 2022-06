Einblicke in die Energiezukunft Fuchstal

Von: Johannes Jais

Gab beim „Tag der offenen Tür“ auf dem Areal der „Energiezukunft Fuchstal“ eine Fülle an Informationen und beantwortete gerne die Fragen der zahlreichen Besucher: Lucy Gronitz (rechts, mit Stirnband) vom Landsberger Ingenieurbüro Sing. © Jais

Fuchstal – „Das schaut ja aus wie ein großer Serverraum“, meint ein Mann, der vor dem 15 Meter langen Container mit der großen Batterie steht. Er ist einer der zahlreichen Teilnehmer bei den fünf Führungen, die jüngst in Fuchstal beim Wärmetopf und Batterie­speicher durchgeführt wurden. Das war aber nur einer von vier Standorten, an dem es zum ,Tag der offenen Tür‘ eine Fülle an Informationen gab. Führungen gab es auch bei der Biosgasanlage Gröber/Ruf, am südlichen der vier Windräder und auf der Freiflächen-Fotovoltaik am Wertstoffhof.

„Die Veranstaltung wurde gut besucht; das größte Interesse galt dem Standort der Energiezukunft Fuchstal“, resümiert Robert Sing vom gleichnamigen Ingenieurbüro aus Landsberg. Er schätzt, dass ungefähr 300 Interessierte bei den Führungen dabei waren.



„Haben alle einen Blick reinwerfen können?“ Das fragt Lucy Gronitz vom Ingenieurbüro Sing beim Rundgang auf dem Gelände der „Energiezukunft Fuchstal“ vor dem Batteriespeicher. Im Außenbereich schildert sie bei frischen Temperaturen, dass die Batterien klimatisiert werden: Im Sommer werden sie heruntergekühlt, im Winter erwärmt. In zwei Wechselrichter-Containern kommt der Strom von den vier Windkraftanlagen im Kingholz an – die Leistung beträgt 5,8 Megawatt bzw. 2,2 Megawattstunden, erklärte Gronitz.



Eingespeist werden kann am Standort der Energiezukunft nur überschüssiger Strom von den vier Windrädern im Staatsfrost. Bei den drei genehmigten Anlagen im Gemeindewald Leeder, die 2023 errichtet werden, geht das leider nicht, bedauert Lucy Gronitz. Woran das liegt? „Der Hinderungsgrund ist, dass von den neuen Windenergieanlagen keine direkte Leitung zum Wärmetopf genutzt werden kann. Es lohnt sich nicht, da die Nutzungsentgelte sehr hoch sind“, erklärt Robert Sing.



Im Sommer fertig



Weitere Stationen des Rundganges auf dem Gelände der „Energiezukunft Fuchstal“ sind der große Wärmetopf mit 16 Meter Höhe, 5.000 Kubikmeter Fassungsvermögen und einem Stickstoffpuffer „unter dem Dach“, der kleinere liegende Speicher (zuständig für Druckausgleich) und das Betriebsgebäude mit der gesamten Technik. Die Steuerung werde nach und nach in Betrieb genommen; das gehe über Wochen, soll aber im Sommer abgeschlossen werden, blickt Lucy Gronitz voraus.



Einen Kilometer weiter östlich machen sich Sonntagmittag Werner Ruf und Roland Gröber von der Biogasanlage mit 20 Interessierten auf zur zweiten Führung im Betrieb; die erste zuvor ist sogar noch besser angenommen worden. Ruf erinnert beim Rundgang an die Anfänge der Biogasanlage 2005, als Butterberge in der EU und Flächenstilllegungen die Schlagworte waren.



Ruf (53) und Gröber (38) schildern, dass man das Futter von 35 Landwirten beziehe. Die Anlage erzeuge so viel Energie, dass 1.500 Vier-Personen-Haushalte mit Strom und ein Drittel davon mit Wärme versorgt werden kann. Derzeit sind es knapp 200 Abnehmer in Leeder und Asch. Das Nahwärmenetz wird aber ausgeweitet.



Täglich gelangen 30 Tonnen Material in den Fermenter – jede halbe Stunde sind es 300 Kilogramm. Das Futter kommt aus dem Umkreis; die geerntete Fläche entspricht zwölf Prozent des Fuchstaler Gemeindegebiets.



Keine Essensreste



Ruf und Gröber betonen, dass im Fuchstal ähnlich wie in allen 3.600 deutschen Biogasanalgen weder Schlachtabfälle noch Essensreste verwertet werden können. „Ich find’s megaschade“, dass übriggebliebene und weggeworfene Semmeln nicht dafür verwendet werden dürfen, antwortet Ruf auf eine Nachfrage während der Führung.



Eine weitere Station ist auch die 2020 in Betrieb genommene Hackschnitzelheizung; der Ofen hat eine Leistung von einem Megawatt. 90 Prozent des Materials kämen aus dem Fuchstal, heißt es dazu. Der zentrale Gedanke sei auch hier der regionale Kreislauf, fügt Gröber abschließend hinzu.