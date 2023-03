Anna aus Landsberg: Ich will Bayerische Bierkönigin werden.

Von: Dieter Roettig

Die sechs Finalistinnen zur Bierkönigin-Wahl: Ganz links Anna Eberle aus Landsberg, in der Mitte die noch amtierende Bierkönigin Sarah Jäger. © Bay. Brauereibund

Landsberg – Bayerns neue Bierkönigin möchte Anna Eberle (26) aus Landsberg werden. Und sie hat gute Chancen, nachdem sie sich bereits unter die letzten sechs Bewerberinnen platziert hat.

Insgesamt 70 junge Damen aus dem ganzen Freistaat sind dem Aufruf des Brauerbundes gefolgt und haben sich zur Wahl von Bayerns neuer Bierkönigin gestellt. In einer internen Vorauswahl wählte eine Jury 24 Bewerberinnen aus und lud sie zum finalen Casting in das Münchener GOP-Varieté-Theater. Hier schaffte Anna Eberle bravourös den Sprung in die ,Top 6‘. Erste Gratulantin war die noch amtierende Bierkönigin Sarah Jäger. Sie gewann die Krone im Jahr 2021 und durfte wegen der Corona-bedingten Absage der Wahl 2022 bis heute im Amt bleiben.



Anna Eberle, von Beruf rede­gewandte Radiomoderatorin bei einem Münchener Privatsender, könnte ihre Nachfolgerin werden, wenn sie bei der Online-Wahl ab 20. April genügend Stimmen bekommt und sich vor allem beim Live-Finale am 25. Mai in Münchener Löwenbräukeller in Bestform präsentiert. Die Wahl wird durch das Online-Voting, durch die Stimmen der Fachjury und die der Gäste im Saal mit je einem Drittel Gewichtung entschieden.

Bis dahin wird Anna Eberle auf ihr mögliches Amt vorbereitet. Zusammen mit den anderen Finalistinnen steht eine Schulung im Bayerischen Brauereimuseum in Kulmbach auf dem Programm, verbunden mit einer professionellen Medienschulung. Denn zu den Aufgaben der künftigen Bierkönigin gehören Repräsentationsaufgaben im In- und Ausland.



Im Falle ihrer Wahl darf die 26-jährige Landsbergerin mit großzügige Zugaben rechnen: Dirndl, ein goldenes iPhone, einen Audi A4 als „Dienstwagen“ während der Amtszeit, einen Tankgutschein im Wert von 2.000 Euro, einen Wohlfühlur­laub für zwei Personen in einem Spitzenhotel und ein für eine Hoheit angemessenes Taschengeld.