Bierprinzessin aus Landsberg auf Kurs Königin

Von: Dieter Roettig

Das Feierabend-Bier an der Lechmauer – noch kann es Anna Eberle genießen. Sollte sie Bayerische Bierkönigin werden, wird sie ein Jahr lang rund um den Globus unterwegs sein. © Lutz Hädrich

Landsberg – Eine von sechs „Amtsanwärterinnen“ für den begehrten Job als Bayerische Bierkönigin ist Anna Eberle aus Landsberg bereits. Der Weg zu ihrer erhofften Krönung beginnt mit den Online-Voting. Das ist vom 20. April bis zum 18. Mai möglich, rund um die Uhr. Worauf also noch warten? Ihre Stimme für Anna!

Auch hier gilt: Jede Stimme auf zählt. Denn beim Finale am 25. Mai entscheiden die Online-­Wahl, die Fachjury sowie die Stimmen des Publikums im Münchner Löwenbräukeller mit je einem Drittel Gewichtung, wer ein Jahr lang die begehrte Krone tragen darf.

Das Rüstzeug für eine Bayerische Bierkönigin, die rund um den Globus Werbung für unser Volksgetränk Nr. 1 machen soll, bringt Anna Eberle locker mit: Sie ist eine echte Bayerin, liebt Tradition und Gerstensaft, ist weltoffen, redegewandt und das sogar mehrsprachig. Wie im KREISBOTEN berichtet schaffte sie es unter 70 Bewerberinnen in die Finalrunde der letzten Sechs. Erste Gratulantin war die noch amtierende Bierkönigin Sarah Jäger. Sie gewann die Krone im Jahr 2021 und durfte wegen der Corona-bedingten Absage der Wahl 2022 bis heute im Amt bleiben. Anna Eberle, von Beruf Radiomoderatorin und Wetterfee beim Münchner Radiosender Gong 96.3, brennt darauf, ihre Nachfolgerin zu werden.



Die mögliche Bierkönigin Anna wurde am 14. Dezember 1996 im Sternzeichen des Schützen („dynamisch“) in Peißenberg geboren und wuchs in Peiting auf. Ihr Papa Jakob, jetzt Pensionär, war Postbeamter und auch viele Jahre im Landsberger Postamt an der Von-Kühlmann-Straße tätig. Oft holte ihn Anna nach Feierabend ab und ging mit ihm auf ein Eis in die Altstadt. Deshalb ihre Liebe zu Landsberg, wo sie seit einem Jahr mit Freund Mathias und Hamster Mimi lebt: „Und weil ich hier gleich auf der Autobahn nach München bin“. Das Rundfunk-Handwerk hat Anna von der Pike auf bei Radio Oberland in Garmisch-Partenkirchen erlernt. Davor machte sie an der Uni Augsburg den Bachelor in Anglistik und Deutsch mit einem anschließenden Auslandssemester in der ,University School auf English Literature und Language‘ im britischen Newscastle.



Bis zum allen entscheidenden Finale am 25. Mai in München wird Anna Eberle auf ihr mögliches Amt vorbereitet. Zusammen mit den anderen finalen Bierprinzessinnen hat sie bereits eine Schulung im Kulmbacher Mönchshof mit den Schwerpunkten Bier-Sensorik, Historie und Tradition absolviert. In der Gläsernen Brauerei des Bayerischen Brauereimuseums erlebte sie den Brauprozess mit Einmaischen, Abläutern oder Würzekochen hautnah mit. Im Rahmen der Schulung gab es auch einen Einblick in den Biermarkt mit aktuellen Daten und Fakten, verbunden mit einem professionellen Medienseminar. Denn bei künftigen Interviews muss die Königin kompetent Rede und Antwort stehen und die Branche profund vertreten können.



Jetzt hofft Anna Eberle, dass ihr möglichst viele Menschen beim Online-Voting ihre Stimme geben. „Wichtig ist, dass man nach der Wahl auch den Link auf der Bestätigungsmail anklickt“, vergisst sie nicht zu erwähnen.