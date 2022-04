Form als Krücke

Warum Rudolf Anton Fichtl dicke Dänen und UFOs liebt

Von: Susanne Greiner

Rudolf Anton Fichtl hat seinen ersten Gedichtband veröffentlicht: „Das Kribbeln beim Bestatten dicker Dänen“. © privat

Landsberg – „Das Schreiben eines guten Gedichts gehört zu den größten Glücksgefühlen Erden.“ Wer den Gedichtband „Das Kribbeln beim Bestatten dicker Dänen“ liest, versteht, warum Autor Rudolf Anton Fichtl das sagt: Nicht nur aus der markanten Überschrift mit Doppel-Alliteration, auch aus (fast) jeder Zeile springt dem Leser Humor, Satire, ab und zu ein bisschen Zynismus oder purer Klamauk entgegen – und das treibt die Mundwinkel unweigerlich nach oben. Ursprünglich kommt Fichtls Poesie aus der Musik: Denn der Landsberger ist vielen als Vitus Fichtl bekannt, Mitglied der inzwischen leider aufgelösten Musikkabarettgruppe „Mistcapala“.

Dort war er zuständig für die Texte. Das verwundert nicht, wenn man mit Fichtl redet: er spricht druckreif, sicher mit ein Ergebnis seines Theologiestudiums – allerdings nach dem fünften Semester abgebrochen – und seiner Arbeit als Jurist. Manche der Texte wurden allerdings nicht ins Programm aufgenommen. Weil sie sich nicht als Lied eigneten, sagt Fichtl. „Tatsächlich geht meine Liebe zum Wort auch mehr zum Gedicht als zum Lied.“ Einiges davon sei aber zu gut für die Schublade, habe auch seine Frau gesagt, erinnert sich Fichtl. Also musste ein anderer Rahmen für die Öffentlichkeit her. Fichtl tat sich mit dem Landsberger Pianisten Gerhard Abe-Graf zusammen. Und mit ihm ist er seit über zehn Jahren satirisch-literarisch-musikalisch auf den Bühnen der regionalen Welt unterwegs. Dass aus Fichtls Gedichten jetzt auch ein Buch entstanden ist, liegt an einem Vorbild: Ein Mitglied im Landsberger Autorenkreis, in dem auch Fichtl dabei ist, habe so ein schönes Buch gemacht. „Da dachte ich, so etwas Feines wäre auch ein würdiger Rahmen für meine Gedichte.“



Ja, auch in seiner Selbsteinschätzung schwebt immer ein Funken Humor mit. Das erkennt man auch auf Fichtls Webseite, wo er seinen Gedichts-Stil – Satire in Reimform und Versmaß– ‚rechtfertigt‘: „Die deutschsprachige Lyrik übt sich seit 1945 in strenger Askese“, steht da. Es gibt keinen Endreim, keinen Rhythmus, kein Versmaß, geschweige denn Satzzeichen. Dass Fichtl so gar nicht der modernen Lyrik frönen mag, begründet er dort mit „wirtschaftlichen Erwägungen, wenngleich mir dies den Vorwurf künstlerischer Rückwärtsgewandtheit einbringen dürfte“. Von Betroffenheitslyrik hat er aus den gleichen (wirtschaftlichen) Gründen Abstand genommen.



Form als Krücke



Tatsächlich stehe bei ihm am Anfang eines Gedichtes sehr oft die Form, sagt der Landsberger. Sie sei eine Art „Krücke“ für seine Lyrik. Teilweise sind das sehr strenge Krücken, wenn Fichtl sich zum Beispiel in dem Gedicht „Multitalent Arndt“ als Form vorgibt, ein Alphabet-Gedicht zu schreiben. „Die letzten Zeilen sind dann wirklich eine Herausforderung, wenn man zu X, Y und Z kommt.“ Aber Form für sich erzeuge eben schon oft Witz und Komik. „Der Inhalt ergibt sich dann in einem Klick.“ Dass ihm Form wichtig ist, merkt man an Fichtls ausgeklügeltem Versmaß – Schüttelreime sind ihm ein Gräuel. Fast so schlimm wie ein als Gedicht erzählter Witz: „Beides geht nur, wenn das Gedicht richtig gut ist.“ Die Deutung seiner Wortgebilde überlässt der Autor voll und ganz dem Leser. „Der Deckel muss, ja er darf nicht drauf sein.“ Weshalb ja auch die gedichteten Witze nicht seins sind, „da ist der Deckel ja drauf“.



