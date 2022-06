Wechselfehler beim TSV Landsberg: der doppelte Woudstra

Von: Thomas Ernstberger

Der „doppelte Woustra“: links mit Jürgen Meißner nach seiner Unterschrift beim TSV Landsberg, rechts mit Zwillingsbruder Jordi bei seiner Präsentation bei Türkgücü München. © TSV LL/Türkgücü M

Landsberg – Als der FC Bayern München im April beim Spiel gegen den SC Freiburg kurzfristig zwölf Spieler auf dem Platz hatte, sprach man von einem „Wechselfehler“. Jetzt kommt die nächste Wechselpanne – die betrifft dummerweise Fußball-Bayernligist TSV Landsberg, der ja immer wieder betont hat, man werde Neuzugänge erst bekanntgeben, wenn alles klar ist. „Wir verkünden Wechsel erst, wenn alles in trockenen Tüchern ist“, wurde Pressesprecher Patrick Freutsmiedl erst vor kurzem zitiert.

So gesehen musste man davon ausgehen, dass der Wechsel von Perspektivspieler Yannick Woudstra an den Lech perfekt ist. „Vom VfR Neuburg wechselt der 20-jährige Yannick Woudstra nach Landsberg, um dort die 1. Seniorenmannschaft im offensiven Mittelfeld zu verstärken“, hieß es wörtlich in der offiziellen Pressemitteilung des TSV vom 23. Mai. Beigefügt: ein Foto des sportlichen Leiters Jürgen Meißner mit Woudstra, Landsberger Trikot und 3C-Werbetafel, aufgenommen am 13. Mai.



Alles klar? Von wegen – denn danach hat sich der Spieler plötzlich anders entschieden. Am 1. Juni veröffentlichte Regio­nalligist Türkgücü München auf seinem Instagram-Kanal ein „Willkommen“-Foto von Woudstra und seinem Zwillingsbruder Jordi (spielte zuletzt beim TSV Grünwald) mit einem rot-weißem Türkgücü-Schal. Text dazu: „Türkgücü verpflichtet die Zwillinge Jordi und Yannick Woudstra. Die aus Reichersbeuren bei Bad Tölz stammenden Zwillinge gelten als hoffnungsvolle Talente, die den Sprung in die Regionalliga realisieren wollen. Wir freuen uns und wünschen beiden viel Erfolg!“



Was jetzt? Landsberg oder Türk­gücü – für wen stürmt Woudstra nun tatsächlich in der Saison 2022/23? „Natürlich für uns. Er hat Vertrag bei Türkgücü“, stellt Roman Plesche, der Kaderplaner der Münchner, klar. Türkgücü hat sich auch schon die Dienste des japanischen Ex-Landsbergers Kazuki Date gesichert. Plesche erklärt: „Es ist alles sauber abgelaufen, wir haben Landsberg auch rechtzeitig offiziell informiert. Ganz klare Sache: Woudstra hat bei uns einen Amateurvertrag unterschrieben. Und das ist bindend.“



Die Gründe für das Umdenken? Der Youngster, der als großes Talent gilt, wollte wohl mit seinem Bruder in einer Mannschaft spielen. Dazu kommt: Die Zwillinge studieren in München – da haben sie bei Türkgücü deutlich kürzere Fahrtwege. Hintergrund: Zwischen dem TSV Landsberg und dem vermeintlichen Neuzugang aus Neuburg gab es lediglich einen Spielervertrag (aus dem der Spieler jederzeit herauskommt), es wurde aber kein Amateurvertrag (bindend, aber für den Verein teurer) unterzeichnet. Dadurch sind Yannick Woudstras Umdenken und sein Landsberger Rückzieher rechtlich legitim – es lässt sich allerdings darüber streiten, ob erst Zu- und dann Absagen die „feine englische Art“ ist. Aber die gibt es im Fußball ja ohnehin nur noch äußerst selten…



„Das ist natürlich ärgerlich. Es ist mir jetzt das erste Mal passiert, dass jemand einen Spielervertrag unterschreibt und dann weg ist. Woudstra hat sich drei Wochen nach der Unterschrift verabschiedet und erzählt, dass er heim nach Bad Tölz zieht“, erklärt Meißner. „Ich hab‘ mich am Anfang aufgeregt, aber jetzt sag‘ ich: Schwamm drüber!“ Für Meißner bedeutet Woudstras Umdenken: Er hat wieder ein Platz im Kader frei, den er besetzen muss. „Da haben wir aber schon eine mündliche Zusage“, verrät er.