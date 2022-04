Keine Wertschätzung

Warnstreik: »Ein klares Signal setzen«

Von: Andrea Schmelzle

Etwa 20 Ärztinnen und Ärzte des Klinikums Landsberg reisten per Bus zur zentralen Kundgebung auf den Römerberg nach Frankfurt, auf der 4.000 Streikende aus dem Bundesgebiet zusammenkamen. Insgesamt erstreckte sich das Streikgeschehen auf mehrere hundert Kliniken. © privat

Landkreis – Die Rahmenbedingungen für Ärztinnen und Ärzte in kommunalen Kliniken verbessern: Darum ging es den Streikenden, die dem Aufruf des Marburger Bundes am Donnerstag bundesweit folgten. Auch im Klinikum Landsberg wurde gestreikt, eine Notdienstvereinbarung hielt den Betrieb aufrecht. Der Marburger Bund, die gewerkschaftliche Vertretung der angestellten Ärzte in kommunalen Häusern, wollte mit dem Streik ein Signal gegen ein „unangemessenes und nicht hinnehmbares“ Angebot der kommunalen Arbeitgeberverbände (VKA) setzen. Der KREISBOTE hat mit dem Oberarzt der Anästhesie am Klinikum Landsberg Dr. Bernhard Dörr über den Streik und seine Hintergründe gesprochen.

Im Klinikum Landsberg hätten Ärzte aus den „Hauptabteilungen“ Innere Medizin, Anästhesie, Chirurgie und Gynäkologie ihre Arbeit niedergelegt, berichtet Dörr. Etwa 50 Prozent der an diesem Tag diensthabenden Ärzteschaft hätten gestreikt, ergänzt Klinikums-Pressesprecherin Regina Miller. Geplante Operationen und Sprechstunden aus den beteiligten Fachabteilungen wurden abgesagt. Auf seiner Station seien dennoch drei Anästhesisten im Einsatz gewesen, berichtet Dörr. „Zwei davon waren eigentlich streikbereit, wollten aber den Betrieb aufrechterhalten“.



Man habe zuvor schon überlegt, ob ein solcher Warnstreik im Spannungsfeld zwischen Corona und einem „Krieg vor der Haustür“ angemessen sei, sagt Dörr. Aber nach über fünf Monaten Tarifverhandlungen ein solches „Angebot“ wie das der VKA vorgesetzt zu bekommen, sei eine „Farce“, eine „Unverschämtheit“, ärgert sich der Anästhesist. Da habe ein klares Signal gesetzt werden müssen.



Worum geht es? Verhandelt werde zwischen der Gewerkschaft Marburger Bund und der VKA seit Oktober letzten Jahres, erklärt Dörr. In den Verhandlungen gehe es um die „Rahmenbedingungen unserer Arbeit“. Die Forderungen des Bundes: eine Gehaltserhöhung um 5,5 Prozent rückwirkend auf Verhandlungsbeginn sowie eine klare Begrenzung der Bereitschaftsdienste.



Im ganzen „System Krankenhaus“ sei eine zunehmende Verdichtung zu beobachten, sagt Dörr: immer mehr Patienten mit immer kürzerer Verweildauer. Das führe zum einen zu mehr bürokratischen Aufgaben. Zum anderen sei die Ressource Personal auch ein großer Kostenfaktor – weshalb hier versucht werde zu sparen. Und das führe wiederum zu erhöhter Arbeitsbelastung. Erschwerend komme hinzu, dass Personal unter den aktuellen, unattraktiven Bedingungen schwer zu finden sei – ein Teufelskreis. Im Bereich Pflege sei das bekannt, aber das gelte eben auch für Ärzte.



Und da komme nun das Angebot der VKA, das nicht auf die Forderungen des Bundes – 5,5 Prozent mehr Gehalt und verlässliche Ruhezeiten – eingehe. Angeboten hatte die VKA eine Gehaltserhöhung ab 2023 um 1,65 Prozent, das gleiche nochmal 2024, aber keine Gehaltserhöhung für 2022 – dafür eine einmalige Coronaprämie in Höhe von 1.200 Euro. „Erst die Nullrunde, dann 3,3 Prozent, erstreckt auf einen Zeitraum von drei Jahren“, fasst es Dörr zusammen. „Das liegt deutlich unter der Inflation.“



Keine Wertschätzung



Auch andere Faktoren wie Bereitschafts- und Rufdienste seien unzureichend berücksichtigt worden. Gerade vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie, die zu einer extrem hohen Arbeitsbelastung, auch am Klinikum Landsberg, geführt habe. In der Anästhesie seien teilweise Doppelschichten nötig gewesen.



Gleichzeitig sei eine extrem hohe Bereitschaft unter den Ärztinnen und Ärzten dagewesen, die doppelten Belastungen auf sich zu nehmen. In Phasen, als es coronamäßig stabiler war, mussten dann noch verschobene OPs nachgeholt werden, was erneut zu einem erhöhten Arbeitsaufkommen geführt habe. „Wir arbeiten mehr und bekommen effektiv weniger“, meint Dörr. „Wo bleibt da die Wertschätzung?“ Wenn „diese Schraube weitergedreht wird“, werde man immer weniger Ärzte für kommunale Krankenhäuser finden. Die „Ressource Ärzte“ sei jedoch „wertvoll“, darum auch der Warnstreik. Er solle „Verhandlungsmasse“ bieten, bis es zu einem weiteren Gesprächstermin zwischen den Tarifparteien komme. Dass überhaupt das Mittel ‚Streik‘ gewählt werde, zeige den Leidensdruck: „Ärzte möchten Menschen helfen und sind nicht scharf darauf, zu streiken“, betont der Mediziner. Aber es gehe hier auch um einen „Arbeitsplatz der Zukunft“, um Antrieb und Motivation. Auch er wolle schließlich noch „die nächsten 13 bis 14 Jahre mit Freude im Geschäft bleiben“.



Die Forderungen der beiden Konfliktparteien sind unter www.marburger-bund.de beziehungsweise www.vka.de im Detail nachzulesen.