Einige wenige Gedichte in Fichtls Buch sind ernst, da geht es um Inhalt, deutlich zu spüren. Teilweise schreibt Fichtl aber auch reine Nonsens-Gedichte, in denen nur der Klang zählt. Der Landsberger bezeichnet seine Werke generell als „Klanggedichte“. Weshalb es sich auf jeden Fall empfiehlt, die Gedichte laut zu lesen. Neben dem Klang sind ihm Bilder wichtig. so zum Beispiel bei „14 UFOs über Wien“, in dem neben 17 Geigenlehrern und 15 Plattfußindianern auch noch 190 Lutheraner auftauchen. Prägnante Überschriften sind Fichtls Spezialität. Zum Beispiel: „Wie ich in einer altbayerischen Traditionswirtschaft nach der Bestellung von Kalbsleber mit Semmelknödeln eine sich anbahnende Konfliktsituation durch Anwendung bewährter Deeskalationstechniken virtuos entschärfte.“ 23 Worte, denen ein extrem knapper Vierzeiler folgt. Die besagte Deeskalationstechnik ist übrigens sehr flüssig.



Der Titel seines Buches stammt noch aus Mistcapala-Zeiten und ist ein verworfener Programmtitel-Vorschlag Fichtls. Das „Kribbeln beim Bestatten“ zieht sich übrigens wie ein roter Faden durch das Buch. Erst reiche Tanten, dann Prominente – und ganz am Schluss taucht es endlich auf, dieses Kribbeln beim Bestatten dicker Dänen.



Und warum verschafft das Schreiben eines guten Gedichtes nun so ein Glücksgefühl? „Weil man mit geringstem Aufwand eine Idee in die Welt bringen kann, die in Perfektion mündet“, sagt Fichtl. Das gehe sonst nur mit Lachen.



Das Buch ist im Buchhandel oder unter www.balaena.de erhältlich.

Lust auf Lesen - von Sabine Skudlik

»Das Kribbeln beim Bestatten dicker Dänen« - Satire in Reinform

Landsberg – Die Zeiten sind kompliziert und anstrengend, manches wirkt surreal. Da tut es gut, ab und zu einen ver-rückten Blick auf die Realität zu werfen und einfach mal entspanntem Nonsens Aufmerksamkeit zu widmen. Gelegenheit dazu bietet ein schmaler Band mit satirischer Lyrik des in Landsberg von vielerlei Auftritten bekannten Rudolf Anton Fichtl.

Der Titel „Das Kribbeln beim Bestatten dicker Dänen“ gibt schon mal die Tonart vor – leicht schräger Humor mit akrobatischem Wortwitz und einer inhaltlichen Aussage, die durchaus Sinn ergibt, wenn auch meistens knapp vorbei an alltagslogischer Relevanz.

Fichtl überlässt nichts dem Zufall: das Umschlagbild des Buches ist selbstgemalt, die „Testimonials“ auf der Rückseite sind eindrucksvoll ausgewählt. Einschließlich des Urteils der „Sapporoer Rundschau“ – suche sich jeder Leser und jede Leserin selbst jemanden, der oder die des Japanischen mächtig ist. Es lohnt sich, die Übersetzung herauszufinden.

Innen drin dann auf rund 100 Seiten 83 Gedichte, in denen der Dichter eine atemberaubende Virtuosität des Reimens unter Beweis stellt („Zwist um Liszt“), mit großer Leichtigkeit auch komplizierte formale Herausforderungen bewältigt (z.B. „Janes Geburtstagsbankett“ als Sonett) und bei alledem mit spitzer Feder in jede Richtung süße Gemeinheiten verteilt.

Besonders beeindruckend ist dies bei den Gedichten über Berufsgruppen, in denen gängige Klischees gekonnt mit einem zusätzlichen Dreh angeschärft werden: etwa der Dirigent, der zwar entbehrlich ist, was das Klangerlebnis angeht, dabei aber immer gut aussieht. Oder der Bademeister, der bei jedem Wetter eine ruhige Kugel schiebt.

Man könnte also sagen: ein Büchlein, geeignet für die wohltuende Portion geistreichen Humors zwischendurch... Wenn einem nicht doch mal das Lachen im Hals steckenbleibt, etwa beim Gedicht „Leibrente“, wo in wohlgesetzten Worten erläutert wird, warum es für Omilein ganz sicher das Beste war, sie einschläfern zu lassen... Ein starkes Stück, in dem die Satire hochpolitisch wird.

Gute Gründe für den Erwerb des Gedichtbands nennt der Dichter selbst auf seiner Webseite www.rudolf-anton-fichtl.de, auch sie in jedem einzelnen Menüpunkt mit feiner Ironie gewürzt. Hier kann man beim Betrachten einiger kurzer Videos auch zu dem Schluss kommen, dass es den Genuss sogar noch steigert, wenn man Fichtls satirische Lyrik von ihm selbst vorgetragen bekommt, kongenial begleitet und musikalisch kommentiert von Gerhard Abe-Graf am Flügel. Bis das ohne Einschränkungen wieder möglich ist, bleibt das Lesevergnügen.