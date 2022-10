Christine Hafner aus Landsberg ist Vize-„Fräulein kurvig“

Von: Susanne Greiner

Christine Hafner (links) hat beim bundesweiten Model Contest „Fräulein Kurvig“ Platz 2 erreicht. © Jasmin Bailer

Landsberg – Noch muss Christine Hafner sich jedes Mal zwicken, wenn sie die Schärpe sieht. „Vize Fräulein Kurvig 2022“ steht darauf. Die Landsbergerin hat es beim bundesweiten Model-Contest im Bereich Plus Size und Diversity auf den zweiten Platz geschafft.

Die von der Model-Agentur „Fräulein Kurvig“ organisierte Wahl fand im Rahmen einer großen Fashion-Gala in Mönchengladbach statt. Bevor die zwölf Finalistinnen vor Publikum und Jury auftraten, hatten sie zwei Tage lang volles Programm – Laufsteg- und Choreografie-Training, Schmink-Workshops, Anproben. Auch die unangenehmen Begleiterscheinungen von Prominenz wurden nicht ausgespart. So ging es auch um den Umgang mit Hatern und Mobbern.



„Es war einfach hammermäßig cool“, erzählt Christine Hafner. Und fügt hinzu, eigentlich gebe es kein Wort, um die gesammelten Eindrücke dieses besonderen Wochenendes zu beschreiben. Besonders gut gefallen hat ihr die Atmosphäre unter den Finalteilnehmerinnen. „Es gab keinen Zickenkrieg. Man hatte den Eindruck, jede hätte sich für die andere gefreut, wenn sie gewonnen hätte.“



Die Landsbergerin selbst machte sich keine großen Hoffnungen, als sie am Gala-Abend vor Publikum und Jury ihre Walks in Alltags- und in Hochzeitsmode absolvierte. Die Mitbewerberinnen erschienen ihr einfach zu stark.



Als dann bei der Bekanntgabe des Ergebnisses an zweiter Stelle ihr Name fiel, konnte sie es kaum fassen. Ein bisschen kam sie sich vor wie im Film, als ihr die Schärpe umgelegt und ein Blumenstrauß überreicht wurde, erzählt sie im nachhinein. Im Publikum sah sie ihren Mann, ihre Kinder, ihre Mutter, ihre mitgereisten Freundinnen jubeln. „Dann habe ich angefangen zu heulen.“



Nun gewöhnt sich die Landsbergerin langsam an den Gedanken, dass sie es unter ursprünglich 1700 Bewerberinnen bis fast an die Spitze geschafft hat. Ihr Preis ist eine Sed-Karte mit professionellen Fotos – für Models eine unverzichtbare Bewerbungsunterlage. „Ich hoffe auf tolle Angebote“, sagt Christine Hafner und lacht. Aber egal, wie es weitergeht – eine geplante Umschulung von der Bäckereifachverkäuferin zur Mediengestalterin will sie trotzdem antreten.