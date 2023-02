Kaufering-Schock: Saison-Aus für Dr. Lex

Von: Thomas Ernstberger

Saison-Aus für den Kauferinger Torjäger: Dr. Marcel Lex kann in der Rückrunde nicht mehr eingreifen. © Ernstberger

Kaufering – Als erstes Fußball-Team aus dem Landkreis startet der Landesliga-Fünfte VfL Kaufering am kommenden Samstag in die Restrunde der Saison 2022/23. Um 14 Uhr ist der TSV Jetzendorf zu Gast – es wäre eigentlich die letzte Partie 2022 gewesen, doch die musste wegen Unbespielbarkeit des Platzes abgesagt und vor den eigentlichen Start 2023 verlegt werden.

Die Hiobsbotschaft vor dem Jahresauftakt: Für den mit neun Treffern erfolgreichsten Torschützen des VfL Kaufering ist die Saison bereits beendet. Die Fuß-Verletzung, die sich Mittelstürmer Dr. Marcel Lex beim Test in Dachau zugezogen hatte, stellte sich jetzt beim Kernspin als ,Bruch plus Bänder­verletzung‘ heraus. Sportleiter Uli Stengl­mair: „Marcel ist eine Rakete. Er wäre für uns so wichtig gewesen. Aber er kann die nächsten Monate leider nicht Fußball spielen, die Rückrunde ist für ihn vorbei.“



Die große Frage: Sind die Kauferinger auch ohne ihren Top-Torjäger fit für die Punktspiele? Vier Tests hat die Truppe von Trainer Ben Enthart, der zu Beginn der Vorbereitung seinen Abschied zum Saisonende angekündigt hat, seit Ende Januar absolviert. Dabei gab’s nur einen Sieg (7:0 gegen Bezirksligist TSV Murnau), aber drei Niederlagen: 2:4 gegen Bayernligist TSV Dachau, 1:2 gegen Bezirksligist TSV Bobingen und zuletzt am Samstag 1:4 gegen den TSV Kottern.



Letzteres sollte allerdings kein Beinbruch sein, da Kottern zu den Topteams der Liga und mit Top-Trainer Frank Wiblishauser zu den Geheimfavoriten auf den 2. Tabellenplatz gehört. Der TSV Landsberg hat nur einen Punkt mehr auf dem Konto und zuletzt 1:2 gegen das Team aus dem Kemptener Stadtteil verloren.



Kaufering war gegen die Oberallgäuer durch Max Muha früh in Führung gegangen und konnte bis zur Halbzeit ein 1:1 halten, aber dann trafen die Gäste noch dreimal. Immerhin: VfL-Keeper und -Kapitän Michi Wölfl verhinderte eine höhere Niederlage.



Ganz nach dem Motto „Einer schlechten Generalprobe folgt eine gute Premiere“, blickt Stenglmair der Rückrunde dennoch optimistisch entgegen: „Kottern ist eine richtig starke Bayernliga-Mannschaft. Ich denke, wir sind trotz der Niederlage gut gerüstet.“



Stenglmairs wichtigste Aufgabe ist er derzeit, einen zu Verein und Philosophie passen­den Nachfolger für Enthart zu finden. Er verrät: „Es gibt viele Kandidaten und ich führe viele Gespräche. Ich hoffe, dass die Entscheidung in den nächsten 14 Tagen fällt, damit in der Trainerfrage früh Klarheit herrscht.“