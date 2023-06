Walderlebnistage: Wissenstest für Landsberger Grundschüler

Von: Susanne Greiner

Teilen

Haben den zweiten Platz bei den Landsberger Walderlebnistagen gemacht: die Drittklässlerinnen und -klässler der Grundschule Katharinenvorstadt. Im Hintergund rechts Forstamtsleiter Michael Siller und Klassleitung Sabine Böhm-Sturm. © Stadt LL

Landsberg - Ein Kofferraum voller Moorbirken, ein Förster und eine Rangerin mit Urkunden in den Händen und viele erwartungsvolle Kinderaugen, die gespannt auf die Ergebnisse eines ganz besonderen Wettbewerbs warten: den Walderlebnistagen, die vom Forstamtsleiter der Stadt Michael Siller und seinem Team samt Rangerin Anne-Marie Heinze initiiert und durchgeführt wurden.

Mit Feuereifer dabei waren dieses Jahr 201 Schülerinnen und Schüler der dritten Klassen aller Landsberger Grundschulen. Die Aufgaben, die ihnen gestellt wurden, waren nicht einfach: Welche Klasse baut am schnellsten eine Blockhütte? Welche Gegenstände gehören in den Wald und welche nicht? Wer ist am geschicktesten beim Sägen? Wer schafft es am schnellsten, Baumpuzzleteile richtig zusammenzufügen? Das und mehr mussten die Kinder innerhalb einer bestimmten Zeit erledigen und hinterher auch noch Fragen zu Wald und Tieren beantworten. Gefragt waren dabei Kraft und Geschicklichkeit, Kombinationsfähigkeit und Teamgeist.

Den ersten Platz bei den Waldspaziergängen hat die 3. Klasse der Grundschule Erpfting ergattert, hier mit Julia Fiedler. © Stadt LL

In der Schulwertung hat die Klasse 3a der Grundschule am Spitalplatz mit ihrer Klassleitung Jannette Harz mit 290 Punkten den dritten Platz belegt. Sabine Böhm-Sturm folgt dicht darauf mit ihrer Klasse 3a der Grundschule in der Katharinenvorstadt und insgesamt 301 Punkten. Neun Punkte mehr und damit Sieger der Walderlebnistage 2023 ist die Klasse 3b der Grundschule Erpfting mit der Klassleitung Julia Fiedler, die sich mit 310 Punkten den ersten Platz sicherten.



Platz 3 gehört der 3. Klasse der Grundschule Spitalplatz mit Klassleitung Jannette Harz. © Stadt LL

Die Kinder der Siegerklassen sowie deren Lehrerinnen bekamen von Michael Siller und Rangerin Anne-Marie Heinze ein Moorbirken-Pflänzchen. Denn die Moorbirke ist Baum des Jahres, wird über 20 Meter hoch und bis zu 80 Jahre alt. Wie der Name schon sagt, ist die Moorbirke gerade in Mooren neben Kiefern und Fichten weit verbreitet. Wer mag, kann die Setzlinge auch im Bereich des Oberen Stadtwald/Zehnerwald, in der Hartmahd zwischen Landsberg und Erpfting oder im Schlegelwald südlich von Pitzling einpflanzen und dort beobachten, wie sie wachsen und gedeihen.