Von Fichte pur zur bunten Mischung

Von: Sabine Fleischer

Das erste Mal ausgelichtet: Förster Robert Bocksberger und Jürgen Knoblich im ‚Hechenwanger Holz‘. © Fleischer

Hechenwang – Erst kam der Sturm, dann der Käfer und dann der Förster mit kleinen Eichen, Kirschen und Tannen. Heute ist im ‚Hechenwanger Holz‘, dem kleinen Waldstück zwischen Windach und Hechenwang, der Waldumbau in vollem Gange. Nach 30 Jahren wird zum ersten Mal von den Bayerischen Staatsforsten durchforstet, werden erste Ergebnisse der damaligen Wiederaufforstung so richtig sichtbar. Naturverjüngung und Anpflanzung haben einen neuen laubreichen Mischwald entstehen lassen.

Robert Bocksberger, Leiter des staatlichen Forstbetriebs Landsberg, erinnert sich: Nach den Sturm- und Borkenkäfer-Katastrophen in den frühen 1990ern wurde hier im ‚Hechen­wanger Holz‘ auf den einstigen Freiflächen mit dem Waldumbau begonnen – weg von der Fichten-Monokultur, hin zu artenreichen Mischungen mit Tanne, Douglasie, Eiche, Ahorn, Kirsche und Hainbuche. Damals eher aus der Motivation heraus, dem Borkenkäfer Einhalt zu gebieten und sturmresistentere Wälder aufzubauen, wird heute der Fokus auf bessere Klimaverträglichkeit gelegt. „Vielleicht machen wir damit jetzt das Richtige für die nächsten 100 Jahre“, hofft Bocksberger. Regelmäßige Forstinventuren zeigen: Der Umbau gelingt, die Fichte mache nur noch rund ein Viertel aus, der Rest sei bunt gemischt. Insgesamt sind zehn Baumarten gut vertreten.



Von Anfang an dabei ist Forstwirtschaftsmeister Jürgen Knob­lich. „Nachdem wir damals quasi per Hand und Motorsäge das Käferholz rausgeschafft haben, ging es an die Wiederaufforstung. Wo ‚leere Flächen‘ waren, steht heute ein bunter Mischwald mit Gruppen von Eichen und Tannen, einzelnen Kirschen und Ahorn“, erinnert sich der Förster, sichtlich stolz aufs „Baby Hechen­wang“. Natürlich musste man zeitweise mit Einzäunung arbeiten, um die jungen Bäume vor Rehwild zu schützen. Daher sei eine angepasste Bejagung so wichtig.



Bei der aktuellen, ersten Holz­erntemaßnahme gehe es vor allem darum, Rückegassen für zukünftige Durchforstungen anzulegen und „zu steuern, was aus dem bunten Ausgangsgehölz für die Zukunft bleibt“, beschreibt Bocksberger. So wurden vor allem Fichten, Weiden und Birken umge­sägt, aber auch vereinzelte Hainbuchen und Eichen liegen am Boden. „Wichtige Einzelbäume und Baumgruppen haben wir mit blauen und roten Bändern markiert. Hier wird geschaut, dass einem guten Wachstum keine Fichtenkrone im Weg steht. Manchmal muss auch ein schwacher Laubbaum weichen, um seine Artgenossen ans Licht zu verhelfen“, erklärt der Forstbetriebsleiter. Je seltener der Baum sei, desto wilder dürfe er wachsen. Dann bekäme man zwar „keine Schreinerware“, dafür aber einen für die Naturverjüngung wichtigen „Samenbaum“.



Die meisten geschlagenen Bäume aus dieser ersten Durchforstung werden als Brenn-, Hackschnitzel- und Industrie­holz verkauft. Auch wenn momentan das ‚Hechenwanger Holz‘ eher wie eine „Baustelle“ ausschaut – die beiden Förster sind sich sicher: Im Frühsommer werden die ausgelichteten Bestände sich als junger Mischwald mit unterschiedlichstem Grün präsentieren. Sofern genügend Regen fällt.