Wasserkraft – ein zweischneidiges Schwert

Von: Ulrike Osman

Am Lechwehr in Landsberg entfaltet sich der Lech noch ohne Stauwehr. Energie wird hier nicht erzeugt. Ein mögliches und auch angedachtes Kraftwerk wurde nie realisiert. © Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Landkreis – Wasserkraft ist klimafreundlich und für die Energiewende unverzichtbar. Doch sie hat auch dazu geführt, dass der Lech von einem „ungebärdigen Gebirgsfluss“ zu einer „Stauseentreppe“ geworden ist. So formulierte es Hans-Martin Rummenhohl, dritter Vorsitzender der Landsberger Sektion des Deutschen Alpenvereins (DAV), am Beginn eines Abends, der sich ganz der energetischen Seite des Lechs widmete.

1940 begann der rigorose Totalausbau des Lechs. Seine große Wassermenge und sein starkes Gefälle wurden ihm zum Verhängnis, denn beides machte ihn zum idealen Stromlieferanten. Rücksicht auf Ökologie leistete man sich weder in den Kriegsjahren noch danach – die Errichtung von Staustufen und Kraftwerken setzte sich fort bis in die späten 1980er Jahre und führte zu unwiederbringlichen Landschafts- und Lebensraumverlusten. „So wie damals würde man heute nicht mehr bauen“, bilanzierte Rummenhohl und lobte die inzwischen „bessere Einsicht der Kraftswerksbetreiber“.



Heute ist es die Uniper AG, die am Lech 23 Wasserkraftwerke betreibt. Leiter der Kraftwerksgruppe Lech ist Carsten Gollum. Ihn hatte der DAV an diesem Abend als Referenten eingeladen, um nach drei geologisch und naturkundlich geprägten Vorträgen das Thema Energieerzeugung in den Mittelpunkt zu stellen.



Die Badewannen-Kette



Gollum berichtete aus der Geschichte, dass Begradigungen des Lechs bereits im 19. Jahrhundert begannen. Die Motivation war damals der Wunsch nach Landgewinnung und Hochwassermanagement. Schon 1901 ging das erste Laufwasserkraftwerk in Betrieb. Bis heute gibt es rund 5.000 Querverbauungen am Lech, von denen rund 90 Prozent zu Kleinkraftwerken gehören. All das macht ihn zu dem „am kompaktesten bebauten Fluss“ beziehungsweise „zu einer Kette an Badewannen“, so Gollum.



Uniper produziert mit den Kraftwerken Strom für rund 360.000 Haushalte und sorgt so für eine CO2-Einsparung von rund 600.000 Tonnen im Jahr. Anhand dieser Zahlen wird der innerökologische Zielkonflikt – regenerativer Strom und Klimaschutz zu Lasten des Lebensraums Lech – deutlich.



Hinzu kommt der Schutz vor Überflutungen. Das Speicherkraftwerk Roßhaupten am Forggensee sei „nicht wegzudenken“ für den Hochwasserschutz, betonte Gollum. Hier wird bei der Schneeschmelze im Frühjahr Wasser aufgestaut und im Herbst „an den Lech zurückgegeben“, was durchaus auch wertvoll für die Ökologie sei. So würden etwa Kieslaichplätze von Fischen vor dem Trockenfallen geschützt. Außerdem sei der Forggensee ein Touristenmagnet – auch dies ein „wichtiger Faktor“.



Ökologische Verbesserungen sollen mit Fischaufstiegsanlagen erreicht werden – 42 davon werden bis 2027 errichtet sein, so Gollum. Dass es sich dabei um „hässliche“ geometrische Betonbecken handelt, wie ein Zuhörer anmerkte, störe die Tiere nicht. 38 Flusskilometer von Kaufering bis Merching seien auf diese Weise bereits wieder durchgängig gemacht worden. Uniper lasse sich die Fischtreppen Millionen kosten, verliere durch sie auch noch Wasser und verdiene „nicht einen Euro mehr“, unterstrich der Kraftswerksleiter das grüne Engagement seines Unternehmens.



Weitere Maßnahmen sind die Neuanlage und Erneuerung von Kieslaichplätzen sowie das Einbringen von Totholz als Lebensraum. „Das sind alles Kleinigkeiten, aber hoffentlich Schritte in die richtige Richtung.“ Dass damit die größeren Probleme des Sediment-Managements und Geschiebetransports nicht gelöst sind, sei Uniper klar. Gollum ließ aber auch anklingen, dass es heute möglich sei, ökologischere Kraftwerke zu bauen.



Die ersten Konzessionen für die vorhandenen Wasserkraftwerke laufen ab 2030 aus – dann erfolgt der „Heimfall an den Freistaat“. Bei der Neuvergabe will Uniper seinen Hut in den Ring werfen und ein Konzept vorlegen, das auch auf ökologischer Ebene überzeugen soll. Mehr, als dass Wasserkraft umweltfreundlicher genutzt wird, kann man wohl nicht erhoffen – das machte Hans-Martin Rummenhohl am Ende des Abends deutlich. Der Rückbau sämtlicher Staustufen und Kraftwerke, die Rückverwandlung des Lechs in den wilden Gebirgsfluss der Vergangenheit – „das ist ein Traum, den man träumen kann“. Mehr aber auch nicht.