Mit Laute und Gitarre

Die Frage nach dem »Warum?«

Von: Susanne Greiner

Die Stimmen des Vocalensembles Landsberg konnten sich in der schlichten, hohen Aussegnungshalle des Waldfriedhofs gut entfalten. © ks

Landsberg – „Es ist eher eine Besinnung, denn ein Konzert“, sagt der Leiter des Vocalensembles Matthias Utz am Sonntagnachmittag. Der Landsberger Chor trat am Palmsonntag zusammen mit dem Gitarristen und Lautenspieler Erik Müller in der Aussegnungshalle des Waldfriedhofs auf. Ein kostenloses Konzert, die Spenden der Zuschauer werden für die lokale Ukrainehilfe eingesetzt. Und eine Besinnung auf die beim Start der Karwoche in Aussicht gestellte, österliche Hoffnung.

Eine „kleine Abhandlung über das große ‚Warum?‘“ – so soll Brahms seine vierteilige Motette „Warum ist das Licht gegeben dem Mühseligen?“ bezeichnet haben. Und dementsprechend fragend beginnt das Werk mit einem „Warum?“, forte zu piano, Dur zu Moll – wodurch das Zweifeln (und manchmal auch Verzweifeln) des Menschen an der Sinnfrage angesichts des Leides in der Welt zum Greifen naherückt. Passender kann man wohl am Palmsonntag aktuell ein Konzert kaum beginnen.



Utz gestaltet ein Programm durch die Jahrhunderte. Er wechselt zum Cellisten Pablo Casals und setzt mit der eher gregorianisch anmutenden Klage „O vos omnes“ einen Kontrapunkt zur Vielstimmigkeit Brahms‘. Neben Elgar, einem mächtigen, klar jubelnden Bruckner (Christus factus est) und dem hoffnungsvollen „Ich bin die Auferstehung“ Albert Beckers sticht das „Trag mi wind (Trag mich, Wind)“ des Kärntners Christian Dreo hervor. Das Vocalensemble webt mit den Klängen des Kärntners und der Mundartdichterin Brigitte Hubmanns Text einen Klangteppich, badet die Halle in Samt, lässt die Umgebung mitklingen. Die 2010 gestorbene Dichterin blickt in dem Lied auf den eigenen Tod, der sie tragen solle, „übers Land übers Meer“. Dreo vertonte ihre Worte wenige Tage nach ihrem Tod. Und erschafft mit seiner zuversichtlichen Melodie Trost – titelgebend für das gesamte Konzert.



Mit Laute und Gitarre



Erik Müller startet mit der Laute und Dowlands „My Lord Willoughby‘s Welcome Home“ im 16. Jahrhundert: ein Stück, das die Rückkehr des Lords aus den Niederlanden und dem Unabhängigkeitskrieg gegen Spanien feiert. Geschichte wiederholt sich leider immer wieder.



Die beiden zeitgenössischen Komponisten – Agustín Barrios Mangoré aus Paraguay und Heitor Villa-Lobos aus Brasilien – präsentiert Müller auf der Gitarre. Herausragend: Villa-Lobos, von dem Müller eine seiner fünf Preludes spielt. Die Preludes seien „Brief an die Nachwelt“, ohne darauf eine Antwort zu erhalten, soll der Komponist gesagt haben. Die anfangs zögerliche Melodie, von Akkorden begleitet, scheint dabei ein Entwurf zu einem „Warum“ – und schließt so nahezu den Kreis zu Brahms.



Die Aussegnungshalle sei ein „Ort, der auch mehr sein kann“ als eine Trauerhalle, sagt Utz vor dem letzten Choral. Vielleicht, indem die Musik eine Idee zur Antwort auf die Frage nach dem „Warum“ geben kann.