Wo sind denn die Ärzte hin?

Eintägiger Warnstreik

Landsberg – Wer am Donnerstag seinen behandelnden Arzt im Landsberger Klinikum vergeblich sucht, sollte lieber mal auf dem Münchener Marienplatz nachschauen. Denn einige Ärzte des Klinikums schließen sich dort morgen einem Warnstreik für faire Tarife an.

Der Marburger Bund hat den Streik für alle angestellten Ärzte an den kommunalen Krankenhäusern ins Leben gerufen – denn die Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände will keine besseren Tarife, trotz aktueller Inflation, verhandeln. Also wird gestreikt – auch einige Ärzte des Klinikums machen mit und können also an diesem Tag nicht behandeln. Was bedeutet das für die Patienten?



„Das Klinikum Landsberg konnte gemeinsam mit dem Marburger Bund eine Notdienstvereinbarung schließen, sodass die Patientenversorgung am Klinikum sichergestellt ist“, heißt es von der Klinikleitung. Bei dieser Vereinbarung kann die Notdienstversorgung durch das nicht-streikende Personal sichergestellt werden. Das entspräche der Personal-Aufstellung an Wochenenden oder Feiertagen. Außerdem sollen alle geplanten oder nicht dringlichen Aufnahmen und Untersuchungen auf einen anderen Tag verschoben werden. Der Warnstreik dauert einen Tag.