Klinikum Landsberg: Kündigungswelle rollt an

Von: Toni Schwaiger

Teilen

Unruhige Zeiten im Klinikum Landsberg: das Personal übt massiv und öffentlich Kritik am Vorstand. © Julian Leitenstorfer

Landsberg – Es ist ein „kleines, aber feines Krankenhaus“ der Grund- und Regelversorgung mit aktuell 218 Betten: das Klinikum Landsberg. Peu à peu soll es zu einem Gesundheits­campus ausgebaut und damit für die Zukunft gesichert werden – für mindestens 200 Millionen Euro. Vorstand Marco Woedl und sein Team arbeiten mit Hochdruck daran. Doch parallel dazu wird die Stimmung im Haus immer schlechter, das Personal übt offen massive Kritik am Vorstand. Und jetzt das: Im Verwaltungsrat kommt es zur Vertrauensfrage. Woedl übersteht sie nur mit Ach und Krach. 8:7. Das Votum kommt einem schweren Erdbeben gleich, begleitet von einer stetig anwachsenden Kündigungswelle.

Wie groß muss die Sorge um das kleine, aber feine Krankenhaus sein, wenn aus der Mitte des Verwaltungsrates beantragt wird, über das Wohl und Wehe des Vorstands abzustimmen? „Riesengroß“, sagen einige Mitglieder des 15-köpfigen Gremiums das nach §7 der Unternehmenssatzung des Klinikums Landsberg das Dienstverhältnis des Vorstands regelt. Sie sind überzeugt davon, dass der Ruf des Hauses angesichts der jüngsten Vorkommnisse im Personalbereich „massiv leidet“. Unisono attestieren mehrere Ratsmitglieder Vorstand Marco Woedl eine „fachlich herausragende Arbeit“, die von offensicht­lichen Defiziten in der Personalführung überschattet werde. „Das Vertrauen ist stark angekratzt.“



Das war auch schon vor zwei Jahren der Fall. Damals war bekannt geworden, dass der Krankenhauschef parallel zu seiner hauptberuflichen Tätigkeit in der Lechstadt ein eigenes Unter­nehmen führt und als Berufsbezeichnung „Vorstand Klinikum Landsberg am Lech & CEO Cupertino Consulting GmbH“ angibt. Klar wurde im August 2019 auch: Landrat Thomas Eichinger hat ihm diese doppelte Berufstätigkeit erlaubt – am zuständigen Verwaltungsrat vorbei. Erst im Nachhinein stimmte der Verwaltungsrat zu und genehmigte zudem die teilweise Ausübung des Vorstandsamtes per Home Office.



Februar 2017: Landrat Thomas Eichinger (CSU) und Marco Woedl (links) unterzeichnen den Anstellungsvertrag des Klinikum-Vorstandes. Inzwischen ist er verlängert worden. © Lauff

Angekratzt ist auch das Vertrauen bei einem großen Teil der rund 700 Mitarbeitenden. Wie im KREISBOTEN berichtet, ging Ende Juli eine vom Personalrat verfasste Protestnote an den Verwaltungsrat, den Vorstand und den Landrat, der zugleich Verwaltungsratsvorsitzender ist. Vorab hatten in gut einer Woche rund 250 Beschäftigte des Klinikums das Papier unterzeichnet. Neben schlechter Stimmung im Haus und chronischer Unterbesetzung bemängeln sie, dass durch fehlende Kommunikation bei Umstrukturierungsmaßnahmen die (Ver-)Dienste langjähriger Mitarbeiter bewusst aufs Spiel gesetzt würden. Im Bereich der Orthopädie und Unfallchi­rurgie führte das zu den Kündigungen des Leitenden Oberarztes Dr. Steffen Vennemann und der Oberärztin Dr. Ann Katrin Schnetkamp.



Während Vorstand Woedl zu den Vorwürfen der Belegschaft ausführlich Stellung nahm und punktuell Versäumnisse einräumte wollte sie Landrat Thomas Eichinger (CSU) auf KREISBOTEN-­Nachfrage nicht kommentieren. Er verwies lediglich darauf, dass man sich am 3. August im Verwaltungsrat auch mit den Umstrukturierungen befassen werde. Zu welchem Ergebnis das führte, ist nicht bekannt, da die Sitzungen nichtöffentlich sind.



Durchgesickert und längst großes Thema (hinter vorgehaltener Hand) im Klinikum ist indes das Abstimmungsergeb­nis zur Personalie Woedl. Und darauf haben offensichtlich nicht wenige Mitarbeitende des Klinikums mit Spannung gewartet – während der Entwurf der Kündigung schon mal in der Schublade bereit­ lag und liegt. „Die Kündigungswelle wird weiter rollen – auch auf Leitungs- und Chefarztebene“, prognostiziert ein Verwaltungsratsmitglied.



Tatsächlich beschäftigt den Vorstand aktuell der nächste Wechsel in einer Schlüsselposition: Während der Klinikums­chef händeringend nach einem Referenten (m/w/d) fürs „Personalmarketing und Rekru­tierung“ sucht, hat Personaldirektorin Martina Werner zum 30. September gekündigt. Die „gesamte Entwicklung seit Anfang Juli 2022 und die damit verbundene politische Diskussion um die Klinikleitung“ hätten sie dazu bewogen, begründet Woedl in einer, dem KREISBOTEN vorliegenden, Mitteilung an die Belegschaft. Werner selbst wolle sich gegenüber der Presse nicht zu ihrem Weggang äußern, teilt Klinikumssprecherin Regina Miller mit.



In seiner Mitarbeiterinformation appelliert Marco Woedl: „Lassen Sie uns bitte zurückkehren zu einem gemeinsamen Miteinander und zu einer Unternehmens­kultur, in der man mit viel Freude im Arbeitsalltag und einer sachlichen Herangehensweise an Klinik-relevante Themen die medizinische Versorgung unserer Landkreisbevölkerung sicherstellt.“ Dabei blickt der Vorstand gewiss auch auf den ein oder anderen Führungsgrundsatz für leitende Mitarbeitende des Klinikums – unter anderem „respektvolles, wertschätzendes und faires Miteinander“ sowie „offene und verständliche Kommunikation“.