Voodoo Jürgens und die Ansa Panier begeistern im Landsberger Theatergarten

Von: Nathalie Schelle

Mit viel Gefühl: Die Ansa Panier mit (von links) Bernd Lichtscheidl, Martin Dvoran, David Schweighart, Matthias Frey und Alexander Kranabetter und Voodoo Jürgens (Mitte) sorgen für Wiener Soul im Theatergarten. © Schelle

Landsberg – Die neue Bühnenüberdachung im Theatergarten des Stadttheaters Landsberg ist endlich eingeweiht worden. Bereits am Dienstag hätte der österreichische Pop-Sänger Voodoo Jürgens samt Band, der Ansa Panier, unter (jetzt nicht mehr ganz) freiem Himmel spielen sollen. Das Wetter spielte aber nicht mit und so wurde das erste von zwei Konzerten in den Theatersaal verlegt. Am vergangenen Donnerstag zeigte sich der Wettergott aber freundlich und ließ, nach Regen am Nachmittag, am Abend die Sonne für das Konzert scheinen.

Die kleine Bühne ist voll – ebenso wie der Theatergarten selbst. Fast alle Plätze sind mit Zuhörern besetzt, die den detailverliebten Beobachtungen und Schilderungen, die Jürgens in seinen Liedern verpackt hatte, lauschen wollen. Und auf der Bühne finden so einige Instrumente Platz: eine Trompete und ein Horn, die von Alexander Kranabetter abwechselnd gespielt werden. Matthias Frey streicht über seine Violine, Bernd Lichtscheidl sitzt an den Keys. David Schweighart gibt am Schlagzeug alles, ebenso Martin Dvoran am Bass. Das ist das „fesche Quintett“, das sich die ‚Ansa Panier‘ nennt. So nennt man im Wienerischen übrigens den Sonntagsanzug. Und ganz vorne in der Mitte: Voodoo Jürgens, mit Weinglas und Zigarette, gelegentlich auch mit einer Gitarre in der Hand.



Seine Lieder können weh tun, haben aber auch viel Schmäh. Der Inhalt dieser Songs: gescheiterte Existenzen, Kleinganoven, Süchtige und Alltagsgeschichten – all das im Wiener Unterschicht-Dialekt und mit viel Gefühl.



Alle abgeholt

Wer sich mit den Liedern vielleicht nicht von Anfang an anfreunden konnte, bei dem wippten doch spätestens nach dem im Jahr 2016 erschienenen FM4-Hit „Heite grob ma Tode aus“ die Füße mit. Voodoo Jürgens, samt Band, holen die Zuhörer ab, ob sie wollen oder nicht. Da ist es klar, dass die Musiker nicht ohne Zugabe entlassen werden können, die schließlich in Standing Ovations gipfelt.