Vocalensemble Landsberg: „Seitensprung“ zu Scat und Jodler

Von: Susanne Greiner

Vielfalt der Musik bewies Dirigent Matthias Utz mit dem Vocalensemble Landsberg beim Konzert im Historischen Festsaal. Das Publikum applaudierte begeistert. © Greiner

Landsberg - Auch wenn das Vocal­ensemble Landsberg mit einem schwedischen Sommerlied startet, ist das Konzert am Samstagabend im Historischen Rathaus außergewöhnlich. Weshalb ihm Dirigent Matthias Utz zurecht den Titel „Seitensprünge“ gibt.

Es ist warm, da oben im Rathaus. Da passt das erste Lied des seit 1989 bestehenden Landsberger Chorensembles perfekt: Waldemar Ahléns „Sommarpsalm“, das das Publikum im nicht ganz vollen Festsaal die Illusion eines lauen Sommerabends unter schwedischem Himmel zaubert. Ein Werk, das auch auf den Sankta-Lucia-Konzerten des Vocalensembles zu hören ist, „fest im Repertoire verankert“, sagt Dirigent Utz, der das Konzert moderiert. In dem wimmelt es von „Seitensprüngen“. Denn die, sagt Utz, seien nicht nur in der Realität für manche reizvoll: „Sie bereichern auch in der Musik und eröffnen beim Singen neue Pfade“ – was das spannende und hochkarätige Konzert beweist.



Da ist das expressionistisch-lautmalerische „Cade la Sera“ von Ildebrando Pizzetti, das einen sanften Tenor „im Tal“ gegen den aufgeregt plätschernden Sopran ausspielt. Unerwartete Harmonien, die das Ohr aufhorchen lassen. Dagegen stellt Utz Beethovens „Ich liebe dich“, das als Chorarrangement taktweise an den A-capella-Erfolg „Only you“ der Flying Pickets erinnert. Abgefedert durch Wiens schwarzer Humor mit Georg Kreisler. Aber nicht nur den ‚Wiener-Walzer-Hit‘ „Tauben vergiften“ lassen die Sängerinnen und Sänger samt Taubengurren erklingen, auch das weniger bekannte „Tigerfest“ ist zu hören – dessen Text, dank deutlicher Artikulation des Chors gut zu verstehen, im Kontrast zur lieblichen Melancholie der Melodie ein Festmahl beschreibt ... von dem vor allem die Tiger profitieren.



Vor der Pause dann noch ein Sprung: zu Pop-Ikone Adele,, aber auch zu „Words“ von Anders Edenroths: ein Werk, das Scat einbezieht: keine Worte, sondern präzise gesetzte Laute, die Rhythmus erzeugen.



Nach der Pause dürfen die Klassiker: Fauré, Beethoven, Brahms. Auch hier nichts Alltägliches. Beethovens erst aktuell vervollständigte Interpretation des „Erlkönigs“ macht dessen verstörenden Text noch eindrucksvoller macht. Aber auch die Besetzung springt ‚zur Seite‘: Zum Chorvortrag setzen die Musiker Jule Doiwa (Violine), deren Mutter Christiane Berg-Doiwa (Flöte), Timea Budinská (Klavier solo) und Gerhard Abe-Graf (Klavierbegleitung) instrumentale Akzente. Mit einem Tango von Carlos Gardel, den Doiwa auf der Geige mit Temperament und Können hören lässt. Faurés „Fantaisie“ mit Flöte und Klavier. Oder Brahms‘ Ballade in g-Moll op. 118, die Budinská in einer perfekten Mischung der Tempi drängend und zögernd präsentiert.



Zum Abschluss dürfen Queen („Don‘t stop me now“) und Benny Golsons Jazzstandart „Afternoon in Paris“ – und ein begeisternder ‚Jodler‘: „Pseudo-Yoik“ von Jaako Mäntyjärvi, aus dessen Land die finnische, genauer samische Jodel-Variante stammt. Laute statt Worten, Dissonanzen und hohe Stimmlagen im Sopran lassen an rituelle Gesänge denken. Ein grandios vorgetragenes Werk, das die Stimmvielfalt des Chors zeigt. Und in seiner Eigenart beweist, dass Musik für jeden erlebbar und ein Erlebnis ist – auch ganz ohne Worte.