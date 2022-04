Fußball-Pause im Landkreis Landsberg

Von: Thomas Ernstberger

Der Wintereinbruch im Frühling sorgte dafür, dass am Wochenende alle Fußballspiele im Landkreis Landsberg abgesagt wurden. © Ernstberger

Landkreis – Wintereinbruch im Frühling – da ging nichts auf den tief verschneiten Fußball­plätzen im Landkreis. Am Wochenende mussten sämtliche Partien abgesagt werden. Der Spielplan ist kräftig durcheinandergewirbelt, die Vereine dürfen sich über eine weitere „Englische Woche“ mit einem Nachholspiel an einem Wochentag-Abend „freuen“.

In der Bayernliga Süd fielen nur drei Partien aus – darunter das Spitzenspiel des TSV Landsberg gegen Tabellenfüh­rer SpVgg Hankofen-Hailing. „Wir wollten unbedingt spielen, es waren alle Mann an Bord und wir haben uns sehr auf das Spiel gefreut“, sagt Landsbergs Spielertrainer Mike Hutterer. „Aber gegen den Schnee hatten wir keine Chance.“

Da die zweiten Mannschaften der Zweitli­gisten Jahn Regensburg (3:0 gegen Wasserburg) und FC Ingolstadt (6:1 gegen Schwab­münchen) von einer Absage verschont blieben, hat sich an der Tabellenspitze etwas verändert: Regensburg hat Landsberg überholt, liegt jetzt zusammen mit Donaustauf einen Punkt vor den Kreisstädtern, die auf Platz 5 zurückgefallen sind. Ingolstadt, der Tabellenzweite, ist jetzt sechs Punkte weg. Der Nachholtermin für das Spiel gegen den Tabellenfüh­rer steht schon fest: Landsberg empfängt Hankofen-Hailing am Dienstag nach Ostern (19. April) um 18.30 Uhr.



Am kommenden Samstag um 14 Uhr geht’s aber erst mal zum Tabellen-15. TSV Kottern, der zuletzt der Zweiten des TSV 1860 München (mit einer Reihe von Akteuren, die zum Kader der Ersten gehören) ein 2:2 abtrotzte. „Wieder eine Mannschaft von hinten“, so Hutterer. „Ich spiele lieber gegen Teams von vorne, als gegen Mannschaften, die im Abstiegskampf stecken.“ Er weiß: „Das wird erneut schwer. Kottern ist eine sehr gute, einge­spielte Mannschaft, die seit Jahren zusammen ist.“



Nichts ging auch bei den Bezirksliga-Spitzenteams VfL Kaufering und VfL Denklingen. „Jetzt zeigt sich, dass es richtig war, eine Spielverlegung gegen Pöcking abzulehnen. Sonst hätten wir bis Saisonende eine Englische Woche nach der anderen gehabt“, sagt Denklingens Coach Markus Ansorge. Als Nachholtermin der jetzt abgesagten Partie beim FC Kosova München steht aktuell der 28. April, ein Donnerstag, 20 Uhr, im Terminkalender. Damit ist der VfL aber – verständlicherweise – nicht einverstanden. Am Samstag (16 Uhr) muss Denklingen beim Tabellen-Achten TSV Neuried antreten. Ansorge: „Die sind extrem spielstark. Im Hinspiel, beim 2:2, haben wir uns extrem schwer getan. Das wird die nächste große Herausforderung für uns.“

Schwaben-Tabellenführer VfL Kaufering empfängt nach der Absage des Heimspiels gegen den FC Heimertingen am Samstag (14 Uhr) den TV Bad Grönenbach, der mit einer 2:4-Heim­pleite gegen Bobingen in die Rückrunde gestartet ist. Der komplette, ausgefallene 22. Spieltag der Bezirksliga Schwaben soll am Mittwoch, 11. Mai, nachgeholt werden.

Noch keinen Termin gibt es für das ausgefallene Heimspiel der Landesliga-­Frauen des MTV Dießen gegen den FC Wacker München II. Die Mädels von Trainer Nico Weis haben am Samstag (15 Uhr) Aufsteiger SpVgg Kaufbeuren zu Gast. Weis: „Da geht es um wichtige Punkte für den Klassenerhalt.“ Das Hinspiel im September endete 1:1.