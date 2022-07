Viererpack! Mölders glänzt gegen Karlsfeld

TSV Landsberg siegt 5:0

Von Thomas Ernstberger schließen

Landsberg/Kaufering – Zwei Testspielsiege mit jeweils fünf Toren – sowohl Bayernligist TSV Landsberg als auch Landesliga-Aufsteiger VfL Kaufering schießen sich für die am 16. Juli beginnende Saison warm. Die jeweils eine Klasse tiefer spielenden Gegner der beiden Landkreis-Topteams waren am Mittwochabend chancenlos.

Mann des Spiels beim 5:0-Sieg des TSV Landsberg gegen Landesligist Eintracht Karlsfeld war Ex-Löwe Sascha Mölders. Der neue Spielertrainer des Bayernligisten präsentierte sich in glänzender Spiellaune und traf gleich viermal. Nach seinem Doppelpack zum 2:0 in der 13. und 19. Minute war die Partie bereits entschieden. Mölders legte in der 86. und 88. Minute gegen dezimierte Karlsfelder (Gelb-Rot für Fitim Raqi) noch seine Treffer Nummer drei und vier nach. Dazwischen erzielte Steffen Krautschneider das 3:0 (40.). Bemerkenswert: Mölders hat bislang in allen Tests, in denen er am Ball war (er fehlte beim 1:6 in Illertissen), getroffen, erzielte in vier Vorbereitungsspielen bereits zehn Tore. Schon jetzt ist klar, das haben die Test bewiesen: Der ehemaligen Bundesliga-Stürmer des FC Augsburg ist eine überragende Verstärkung, er wird in der Bayernliga den Unterschied – sprich: die Tore – ausmachen.

Schlecht dagegen für Landsberg: Mike Hutterer, der andere Spielertrainer, verletzte sich noch vor der Pause an der rechten Schulter. Nach kurzer Behandlungspause spielte er zwar weiter, aber es ist gut möglich, dass er sich eine gravierendere Verletzung zugezogen hat. „Ich habe starke Schmerzen“, sagte Hutterer am Montag Vormittag. Genaue Diagnose im Lauf des Tages. Nachdem schon Neuzugang Daniel Leugner (Innenband-Anriss) mehrere Wochen pausieren muss, wäre ein weiterer Leistungsträger-Ausfall kurz vor Saisonstart richtig bitter für die Kreisstädter.

Kaufering gegen Raisting

Auch Neu-Landesligist VfL Kaufering ließ es fünfmal krachen, schickte den hoch gehandelten Bezirksligisten SV Raisting mit 5:1 nach Hause. „Raisting hat uns das Leben in der ersten Halbzeit sehr schwer gemacht, aber dann haben wir unsere Dominanz ausgespielt“, so VfL-Trainer Ben Enthart. Fazit: „Generalprobe geglückt. Wir können gut vorbereitet in das erste Punktspiel gegen Kempten gehen. Die Kauferinger Torschützen: Felix Mailänder (2), Wolfgang Baumann, Fabian Schwabbauer und Max Muha.