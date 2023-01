Im Rathaus: Landsberg testet den Tampon-Automaten

Von: Ulrike Osman

Erstmal im Test: Tampons und Binden gibt es demnächst in der öffentlichen Toilette im Historischen Rathaus. © PantherMedia

Landsberg – Auf der öffentlichen Toilette im Historischen Rathaus sollen Frauen bald einen Spender mit kostenlosen Periodenprodukten vorfinden. Den Anstoß gab ein Antrag, den Grünen-Stadträtin Daniela Groß stellvertretend für ihre Fraktion im Stadtrat stellte.

Die Verwaltung solle die kostenlose Bereitstellung von Hygieneartikeln für Frauen an der Mittelschule, in öffentlichen Toiletten sowie in städtischen Gebäuden mit Publikumsverkehr wie Rathaus, Bücherei, VHS, Stadttheater, Sportzentrum und Eisstadion prüfen, forderte Groß in ihrem Antrag. „Frauen brauchen Periodenprodukte, um am öffentlichen und sozialen Leben teilnehmen zu können“, führt die Grünen-Stadträtin aus. „Die Menstruation lässt sich nicht planen. Blutungen treten häufig unregelmäßig und überraschend ein. Durch die anhaltende Tabuisierung des Themas sorgt ein Vergessen der eigenen Produkte für unangenehme Situationen.“



Menstruationsartikel in öffentlich zugänglichen Toiletten würden für ein Gefühl der Sicherheit und für eine zunehmende Enttabuisierung des Themas sorgen. Hinzu kämen finanzielle Gesichtspunkte. „Periodenarmut ist für einige Frauen Realität“, so Groß. Entsprechende Hygieneartikel in öffentlichen Toiletten seien ebenso wenig ein Luxus wie Toilet­ten­papier.



Ursula Schaller (SPD) und Petra Ruffing (CSU) lehnten die Idee ab – sie sehen Frauen in der Eigenverantwortung. „Der Antrag ist gut, die Methode illu­sorisch“, kommentierte Wolfgang Weisensee (Landsberger Mitte). Besser sei es, Periodenprodukte über die Landsberger Tafel an Bedürftige abzugeben.



Harry Reitmeir (CSU) hielt die Gefahr, dass öffentlich zugängliche Automaten missbraucht würden, für „unheimlich groß“, Tatsächlich gebe es solche Erfahrungen aus anderen Städten, sagte OBin Doris Baumgartl (UBV). Sie schlug deshalb vor, testweise mit einem Automaten im Historischen Rathaus anzufangen, da dort immer eine Reinigungskraft vor Ort ist. Diesem Vorgehen stimmte der Stadtrat mehrheitlich zu.