Bezirksliga: Jahn Landsberg und VfL Denklingen jubeln

Von: Thomas Ernstberger

Simon „Simba“ Ried (am Ball) trifft wieder – und der VfL Denklingen siegt. © Ernstberger

Landsberg/Denklingen – Jubel bei Jahn Landsberg, Jubel in Denklingen: Beide Landkreis-Bezirksligisten haben am Wochenende drei Punkte eingefahren. Besser geht‘s nicht.

Die FT Jahn Landsberg holte im dritten Anlauf endlich den ersten Auswärtssieg in der Bezirksliga. Und das nach einem echten Krimi bei Landesliga-­Absteiger SV Bad Heilbrunn – das 4:3 war das schönste Geschenk zum Geburtstag (33) von Trainer Armin Sanktjohanser.

Nachdem Jahn früh durch einen kapitalen Ballverlust im Mittelfeld mit 0:1 (4./Maximilian Lechner) und durch einen Hand-Elfmeter (12./Benedikt Specker) mit 0:2 zurücklag und Torwart Pascal Stroehl noch Schlimmeres verhindern konnte, fanden die Gäste erst nach der Trinkpause in die Partie. Mit einem Chipball auf Bastian Dillinger, der darauf im Strafraum gefoult wurde, gab es den nächsten berechtigen Elfmeter. Yannik Hübner verwandelte eiskalt (30.). Vier Minuten später war es wieder Hübner, der unhaltbar zum zu diesem Zeitpunkt schmeichelhaften 2:2-Halbzeitstand verwandelte.



Jahnler des Tages: Dreifach-Torschütze Yannik Hübner. © FT Jahn Landsberg

In der 54. Minute der erneute Rückstand: Die Jahnler wurden nach einem technischen Fehler ausgekontert und Ludwig Buchmair vollendete volley zum 3:2 für Heilbrunn. Doch Landsberg schlug erneut zurück: 3:3 in der 79. Minute durch einen abgefälschten Kopfball von Kapitän Tobias Süß. Die Entscheidung in der vierten Minute der Nachspielzeit, beim letzten Angriff der Hitzeschlacht. Wieder war es Hübner, der den Ball auf den links lauernden Yannik Dillinger chippte. Dessen Gegenspieler ging ungestüm in den Zweikampf – erneut Elfmeter. Der überragende Yannik Hübner ließ SV-Keeper Christoph Hüttl auch im zweiten Duell keine Chance und machte nicht nur seinen Dreierpack, sondern auch den ersten Bezirksliga-Auswärtssieg der FT klar.



Der Dreifach-Torschütze überglücklich: „Das war eine überragende Kampfleistung. Nach einem 0:2 nochmal so zurückzukommen und das Spiel am Ende noch zu drehen, spricht für das ganze Team. Natürlich freue ich mich über die drei Tore. Viel wichtiger ist aber, dass wir die drei Punkte und den ersten Auswärtssieg geholt haben. Bei den Temperaturen ging’s nur über den unbedingten Siegeswillen“



Jahn-Coach Armin Sanktjohanser: „Wer bei 33 Grad einen zweimaligen Rückstand ausgleicht, hat am Ende nicht unverdient gewonnen. Das war eine läuferische und kämpferische Top-Leistung, auf die die Jungs sehr stolz sein können.“



Simba überragend

Trainer-Kollege Markus Ansorge vom VfL Denklingen feierte den 1:0-Sieg bei Landes­liga Südost-Absteiger Brunnthal auf seine Weise: Auf einer 75-Kilometer-Mountainbike-­Tour ließ er den zweiten Dreier in Folge (nach zuvor drei Niederlagen am Stück) Revue passieren. „Ein Sieg der Leidenschaft. Die Jungs haben sich in jeden Ball reingeschmissen. Das gibt Selbstvertrauen“, sagt der Coach. Das Tor des Tages ging auf das Konto von Simon „Simba“ Ried (24.). Ansorge: „Das hat er nach einem weiten Abschlag von Torwart Manuel Seifert überragend gemacht.“

Am Wochenende stehen zwei Heimspiele an: Jahn empfängt am Samstag den BCF Wolfratshausen, Denklingen am Sonntag den SV Aubing. Anpfiff: jeweils 15 Uhr.