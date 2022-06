„Kunden wollen mit echten Menschen sprechen“

Von: Ulrike Osman

Bei der Vertreterversammlung der VR-Bank unter der Leitung von Stefan Jörg (3. von rechts) und Martin Egger (ganz rechts) erhielten die Aufsichtsräte Andreas Wagner (3. von links) und Johann Forster (2. von rechts) von Roland Wengenmayer (2. von links) die Silberne Ehrennadel des Genossenschaftsverbands Bayern. Josef Spicker (ganz links) wurde bereits vor einigen Wochen für seine langjährige Tätigkeit geehrt. © Osman

Landsberg – Als Vorstandsvor­sitzendem der VR-Bank Landsberg-Ammersee dürfte es wenig geben, was Stefan Jörg in seinem Haus nicht mitbe­kommt. Dennoch erlebte der Chef bei der jüngsten Vertreterversammlung eine Überraschung – und zwar eine, die ihn sichtlich bewegte. Jörg wurde mit der höchsten Auszeichnung des Genossenschaftsverbands Bayern, der Goldenen Ehrennadel, für seine 40-jährige Tätigkeit im genossenschaftlichen Bankwesen gewürdigt.

Seit elf Jahren steht der 56-Jährige an der Spitze der VR-Bank Landsberg-Ammersee. Deren Bilanzsumme hat sich in dieser Zeit nahezu verdoppelt, wie Verbandsprüfer Roland Wengen­mayer bei der Aufzählung von Jörgs Verdiensten lobte. Dazu zählen auch das Engagement im Bereich regenerative Energien, unter anderem in Gestalt der VR-BürgerEnergie, die erfolgreiche Immobilienstrategie und die Fusion mit der ehemaligen Raiffeisenbank Weil. Jörg habe sich „nie vor Neuem verschlossen und immer die Zeichen der Zeit erkannt“, so Wengenmayer in der Laudatio. Kennzeichnend für den Geehrten seien Weitsicht und Mut.



Seine Mitarbeiter wussten Bescheid, doch für den Vorstandsvorsitzenden Stefan Jörg war die Auszeichnung mit der Goldenen Ehrennadel des Genossenschaftsverbands Bayern eine Überraschung. © Osman

Beides brauchen Jörg und sein Vorstandkollege Martin Egger auch in diesen unruhigen Zeiten. „Noch nie waren Entscheidungen von derartigen Unsicherheiten begleitet“, konstatierte der Aufsichtsratsvorsitzende der VR-Bank Johann Forster. Die Ursachen sind so bekannt wie allgegenwärtig: die Pandemie und ihre Nachwehen, der Krieg in der Ukraine mit allen daraus folgenden wirtschaftlichen Verwerfungen, die steigende Inflation und der rasante Zinsanstieg, der in diesem Tempo noch nie dagewesen sei, wie Jörg selbst sagte.



Als Reaktion darauf stelle die VR-Bank bei ihren Kunden einen „exorbitant steigenden Beratungsbedarf“ fest. Dazu passt das Ergebnis einer aktuellen Studie: „Menschen fühlen sich durch die Digitalisierung zunehmend allein und zurückgelassen“, wusste Jörg. „Wenn es um große Finanzentscheidungen geht, wollen Kunden mit echten Menschen sprechen.“ Tatsächlich werde nur ein kleiner Anteil an Finanzprodukten ausschließlich online gekauft. Damit erweist sich die Strategie der VR-Bank, gegen den allgemeinen Trend zur Filialschließung auf Präsenz in der Fläche zu setzen, als durchaus gerechtfertigt.



Krisenwährung Gold



Nach langen Jahren der Niedrigzinspolitik rechnet die Finanzwelt zur Jahresmitte mit einer Anhebung des Leitzinses. Es steigt also der Preis fürs Geld, sprich der Kreditzins. Hinzu kommen rasant steigende Anforderungen an das Eigenkapital der Banken, die ebenfalls in den Kundenzins eingepreist werden müssten, so Jörg. Da auch die Kunden diese Entwicklungen kommen sehen, würden viele versuchen, sich jetzt noch die günstigeren Zinssätze zu sichern. Andererseits beobachte man aber auch, dass Anlage- und Kreditentscheidungen „deutlich zögerlicher“ getroffen werden. Zuflucht suchen viele in der Krisenwährung Gold – in ihrem Gold-Zentrum in Landsberg verzeichnet die VR-Bank Umsatzrekorde.



Bei allen Befürchtungen und Unwägbarkeiten – „ich bin trotzdem ein unverbesserlicher Optimist“, schloss Jörg seine Ausführungen mit einem positiven Ausblick. Auch wenn das laufende Jahr „sportlich“ werde – man verzeichne im operativen Geschäft schon jetzt „enorme Zuwachsraten“. Ihr gesellschaftliches Engagement will die VR-Bank ebenfalls noch verstärken. Neben dem VR-Sozialpreis will sie den VR-Nachhaltigkeitspreis und ab dem kommenden Jahr einen Jugendförderpreis ins Leben rufen.



2,1 Millarden Euro



Für die Präsentation der Zahlen vor 81 anwesenden Vertretern im Sitzungssaal des Landratsamts war Vorstand Martin Egger zuständig. Er konnte vermelden, dass die VR-Bank mittlerweile ein Gesamt-Kundenvolumen von 2,1 Milliarden Euro betreut – es ist das erste Mal, dass die Zwei-Milliarden-Grenze übersprungen wurde. Unterm Strich steht ein Bilanzgewinn von 970.000 Euro. Die gut 19.000 Mitglieder erhalten auf ihre Einlagen eine Dividende in Höhe von zwei Prozent.



Gäste aus der Politik – namentlich die stellvertretende Landrätin Margit Horner-Spindler und Landsbergs Oberbürgermeisterin Doris Baumgartl – fanden lobenden Worte für die VR-Bank. Sie zeichne sich durch Kompetenz vor Ort aus, sei Partner von Handwerk und Mittelstand, schaffe Arbeitsplätze und unterstütze soziale, kulturelle und sportliche Einrichtungen, so Horner-Spindler.



Für Baumgartl hat die VR-Bank einen großen Anteil daran, dass die wirtschaftlichen Folgen der Coronakrise gemeistert werden konnten. Gleichzeitig beweise die Bank aber auch: „Wo Gemeinschaft ist, geht es um mehr als Gewinnmaximierung.“ Baumgartls Aufforderung, neben Pflegekräften den Bankmit­arbeitenden ebenfalls Applaus zu spenden, da diese auch in Zeiten des Lockdowns die Versorgung der Kunden mit Geld und Finanzdienstleistungen sichergestellt hätten, kamen die Anwesenden gerne nach.



Applaus gab es auch für zwei wiedergewählte Aufsichtsratsmitglieder – Josef Spicker und Martina Grunow. Und für Johann Forster und Andreas Wagner, die für ihre über 20-jährige Tätigkeit im Aufsichtsrat die Silberne Ehrennadel des Genossenschaftsverbands Bayern erhielten.