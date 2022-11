HC Landsberg feiert den vierten Sieg in Folge

Von: Toni Schwaiger

Taktische Anweisungen vom Coach: Sven Curmann (vorne, Mitte) war mit nach dem 5:4-Erfolg gegen Passau zufrieden mit seinen Riverkings. © HCL

Landsberg - Es läuft bei den Riverkings: Auf eigenem Eis hat das Team von Sven Curmann gestern Abend gegen die Passau Black Hawks, dem Oberliga-Mitkonkurrenten um Platz 10, einen wichtigen Sieg und damit weitere drei Punkte einfahren. Vor 575 Zuschauern feierte der HC Landsberg mit dem 5:4 den vierten Sieg in Folge.

Der HCL begann mit viel Schwung und läuferischem Einsatz und kam immer wieder zu guten Chancen, allerdings war Passaus Torwart Luca Mayer stets zur Stelle. Als in der 14. Spielminute die Gäste durch eine Strafe von Maximilian Kolesnikov in Unterzahl gerieten, sah man auf Landsberger Seite schon den Führungstreffer fallen, als begünstigt durch eine Unachtsamkeit im

Spielaufbau der Riverkings Jakub Cizek das 0:1 erzielen konnte. Noch in der gleichen Überzahlsituation gelang dann allerdings der Ausgleich durch einen satten Schuss von Jason Lavallee. Keine Minute später prallte ein Schuss von Simon Stowasser so unglücklich vom Schlittschuh von Frantisek Wagner ab, dass Torwart Andreas Magg bei der erneuten Führung Passaus chancenlos war. Beim Stand von 1:2 ging es in die erste Drittelpause.

Zur Mitte des zweiten Abschnitts gerieten die Black Hawks abermals in Unterzahl, dieses Mal sogar doppelt. Diese Gelegenheit nutzte Jason Lavallee zum 2:2-Ausgleich. Er reagierte nach einem Schuss von Adriano Carciola am schnellsten und stocherte den Puck über die Linie. In der 33. Spielminute erhöhte Walker Sommer mit einem direkten Schuss nach einem Pass von Sven Gäbelein auf 3:2. Als in der 36. Minute Frantisek Wagner mit einem Schuss aus spitzem Winkel zum 4:2 traf, schien die Partie in sicheren Tüchern. Allerdings verteidigte Landsberg in den nächsten Minuten recht inkonsequent und kassierte so kurz vor der zweiten Drittelpause noch den 3:4 Anschlusstreffer.

Im letzten Drittel machte Passau mächtig Druck und kam deshalb verdient in der 46. Minute durch Zachary Dybowski zum 4:4-Ausgleich. Sollte die Partie nun zugunsten Passaus zu kippen? Nein, denn Jason Lavallee mit seinem dritten Treffer für das 5:4.. Nach einem wunderschönen Pass von Adriano Carciola ließ er Passaus Keeper Luca Mayer gekonnt aussteigen. In den letzten Spielminuten versuchten die Gäste alles, um noch den Ausgleich zu erzielen. Doch Landsberg rettete den Vorsprung zum wichtigen Heimsieg über die Ziellinie.

Nachdem Kapitän Tobias Wedl nach zehnmonatiger Verletzungspause wieder ins Team zurückgekehrt ist, gab es nicht so erfreulichen Nachrichten von Riley Stadel. Er wurde wegen einer Unterkörperverletzung operiert und fehlt den Riverkings bis auf weiteres.

Am Freitag sind die Riverkings beim Deggendorfer SC zu Gast und empfangen dann am Sonntag (18 Uhr) den SC Riessersee.