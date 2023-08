Vom Denkmalschutz ausgezeichnet: der Pfarrhof Pürgen

Von: Ulrike Osman

Mit der Bayerischen Denkmalschutzmedaille ausgezeichnet: Den ehemaligen Pfarrhof in Pürgen (rechts) nutzt heute auch die Gemeinde. © Osman

Pürgen - Immer mehr Pfarrhöfe stehen leer. Was tun mit den oft schönen alten Gebäuden? In lockerer Folge stellt der KREISBOTE Beispiele für gelungene Umnutzungen vor. Den Anfang macht der ehemalige Pfarrhof in Pürgen.

Der ehemalige Pfarrhof in Pürgen fiel nach dem Auszug des letzten Pfarrers Anfang der 1980er Jahre in einen Dornröschenschlaf. Heute herrscht wieder Leben im Haus. Dazwischen lag eine erfolgreiche Sanierung, die sogar mit der Bayerischen Denkmalschutzmedaille ausgezeichnet wurde.



Gelungen ist dies, weil Kirche, politische Gemeinde und Bürger an einem Strang zogen. „Man hat sich natürlich damals Gedanken gemacht, ob man den Pfarrhof überhaupt erhalten kann“, erzählt Bürgermeister Wilfried Lechler. Die gemeinsame Lösung, die man fand, habe sich als Erfolgsmodell erwiesen.



Die Sanierung lief von 2002 bis 2005. Das über 270 Jahre alte Gebäude blieb im Besitz der Kirche, doch die Kosten für die Instandsetzung übernahm zur Hälfte die Gemeinde Pürgen. Und deshalb darf sie die Räumlichkeiten vielfältig nutzen. Das Trauungszimmer, ein Jugendraum, die BRK-Migrationsstelle und diverse Übungsräume sind heute im alten Pfarrhof beheimatet. Auch kirchliche Nutzungen finden hier wieder statt – die Seniorennachmittage der Pfarrei, eine Krabbelgruppe und die Kinderkirche.



Parallel zur Sanierung entstand östlich des Altbaus und in bewusstem architektonischen Kontrast zu diesem ein neues Gemeindezentrum. Das Grundstück stellte die Kirche der Gemeinde in Erbpacht zur Verfügung. Im Gemeindezentrum, dessen Baukosten die Gemeinde allein trug, befinden sich das Schützenheim und eine Gastwirtschaft, die gut angenommen werde, so Lechler. Tatsächlich sei die Schließung der alten Dorfwirtschaft ursprünglich einer der Auslöser für die Überlegungen zum kirchlich-gemeindlichen Zentrum gewesen. Bei der Realisierung engagierte sich auch ein eigens gegründeter Bürgerverein.



Dass der Pfarrhof auf diese Weise erhalten und für die Zukunft gesichert werden konnte, entspricht der Bedeutung des Gebäudes schräg gegenüber der Pfarrkirche St. Georg. Es entstand im Jahr 1747 anstelle eines seit 1579 nachweisbaren Vorgängerbaus. „Als mögliche Baumeister werden, aufgrund der architektonischen Qualität, Josef Schmuzer aus Wessobrunn und Nikolaus Schütz aus Landsberg genannt“, schreiben Karl Gattinger und Grietje Suhr in ihrer Topographie „Landsberg am Lech, Stadt und Landkreis: Ensembles - Baudenkmäler – Bodendenkmäler“.



Eine der Besonderheiten des barocken, zweigeschossigen Walmdachgebäudes ist sein nahezu quadratischer Grundriss. Optisch auffällig sind auch das umlaufende Traufgesims und die aufgemalte Eckquaderung. Nahezu unverändert erhalten sind der aus der Bauzeit stammende Dachstuhl und große Teile des Dielenbretterbogens. Gattinger und Suhr heben auch die barocke Stuckdecke des ehemaligen Repräsentationszimmers im Obergeschoss hervor.



Ursprünglich stand nördlich an den Pfarrhof angrenzend ein Pfarrstadel aus dem späten 18. Jahrhundert. Von 1944 bis 63 beherbergte er ein Altenheim. 1985 wurde er abgerissen.