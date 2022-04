Wasserwirtschaftsamt und Bund Naturschutz starten Projekt »Wiesenbrüter Windachspeicher«

Für das Projekt „Wiesenbrüter Windachspeicher“ waren Bagger und Muldenkipper mit Spezialbereifung im Einsatz, um Feuchtmulden anzulegen. © Satzger/BN

Obermühlhausen – Schweres Gerät war jüngst auf den Feuchtwiesen südlich des Windachspeichers in Richtung Obermühlhausen zu beobachten. Mit Bagger und Muldenkipper ließ das Wasserwirtschaftsamt Weilheim zwei Wochen lang auf einer Fläche von rund 4.000 Quadratmetern flache Feuchtmulden mit offenem Boden anlegen. Mit den Geländemodellierungen sollen die Feuchtwiesen für Wiesenbrüter attraktiver gestaltet werden.

Das Projekt geht auf das Maßnahmenkonzept der Landsberger Kreisgruppe im Bund Naturschutz (BN) zurück. Dieser sowie die Untere Naturschutzbehörde im Landratsamtes und das Wasserwirtschaftsamt Weilheim (WWA) haben sich daraufhin zusammengeschlossen und gemeinsam das Projekt „Wiesenbrüter Windachspeicher“ ins Leben gerufen.



Besonders im Fokus steht dabei der stark gefährdete Kiebitz. Je nach Witterung kehrt der Zugvogel ab Februar aus seinen Überwinterungsgebieten im Süden zurück und beginnt mit der Balz. Auf den Kiebitz üben offene Bodenstellen eine hohe Anziehungskraft aus. Neben Äckern sind extensiv genutzte Wiesen mit niedriger Vegetation, Feuchtstellen und Brachestreifen als Brutplatz geeignet.



Um die Strukturvielfalt und das Nahrungsangebot zu verbessern, wurden auf den Wiesen südlich des Windachspeichers nun drei flache Feuchtmulden, sogenannte Seigen, mit offenem Boden angelegt. Besonders die Jungvögel sind auf feuchte, weiche und offene Böden zur Nahrungssuche angewiesen. Bei der Gestaltung wurde auf eine lange Uferlinie und flache Böschungsneigungen geachtet, um eine möglichst großflächige Wechselwasserzone zu erzielen, erläutert Baudirektor Korbinian Zanker. Die flachen Böschungen ermöglichen die Bewirtschaftung der Seigen im Rahmen der jährlichen Mahd. Auf der Maßnahmenfläche wurden zudem Altgrasstreifen belassen, in denen die Jungvögel Zuflucht vor Feinden wie Fuchs oder Greifvögeln finden können.



Die Anlage der Seigen wurde als sogenannte Ökokontomaßnahme des Wasserwirtschaftsamtes durch die Flussmeisterstelle Weilheim mit Unter­stützung einer Fremdfirma umgesetzt und von BN sowie Naturschutzbehörde fachlich begleitet. Zum Einsatz kam ein spezieller Muldenkipper mit extra breiter Bereifung, um auf den weichen Feuchtwiesen keine Flurschäden zu verursachen.



Nun blicken die Projektbeteiligten gespannt auf die Wiesenbrütersaison 2022. Ganz wichtig für den Erfolg sei nun die Mithilfe der Bevölkerung. Christine Moser vom Bund Naturschutz: „Wiesenbrüter wie die Kiebitze sind sehr störungsempfindlich. Nur wenn alle Wanderer Rücksicht nehmen und das Gebiet weiträumig meiden, dann haben die Kiebitze eine Chance.“ Die Untere Naturschutzbehörde hat daher mit BN-Unterstützung des BN Schilder an den Bereichen mit Betretungsverbot angebracht. Rainer Fuß vom Landratsamt erläutert: „Wir bitten die Bevölkerung dringend, den Verbotsbereich einzuhalten und auch am Rand Hunde anzuleinen. Diese Mithilfe ist entscheidend, um den Wiesenbrütern eine störungsfreie Aufzucht zu ermöglichen. Ab August, wenn gemäht ist, darf man dann wieder in die Fläche.“



Regina Full, Sachgebietsleiterin Gewässerentwicklung am Wasserwirtschaftsamt, ergänzt: „Ich bin sehr zuversichtlich, dass mit dieser Zusammenarbeit ein wichtiges und vor allem störungsfreies Refugium für die stark gefährdeten Kiebitze entstehen wird. Die ebenfalls stark gefährdeten Bekassinen wurden nämlich bereits in der Fläche gesichtet.“