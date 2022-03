Wann Fuchstals Bürgermeister Sakko tragen soll

Von: Johannes Jais

Auch wenn das Fernsehen vor Ort ist: Fuchstals Bürgermeister Erwin Karg (rechts) mag‘s hemdsärmelig. Auf der letzten Bürgerversammlung kreidete ihm das eine Teilnehmerin an – und bat um mehr Sakko. © Jais

Fuchstal – Wo kommt so ein Stil-Thema denn schon bei einer Bürgerversammlung zur Sprache? Natürlich in Fuchstal. Eher humorvoll aufgenommen wurde im dortigen Gemeindesaal die Anregung einer Frau aus Leeder zum Dress­code des Bürgermeisters: Erwin Karg möge doch bei bestimmten Anlässen, zum Beispiel wenn er in einer Fernsehsendung interviewt werde, nicht hemds­ärmelig auftreten, sondern, bitteschön, ein Sakko anziehen.

Donnerstagabend halb zehn. Erwin Karg hatte bei seiner inzwischen 20. Bürgerversammlung seinen ausführlichen Bericht beendet, zu dem Janina Dangel von der Verwaltungsgemeinschaft (VG) Fuchstal am Laptop die Infos für die Leinwand aufgelegt hatte. Anschließend ermunterte der Rathauschef die 60 Besucher zu Wortmeldungen.



Nach einer Weile, fast schien es schon so, als käme heuer keine einzige Anfrage, stand schließlich Marie Luise Turrina auf. Zwei Themen sprach sie an. Das erste war, für ältere Mitbürger im Fuchstal so wie früher wieder eine Rentenberatung vor Ort anzubieten – ein Anliegen, das bereits Martin Storhas auf der Bürgerversammlung im September 2021 vorgebracht hatte. Rathauschef Karg sagte schließlich zu, dass man sich auf der nächsten Versammlung der VG Fuchstal damit dann befassen werde.



Anschließend vollzog Marie Luise Turrina thematisch einen ziemlichen Schwenk. Karg sei ja durchaus „ein attraktiver Mann“, bescheinigte sie dem langjährigen Rathauschef. Aber sie wolle schon die Anregung vorbringen, dass er bei bestimmten Anlässen ein Sakko anziehen soll, zum Beispiel wenn er in der Presse abgebildet werde oder erst recht, wenn er im Fernsehen zu sehen sei. Das mache einfach mehr her, bekundete die Frau aus Leeder, die am Landratsamt in Landsberg tätig ist.



Karg, inzwischen 57 Jahre alt und seit zwei Jahrzehnten im Amt, dämpfte den schmeichelnden Satz. Er sei gar kein attraktiver Mann, gab er sich in der Antwort eher bescheiden. Um dann am Rednerpult – mehr süffisant als eingeschnappt – ins Mikrofon zu rufen: „Gibt’s noch weitere Kritikpunkte an meinem Auftreten?“



An diesem Abend hatte Karg eine dunkelblaue Jeans an und dazu ein weißes Hemd. Sakkos hat er daheim im Kleiderschrank durchaus mehrere. Zu festlichen Anlässen nimmt er gern die Lederhose und eine dunkle Jacke dazu; darunter trägt er ein Leibchen. Diejenigen, die ihn kennen, wissen nur zu gut, dass er auch in diesem Aufzug stets für einen hemdsärmeligen Auftritt gut ist.