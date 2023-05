Landsberger Biber nagt an Bäumen - und Nerven

Von: Ulrike Osman

Die Biberfalle – in die sich aber laut Joachim Schwarzer vom städtischen Forstamt (Mitte) nur unerfahrene Jungtiere mittels Gemüse-Leckerbissen locken lassen. © Osman

Landsberg - Vor 150 Jahren war der Biber in Bayern ausgestorben. Inzwischen leben allein im Landkreis wieder 1.000 Tiere. Konflikten mit Landwirten und Grundstücksbesitzern soll mit Biber-Management begegnet werden. Das allerdings stößt aufgrund der mittlerweile hohen Zahl an Tieren an seine Grenzen.

Im Jahr 1867 wurde in Bayern der letzte Biber geschossen. Der Mensch hatte ihm gnadenlos nachgestellt, um sein dichtes, weiches Fell mit 23.000 Haaren pro Quadratzentimeter zu Mänteln, Mützen und Hüten zu verarbeiten, und um sein Fleisch zu essen. Die Kirche stufte das teilweise im Wasser lebende Tier als Fisch ein und erlaubte seinen Verzehr deshalb auch in der Fastenzeit. Und dann gibt es da noch das Duftsekret Bibergeil, das als Wunderheilmittel galt und sogar mit Gold aufgewogen wurde.



In den 1920er Jahren wurden die europäischen Restbestände unter Schutz gestellt. In Russland, Lettland und Schweden begann man mit der Wiederansiedlung. Jahrzehnte später wurde der Biber auch in Bayern wieder heimisch – 120 Tiere wurden zwischen 1966 und 1982 im Freistaat angesiedelt. Um 1990 tauchte das erste Exemplar der nach dem Bundesnaturschutzgesetz und der europäischen Flora-Fauna-Habitat-Richtlinie „besonders und streng geschützten Art“ im Landkreis auf.



Inzwischen ist die Population stark angestiegen. Allein im Landkreis leben heute 1.000 Tiere. „Ausnahmslos alle Gewässer sind besiedelt“, berichtete Stephan Wenning von der Unteren Naturschutzbehörde des Landratsamts im Rahmen des Waldbegangs des Landsberger Stadtrats (siehe Seite 3). Dazu gehören auch der Papierbach und der Hungerbach mitten in der Stadt. Auch hier baut der Biber seine Dämme und sorgt für steigende Wasserstände. Von Anliegern der nahegelegenen Gartenstraße kämen regelmäßig Beschwerden, so Joachim Schwarzer, zuständiger Revierleiter vom städtischen Forstamt. „Wir könnten alle zwei Tage einen Biberdamm wegräumen.“ Meist sei der dann aber auch schnell wieder da.



Im Umfeld von Hungerbach und Wildpark ist die Situation mittlerweile so zugespitzt, dass Biber das ganze Jahr über „entnommen“ werden dürfen. Dies kann mit Hilfe von Lebendfallen geschehen, wobei höchstens unerfahrene Jungtiere in die großen grünen Kästen hineintappen. Schlaue ältere Biber widerstehen der Versuchung, sich vom darin ausgelegten Gemüse-Leckerbissen anlocken zu lassen.



Und ist doch mal ein Biber gefangen, wohin dann mit ihm? Einfach umsiedeln kann man ihn nicht, da alle Gewässer der Region bereits besetzt sind und das territoriale Tier sein Revier aggressiv verteidigt. „Biber verbeißen sich gegenseitig bis zum Tod“, berichtete Stephan Wenning. Die Reviergröße hat sich jedoch der gestiegenen Population angepasst. „Früher war ein Biberrevier eineinhalb Kilometer lang, heute sind es nur noch 300 Meter.“



Natürliche Feinde hat Deutschlands größter Nager in den hiesigen Breiten nicht. Größte Gefahr für ihn ist der Straßenverkehr – und mittlerweile der Abschuss. Mit entsprechender Genehmigung dürfen Revierleiter Schwarzer und seine Mitarbeiter auf Biberjagd gehen, inzwischen auch mit Schalldämpfer und Nachtsichtgeräten.



Eine schonendere, aber nicht überall einsetzbare Möglichkeit des Bibermanagements ist das Legen von Drainagen. Sie werden so positioniert, dass der Wasserstand für die Ansprüche des Bibers hoch genug bleibt, ohne aber die Umgebung zu überfluten. „Es wundert ihn zwar, wenn das Wasser nicht weiter ansteigt“, so Wenning. „Aber er baut trotzdem weiter seine Dämme.“