Zweimaster und Schnee

Von: Dieter Roettig

Die Ehrenmedaille in Bronze des Roten Kreuzes bekam Philipp Rehekampff (rechts). Ihm gratulierten Wasserwacht-Chefin Andrea Wessely und Kreiswasserwacht-Vorstand Frank Böhm. © Roettig

Dießen – „In Dießen soll eine Wasserwacht gegründet werden. Interessenten werden gebeten, sich bei Reinhard Lohberger, Landpolizei Dießen, zu melden.“ Dieses Inserat führte am 5. Juli 1969 zur Gründung der Ortsgruppe Dießen mit 24 Freiwilligen, einem ausgeliehenen Ruderkahn und einer Einsatztasche des Roten Kreuzes.

Heute, fast 53 Jahre später, zählt die Dießener Wasserwacht 440 Mitglieder, darunter 30 aktive Rettungsschwimmer und Taucher sowie eine eifrige Nachwuchsgruppe mit 21 Jugendlichen. Das Aufgabengebiet umfasst neben der Ersten Hilfe an den gemeindlichen Badestellen die Rettung und Bergung verunglückter Wassersportler, die Suche nach Vermissten, die Bergung von leblosen Personen, Pannenhilfen oder das Abschleppen von defekten Booten.

Einen Überblick über die Wachsaisons in den Jahren 2019 bis 2021 gab es bei der Jahreshauptversammlung im Theatersaal des Augustinums, die coronabedingt erst jetzt stattfinden konnte. Thomas Forstner, der technische Leiter, konnte trotz Pandemie-Einschränkungen die stolze Zahl von insgesamt 7.898 Wachstunden in der Station St. Alban vermelden.

Es gab dabei 146 Erste-Hilfe-Leistungen sowie 123 größere Einsätze. Darunter 15 Sachbergungen, acht Vermisstensuchen und 23 Rettungen aus Gefahrenlagen. Spektakulär war die Mitwirkung bei der erfolgreichen Bergung des gesunkenen Zweimasters „Sir Shackleton“ und das Abschleppen in die Werft nach Utting. Selbst bei ganz anderen Notfällen war die Manpower der Dießener gefragt. Wie 2019 bei der Schneekatastrophe, als sie in Traunstein mithalfen, die Dächer von den Schneemassen zu befreien.



Wie Ortsgruppenleiterin Andrea Wessely noch ergänzte, haben die Dießener Wasserwachtler außerdem fleißig angepackt bei der Außen- und Innenrenovierung der Hütte in St. Alban, bei der Neugestaltung der Terrasse sowie bei der Stegsanierung, die auch in diesem Jahr fortgesetzt wird. Einer, der sich nicht nur hier, sondern schon seit zehn Jahren besonders für die Ortsgruppe Dießen engagiert, ist Philipp Rehekampff. Er bekam dafür von Kreiswasserwacht-Vorstand Frank Böhm die Ehrenmedaille in Bronze des Bayerischen Roten Kreuzes überreicht.