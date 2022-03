Marschrichtung

Denklingens Räte hoffen auf „klaren Wählerauftrag“

Von: Johannes Jais

Welche Bebauung verträgt der Ort? Wie dicht darf im Dorf überplant werden? Vom Bürgerentscheid in Denklingen erwartet man sich am 22. Mai ein klares Signal. © Jais

Denklingen – Er erhoffe sich einen „klaren Auftrag vom Wähler“. Diese Erwartungshaltung drückt Denklingens Rathauschef Andreas Braun­egger mit Blick auf den Bürgerentscheid am 22. Mai aus. Die innerörtliche Bebauung in dem Lechraindorf ist das zentrale Thema.

„Da muss die ganze Bevölkerung dabei sein, wenn wir einen Innerorts-Bebauungsplan auf den Weg bringen“, sagte Braunegger vergangene Woche in der Gemeinderatssitzung. Eine hohe Beteiligung beim Bürgerentscheid sei ein wichtiges Signal. In dieser Auffassung wurde der Bürgermeister von einigen Ratsmitglieder denn auch bestärkt. Nicht anders die Initiatoren des Bürgerbegehrens, das im zweiten Anlauf für zulässig erklärt wurde und nun in den Bürgerentscheid mündet. Auch sie wünschen sich eine gute Wahlbeteiligung. Ausgangspunkt ist vornehmlich, dass sie sich gegen eine zu dichte Bebauung wenden.

Die Fragestellung zum Bürgerentscheid ist ausführlich, aber präzise. Sie lautet: „Sind Sie dafür, dass die Gemeinde Denklingen für das Quartier zwischen Bahnhofstraße, Bischof-Müller-­Straße, Buchweg und Industriestraße ein Bauleitplanverfahren mit dem Ziel einleitet, dass zu Wohnzwecken dort nur Einfamilienhäuser bzw. Mehrfamilienhäuser errichtet werden dürfen, die bestimmte Vorgaben erfüllen.“



Konkret sind drei Kriterien genannt. Pro 225 Quadratmeter Bodenfläche darf eine Wohneinheit gebaut werden. Eine Geschossflächenzahl von 0,6 darf nicht überschritten werden. Und: Je Gebäude dürfen nur maximal sechs Wohnungen ent­stehen.



Damit soll Projekten der Riegel vorgeschoben werden, wie sie zum Beispiel zuletzt Investor Stefan Friebe an der Bahnhofstraße realisieren wollte, der auf einem 2.000 Quadratmeter großen Grundstück zwei weitere Mehrfamilienhäuser mit jeweils zwölf Wohnungen errichtet werden sollten. Nebenan wurden auf dem früheren Schelkle-Anwesen bereits vier Gebäude mit gut 60 Wohnungen realisiert.



Marschrichtung



In der März-Sitzung wurde im Gemeinderat die „Marschrichtung“ des Gemeinderates genau erklärt. Das soll ein Satz unterstreichen, der in der Begründung Erwähnung findet. Die Ausweitung der Forderungen, wie sie von den Initiatoren des Bürgerbegehrens komme, sei auf das gesamte Ortsgebiet bezogen wünschenswert – „für eine weitere moderate Entwicklung des Dorfes“. Dieses Ziel könne „nur durch einen Innerorts­bebauungsplan“ erreicht werden.



Gemeinderätin Regina Wölfl freute sich darüber, dass endlich „eine Richtungsänderung“ zu erkennen sei. Sie habe die Hoffnung, dass sich durch den anstehenden Bürgerentscheid was bewegt. Ratskollege Anton Stahl wünschte sich, dass der Kurs von einer großen Mehrheit beim Bürgerentscheid so auch bestätigt werde.



Der geschäftsleitende Beamte im Denklinger Rathaus, Johann Hartmann, bezog in der Aussprache zum Bürgerentscheid ebenfalls Position. Er wies darauf hin, dass die Gemeinde in den vergangenen Jahren bereits dreimal die Chance gehabt hätte, einen Innerortsbebauungsplan aufzustellen. Es sei nicht so, dass erst der Bürgerentscheid den Weg dazu eröffne.



Auf Nachfrage von Simon Hefele erklärte Verwaltungschef Hartmann, man müsse mit zwei Jahren Vorarbeit rechne, bis so ein Bebauungsplan rechtskräftig werde. Dennoch sei das nun avisierte Instrumentarium für den Bereich innerorts „immer einfacher“ in den Festsetzungen als ein qualifizierter Bebauungsplan für ein bestimmtes Gebiet, wo neue Häuser entstehen. In Denklingen Dorf sei aber zu bedenken, dass Häuser mit kleinen Parzellen anders zu bewerten seien als große Hofstellen an der Hauptstraße.