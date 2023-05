Wer ist mit dabei?

„Wieso eigentlich Ruethenfest?“ Stadtmuseum Landsberg bietet Themenführungen zum Traditions-Event an

Von: Nathalie Schelle

Wer weiß was? Einige Kinder beim Ruethenfest-Kurs des Stadtmuseums kennen schon die Antworten. Ein paar erstaunte Blicke kann Regina Kaiser (2.v.l.) aber ernten. © Schelle

Landsberg – Das Ruethenfest in Landsberg blickt auf eine lange geschichtliche Tradition zurück. Ursprung ist der Brauch, dass Lehrer mit ihren Schülern im Frühling vor die Tore der Stadt gingen, um „Ruethen“ zu brechen, was anschließend zusammen mit den Eltern gefeiert wurde. 1647 entstand daraus dann das Ruethenfest, das die Landsberger alle vier Jahre ausgiebig feiern, das letzte Mal 2019.

Rund 1.000 Jungen und Mädchen stellen Szenen aus Landsbergs Geschichte dar und laden die gesamte Stadt zum Feiern ein. Neben Tänzen, Umzügen, Musik und Kulinarik ziehen auch Wägen, gezogen von Pferdegespannen, durch die Landsberger Innenstadt. Das diesjährige Ruethenfest findet vom 19. bis 23. Juli statt. Die Vorbereitungen dazu laufen schon auf Hochtouren: So fanden beispielsweise die ersten Tanzproben mit Kostümen schon Anfang Mai statt. Und auch das Stadtmuseum bereitet sich auf das Ruethenfest vor und bietet bis zum 13. Juli Führungen für Schulklassen an.



Weil das Stadtmuseum gerade saniert wird, sind die Mitarbeiter ins Heilig-Geist-Spital umgezogen, wo auch die Führungen unter dem Titel „Samt und Seide“ stattfinden. Zum Beispiel für eine Grundschulklasse: Es sind 17 Schülerinnen und Schüler mit zwei Lehrkräften, die den „Holzgang“ des Heilig-Geist-Spitals stürmen, in dem Museumspädagogin Regina Kaiser alles für „Samt und Seide“ vorbereitet hat. Für den ersten Teil der Führung zeigt sie den Kindern eine Bilderwand von vergangenen Ruethenfesten. „Erkennt jemand seine Eltern darauf?“, fragt sie. Die Kinder scannen mit Adleraugen die Bilder. Schnell ist der ein oder andere Papa oder die Mama gefunden, eine Lehrerin erkennt sich sogar selbst auf einem der Bilder.



Wer ist mit dabei?

Weiter geht´s zu der Wand nebenan, an der auch Bilder hängen wie das Plakat des Ruethenfestes von einem früheren Fest. „Warum heißt das Fest ‚Ruethenfest“, will Kaiser wissen und die Finger schnellen nach oben – die Kinder sind vorbereitet. Kaiser erklärte ihnen außerdem die verschiedenen Gruppierungen beim Fest: die Herolde, die Ruethenbuben und -mädchen sind Hauptfiguren des Zuges und ganz vorne mit dabei. Die Blumen- und Rosenmädchen symbolisieren in ihren bunten Kleidern den Frühlung beziehungsweise Frühsommer. Auch Kaiser Ludwig der Bayer und Herzog Heinrich der Löwe, der vermeintliche Gründer der Stadt (zumindest geht man davon aus), reiten mit. Neben den Blumen- und Rosenwagen gibt es auch noch den Spitalstiftungswagen, den Bayertorwagen und den Herzog-Ernst-Wagen – und viele weitere folgen in dem Zug.



Besonderes Augenmerk legt Kaiser auf die Gruppe der schwedischen Soldaten. „Weiß jemand, warum die Schweden dabei sind?“ Wieder wissen einige Kinder Bescheid: Die Stadt hatte unter der schwedischen Belagerung während des 30-jährigen Kriegs zu leiden. Sie plünderten, brandschatzten, folterten und mordeten in der Stadt – darauf folgt Stille bei den übrigen Kindern.



Weiter geht es in einen Nebenraum, in dem Fotokopien der Fresken, die im Rathaus zu bestaunen sind, hängen. Nach dem Vorbild dieser Fresken seien die Kostüme für das Ruethenfest entworfen worden, erklärt Kaiser. Und das sollen die Kinder im Anschluss auch machen: Kostüme entwerfen. Allerdings nicht mit einer Nähmaschine, sondern mit Papier: Auf den Tischen liegen Ruethenfest-Figuren, die die Kinder mit verschiedenen Stoffen bekleben können. Sie basteln und kleben und sammeln ihre Werke am Ende stolz in einer Hülle, um sie mit nach Hause nehmen zu können.



Das Stadtmuseum bietet nicht nur Führungen für Kinder an. Auch Erwachsene haben die Möglichkeit, in die Geschichte des Ruethenfestes einzutauchen. Am 6. Juni von 10 bis 12 Uhr und am 26. Juni von 14.30 bis 16.30 Uhr können Interessierte an den Führungen teilnehmen. Anmeldung unter E-Mail stadtmuseum@landsberg.de oder Telefon 08191/128360.



Neben dem Festzug findet auch der Ruethenfest-Markt statt, diesmal allerdings am Infanterieplatz. Auch ein Theaterstück soll es heuer geben: Die Landsberger Bühne führt das Stück „Landsberger Sommernachtsphantasie“ auf.