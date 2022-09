Weltstars zu Gast in St. Ottilien

Von: Ulrike Osman

Makelloses Zusammenspiel: Isabelle Faust (Geige) und Antoine Tamestit (Bratsche)begeistern zusammen mit dem Mahler Chamber Orchestra das Publikum. © Osman

St. Ottilien – Wie ein Mosaik aus ganz unterschiedlichen Elementen zu einem harmonischen Gesamtbild wird – das zeigte das diesjährige Liberation Concert in der Klosterkirche St. Ottilien. Die Weltklasse-Solisten Isabelle Faust (Geige) und Antoine Tamestit (Bratsche), das international gefeierte Mahler Chamber Orchestra und das Kaunas String Quartet, eines der renommiertesten Streichquartetts aus dem Baltikum, begeisterten das Publikum in den gut gefüllten Kirchenbänken. Das Konzert als Teil des Klassikfestivals AMMERSEErenade wurde vom Verein Kultur am Ammersee veranstaltet.

Den Anfang machten die Gastgeber selbst. Der klare, berührende Gesang der Ottilianer Choralschola eröffnete den Abend mit biblischen Wehklagen, denen Moderator Maximilian Maier in Zeiten von „Krieg in Europa, Spaltung, Argwohn, Hass“ eine traurige Aktualität bescheinigen musste. Was folgte, war die mit Spannung erwartete Uraufführung der Komposition „Liberation“ von Eliav Kohl.

Der Enkel einer Holocaust-Überlebenden hatte heuer als erster „Artist in Residence“ zwei Wochen in der kontemplativen Abgeschiedenheit des Klosters verbracht und seine Gedanken über Freiheit, Toleranz und Wahrheit in Musik übersetzt. Inspiriert wurde er dabei, wie man hörte, vor allem von den neun Glocken der Herz-Jesu-Kirche. Lange, getragene Töne, an- und abschwellend, mal simultan, dann wieder auseinander driftend, mal rauh und spröde gestrichen, mal gezupft, erinnerten an ein Motiv­läuten.



Beim Publikum kam das anspruchsvolle Stück gut an, obwohl oder gerade weil es nicht so leicht ins Ohr ging wie das, was folgen sollte - Werke vom (gelegentlich so betitelten) „schwarzen“ und vom echten Mozart nämlich. Bei ersterem handelte es sich um Joseph Bologne (1745-1799), dessen Sinfonie in D-Dur einen fulminanten Höhepunkt des Konzerte bildete und hinführte zu der doppelten Dosis Mozart, die die Zuhörer endgültig zu tosendem Applaus hinriss.



Das Mahler Chamber Ochestra spielt mit Hingabe Mozarts Linzer Sinfonie. © Osman

Das lag am umwerfenden Spiel sowohl des Orchesters als auch der Solisten Isabelle Faust und Antoine Tamestit, die für die Sinfonia concertante Es-Dur nach St. Ottilien gekommen waren – nicht, um als „Rampensau“ (Maier) im Vordergrund zu stehen, sondern für ein achtsames, einfühlsames und makelloses Zusammenspiel mit dem Mahler Chamber Orchestra unter der Leitung von Matthew Truscott.



Das Orchester allein beschloss den Hauptteil des Abends mit Mozarts Linzer Sinfonie, an der die Musiker ebenso viel Freude hatten wie die Zuhörer. Unter ihnen saß als Schirmherrin der Veranstaltung Charlotte Knobloch, Präsidentin der Israelitischen Kultusgemeinde München und Oberbayern. Auf sie wartete zum Schluss eine besondere Überraschung. Im Vorgriff auf Knoblochs 90. Geburtstag im Oktober widmete das Kaunas String Quartet ihr das Stück „Svajoné“ (Traum) des litauischen Komponisten Juozas Naujalis und setzte damit einen zarten Schlusspunkt hinter einen grandiosen Konzertabend.