Wasserwacht Dießen: Über 50-mal im Boot-Noteinsatz

Von: Dieter Roettig

Über 50 Bootseinsätze bei Notfällen auf dem gesamten Ammersee hatte die Wasserwacht Dießen im letzten Jahr. © Roettig

Dießen – Von den Westufer-Wasserwachten Eching, Schondorf und Utting ist die Ortsgruppe Dießen die größte. 1969 initiiert von vier passionierten Ammersee-Fans, zählt man 54 Jahre später stolze 440 Mitglieder.

Darunter über 30 aktive Rettungsschwimmer und Taucher sowie eine eifrige Nachwuchsgruppe mit 38 Jugendlichen. Das Aufgabengebiet umfasst neben der Ersten Hilfe an den gemeindlichen Badestellen die Rettung und Bergung verunglückter Wassersportler, die Suche nach Vermissten, Bergung von leblosen Personen, Pannenhilfen, das Abschleppen von defekten Booten und vieles mehr.



Einen Überblick über die Wachsaison 2022 gab es bei der Jahreshauptversammlung in der jetzt italienischen Sportlergaststätte des MTV, die gerade von Giovanni Passanante vom „Al Lago“ in der Fischerei übernommen wurde. Thomas Forstner, technischer Leiter der Wasserwacht, konnte die stolze Zahl von insgesamt 4.354 Wachstunden in der Station St. Alban vermelden. Mit den beiden Rettungsbooten und dem Wassernotfahrzeug wurden über 50 Einsätze gefahren. Auffällig waren laut Forstner die mit 13 hohe Anzahl an Vermisstensuchen sowie die 17 Alarmierungen zu Einsätzen der Rettungstaucher.



Aber auch für kleinere und größere Wehwehchen der Badegäste waren die Wasserwachtler bei 53 Erste-Hilfe-Leistungen zur Stelle, ob bei Wespenstich, einem aufgeschürften Knie oder Sonnenbrand. Fünf Hilfesuchende mit größeren Verletzungen mussten dem Rettungsdienst übergeben werden.



Auch bei der Aus- und Weiterbildung war man sehr aktiv. Fünf Rettungsschwimmer können sich jetzt eine Stufe höher „Wasserretter“ nennen. Vier Aktive absolvierten einen Grundlehrgang zur „Psychosozialen Notfallversorgung“, außerdem wurde eine Fortbildung in der Herz-Lungen-Wiederbelebung mit einem „Automatisierten externen Defibrillator“ durchgeführt. Zwei Boote wurden mit so einem AED-Gerät ausgestattet, um noch schneller Hilfe leisten zu können.



Jugendwartin Elke Stirnadel freute sich, dass sich in ihrer 38-köpfigen Gruppe ab sieben Jahren bereits vier Nachwuchskräfte zwischen 16 und 18 im Übergang zum aktiven Wachdienst befinden. Außerdem würden sich erfreulich viele Kids und Jugendliche für die Wasserwacht interessieren, die zunächst als „Schnupperkinder“ bei den Ausbildungen dabei sind. Highlight in diesem Sommer wird ein Zeltlager der Wasserwachtjugend.



Ortsgruppenchefin Andrea Wessely ließ die letztjährigen Aktivitäten abseits des Wach- und Rettungsdienstes Revue passieren. Vom Christbaum-Einsammeln über den Parkplatzdienst beim Töpfermarkt bis zur Sanitätsabsicherung beim Festzug des Heimat- und Trachtenvereins zeigte die Wasserwacht Präsenz.



Ehrungen für verdiente und langjährige Mitglieder der Wasserwacht Dießen: Michael Vivell (Rotes Kreuz), Bürgermeisterin Sandra Perzul, Reinhard Hohenester, Frank Böhm (Kreiswasserwacht), Thomas Forstner, Andrea Wessely (Vorsitzende Dießen) und Andreas Uhl (von links). Vorne (von links) Lina Lauter, Stephan Wörsching und Alina Forstner. © Roettig

„Das Ehrenamt der Wasserwacht ist unbezahlbar“, dankte Bürgermeisterin Sandra Perzul in ihrem Grußwort. Dem Lob schlossen sich Frank Böhm an, Vorsitzender der Kreiswasserwacht Dießen, und Michael Vivell, stellvertretender Vorsitzender vom Roten Kreuz Kreisverband Landsberg, zu dem die Wasserwacht gehört.



Die Wasserwacht Bayern ist nicht nur die größte Gemeinschaft des Bayerischen Roten Kreuzes, sondern auch der größte Wasserwacht-Landesverband in Deutschland. Über 130.000 Mitglieder, davon gut 70.000 Aktive, sind in 556 Ortsgruppen mit über 600 Wachstationen wie der in St. Alban organisiert.