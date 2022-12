Die Fragen-Flut

Weltpremiere in Dießen: die staudammbrechende Fantasie

Von: Susanne Greiner

Posen im Blitzlichtgewitter auf Dießens Rotem Teppich: die Crew von „Be Water, my Reporterin“ vor der Kinowelt (von links) Louis Panizza, Anton Gruber, Elisabeth-Marie Leistikow, André Döbert und Luis Lüps. © Greiner

Ammersee – Bleib beweglich, sowohl körperlich als auch im Kopf. Oder wie Bruce Lee es für sein Buch ausdrückte: „Be Water, my Friend.“ Und ja, der Filmtitel des „Sci-Fi-Abenteuer-Blockbusters“ des Uttinger ELLE.Kollektivs heißt nicht nur zufällig „Be Water, my Reporterin“. Denn Journalismus ist doch das Ausfüllen einer Tatsache mit recherchierten Ergebnisse – sagt Hauptdarstellerin Elisabeth-Marie Leistikow, deren Figur Rosalie Rosenberger, vom ruckelnden Roland Rasensprengler per Kamera für die Ewigkeit festgehalten, der Film auf Schritt und Tritt folgt. Es gilt immer noch zu entschlüsseln: Was liegt im Ammersee vergraben?

Was im Seegrund vor sich hinwabert, versenkt vom Meditier, der blondierten Stierin und dem Erleuchtehund, darum kreiste das Theaterspektakel über Wasser und Wahrheit „Das Meditier“, das letztes Jahr in Utting für fragende Blicke und Begeisterung sorgte. Das Initial für den Film nimmt dort seinen Lauf: Rosalie darf nicht mit aufs Floß, darf nicht zum Leuchten im See. Und das ihr, der Wahrheitssuchenden im Auftrag für Ammersee-Kurier-TV. Mit Hilfe des aus dem „Meditier“ bekannten zeit- und ort-ignorienden ‚Brummlampendings‘ reist sie mit Kameramann Roland (im wörtlichen Sinne nichts-sagend: André Döbert, als Nachrichtensprecher eine Lokalsender-Offenbarung) mittels Wurmlochverbindung rund um den See, trifft Moby-Dick-besessene Buchhändler (hinreißend: Anton Gruber), funkverstrahlt Pastis-trinkende Philosophen unter Raistings Erdfunkstellensatelliten (begeisternd: Erwin Kloker), sprechende Blumen (Special Effects: Döbert) oder auch Otto-Normal-Wassersportler (spektakulär normal: Luis Lüps). Am Ende, nach (hie und da zu) zahlreichen Schritten und Tritten, steht Rosalie in der Wüste: ohne Antworten, ohne Brummlampendings – das reißen Meditier, Stierin und Erleuchtehund an sich – und verschwindet mit Roland im herabstürzenden, die Wüste ausfüllenden Wasser – „Be Water, my Reporterin“.



Die Fragen-Flut

Zur Weltpremiere des Films der „ELLE Kollektiv Professional Productions“ – Träger des Pubic Viewing Awards (kurz PLUTO) 2022 und Teilnehmer am Sirius Star Film Festival – kommen die Stars im Van, punktgenau auf den roten Teppich, badend im Blitzlichtgewitter. „Dass wir hier stehen, grenzt an ein Wunder“, steuert Mitregisseur Lüps small­talkend bei. Man spürt: Profis, mit Bühnenwasser gewaschen.



Bei der obligatorischen Fragerunde nach Abspann und Applaus übernimmt ein Kind (gekauft?) die Hauptrolle: „Wo ist die Lampe gelandet?“, „der Mann aus der Buchhandlung, ist das der da?“, „wie kommt das Wasser am Schluss in die Wüste“ oder „ich will die komischen Viecher sehen!“. Aber auch der bundesweit bekannte Schondorf-Blogger meldet sich zu Wort und verweist cineastisch gebildet auf Bruce Lee. „Brennend aktuell“, sagt Leistikow und nennt die aktuelle Studie „Starb Bruce Lee an zu viel Wasser?“.



Ernsthaft: Was die Einzigartigkeit der Produktionen des ELLE-Kollektivs ausmacht, sind Abstrusitäten wie diese Koinzidenz – Bruce Lees Nieren sollen tatsächlich nicht richtig funktioniert haben. Ist eine ausufernde Fantasie und die fehlende Scheu, auch noch so Wahnwitziges umzusetzen – wie beispielsweise das Material für einen 75-minütigen Film in drei Tagen zu drehen. Ist die Lust an der Inszenierung – siehe Roter Teppich, siehe Reporter. Ist letztendlich die unglaubliche Spielwut oder besser: Spielfreude der drei ELLE-Kollektiven Leistikow, Panizza und Lüps und ihrer Mittäter.



Anton Gruber findet dafür am Ende deutliche Worte: „Stellen wir das ELLE-Kollektiv der FIFA gegenüber.“ Letztere versuche ergebnislos und mit enormen finanziellen Aufwand weltverbindend zu sein und Werte zu behaupten. Das ELLE-Kollektiv sei hingegen die „Anti-FIFA“: „Es geht um das Spiel und es wird gespielt, was geht.“ Wenn jemand das mit so viel Intensität mache, dann, ja „dann ist das ein Zeichen der Hoffnung“.