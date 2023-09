Vier Wochen gesperrt: Klösterl in Landsberg wird barrierefrei

Teilen

Der Wunsch geht endlich in Erfüllung: Das Klösterl erhält einen barrierefreien Pflasterbelag. Die Arbeiten sollen rund vier Wochen in Anspruch nehmen. © Schelle

Landsberg – Ein lang gehegter Wunsch des Seniorenbeirats geht in Erfüllung: Das Klösterl erhält einen barrierefreien Pflasterbelag. Damit wird der Weg in Richtung Lechpark für alle Besucherinnen und Besucher erleichtert, wie Simone Sedlmair, Pressesprecherin der Stadt, kürzlich informierte.

Aber was wird gemacht? Es wird ein rund 1 Meter breiter Streifen des vorhandenen Granitpflasters entfernt und durch gesägte Granitsteine ersetzt. Somit ist die Oberfläche gleichmäßig und barrierefrei. Die Bauarbeiten sind für die Monate Oktober und November dieses Jahres geplant und werden voraussichtlich drei bis vier Wochen in Anspruch nehmen. Die Stadt befindet sich derzeit in enger Abstimmung mit der beauftragten Baufirma, um die Feinheiten des Projekts zu klären. Die Anwohner werden rechtzeitig über die genauen Ausführungszeiten sowie den Arbeitsablauf informiert.



Während der Bauzeit wird die Zufahrt mit dem Auto tagsüber nicht möglich sein. Die Baufirma wird an Werktagen von 6 bis 18 Uhr arbeiten. Nach Feierabend oder an Tagen, an denen nicht gearbeitet wird, wird die Straße für den Verkehr freigegeben. Dann sind auch die Parkplätze erreichbar. Für Fußgänger ist der Durchgang jederzeit möglich.



Für Oberbürgermeisterin Doris Baumgartl sei die Baumaßnahme am Klösterl eine Bereicherung: „Ich weiß aus zahlreichen Gesprächen mit Bürgerinnen und Bürgern, dass schon lange der Wunsch besteht, hier leichter gehen zu können. Gerade Familien mit Kinderwägen und Senioren tun sich schwer mit dem historischen Pflaster. Ich freue mich, dass es gelungen ist, mit dieser Lösung das historische Bild zu erhalten und gleichzeitig den Weg für alle zugänglich zu machen.“