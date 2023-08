Moritz Leonhardt, der Red Hock beim Nations Cup

Freut sich darauf, wieder ins Nationaltrikot zu schlüpfen: Unmittelbar vor dem Bundesligastart mit den Red Hocks steht für Moritz Leonhardt der Nations Cup an. © Floorball Deutschland

Kaufering – Als wäre der Bundesligaauftakt der Red Hocks Kaufering nicht schon Highlight genug, blickt Moritz Leonhardt unmittelbar vor dem Saisonstart einer weiteren großen Herausforderung entgegen. Mit der Nationalmannschaft nimmt er von Donnerstag bis Sonntag in Weißenfels und Naumburg am Nations Cup teil. Mit den U23-Teams Finnlands, Schwedens, Tschechiens und der Schweiz sowie den deutschen Herren ist es das hochkarätigste Floorballturnier, das bisher hierzulande stattfand. Floorball Deutschland überträgt die Spiele auf seinem Youtube-Kanal.

Herr Leonhardt, Glückwunsch zur erneuten Nominierung. Zuletzt waren Sie noch einer der Newcomer im Team, kann man Sie so langsam zum Kern zählen?

Leonhardt: „Soweit würde ich nicht gehen. Für mich ist es einfach schön, solche Spiele bestreiten zu können. Aber klar: Ich will meinen Platz schon mit Spaß und Einsatzbereitschaft festigen. Es ist die letzte Chance, um vor der direkten Vorbereitung für die WM-Quali zu zeigen, dass ich dem Team weiterhelfen kann.“

Sind Sie fit dafür?

Leonhardt: „Ich denke schon. Ich fühle mich fit und habe im Sommer gut gearbeite, um an die vergangene Saison anknüpfen und noch einen draufsetzen zu können. Jetzt geht es um den Feinschliff.“

In den nächsten Tagen geht es gegen die kommenden großen Namen der Floorballwelt. Was bedeutet dieser Termin für Sie?

Leonhardt: „Für uns als Team ist der Nations Cup sehr wichtig – das werden Spiele auf absolutem Top-Niveau. Bei den letzten Länderspielen in Finnland haben wir einige Stellschrauben erkannt, die wir jetzt drehen wollen.“

Währenddessen haben die Red Hocks am Samstag und am Sonntag Unihockey Luzern im Landsberger DZG zu Gast. Es werden die letzten Tests vor dem Saisonstart am Wochenende darauf in Berlin. Wo steht die Kauferinger Truppe?

Leonhardt: „Unserer bisherigen Vorbereitung würde ich eine 2 oder 3 geben. Taktisch haben wir richtig gut gearbeitet. Unser neues Trainerteam um Headcoach Daniel Nu­stedt hat viel Neues angestoßen. Körperlich müssen wir weiter ranklotzen, da liegen die bayerischen Schulferien für uns echt ungünstig, wenngleich die Jungs natürlich auch im Urlaub ein paar Schichten geschoben haben.“

Ihr Blick auf die Saison?

Leonhardt: „Recht positiv. Wir hatten eine lange Vorbereitung, um uns neu einzuspielen und unsere neuen Prinzipien und taktischen Vorgaben zu vertiefen. Bis wirklich alle Rädchen ineinander greifen, brauchen wir vielleicht noch etwas Geduld. Dann, denke ich, können wir als Team dieses Jahr aber echt was reißen. Die Stimmung ist gut und wir wachsen mehr und mehr zusammen. Innerhalb der Mannschaft und drumherum spüre ich mit Blick auf die neue Saison eine kleine Euphorie, die wir auch nutzen wollen.“