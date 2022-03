Weniger Verbrechen im Landkreis Landsberg

Von: Susanne Greiner

Teilen

Auch Stalking gehört zu den Sexualdelikten. Und die haben im Bereich des Polizeipräsidiums Oberbayern Nord um ganze 50 Prozent zugenommen. © Red

Landkreis – Das Leben in Bayern wird sicherer, vor allem im Landkreis: Das hier zuständige Polizeipräsidium Oberbayern Nord meldet für 2021 einen Rückgang der Kriminalitätsbelastung pro Einwohner von knapp 20 Prozent – der stärkste Rückgang aller elf Landkreise in seinem Zuständigkeitsbereich. Das liegt allerdings daran, dass ein Betrugs-Großverfahren im Jahr 2020 die Zahlen in der Kriminalitätsstatistik des Landkreises über 23 Prozent hatte steigen lassen. Der „sicherste Landkreis“ mit der niedrigsten Kriminalitätsbelastung pro Einwohner ist deshalb auch nicht Landsberg – sondern Eichstätt.

Im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidium Oberbayern Nord nahm die Kriminalität letztes Jahr um 12,8 Prozent ab – das sind 7.697 Fälle bei knapp 1,6 Millionen Einwohnern. Man habe nun bereits das fünfte Jahr in Folge eine sinkende Kriminalitätsrate, stellt Polizeipräsident Günther Gietl fest. Auch im Zehnjahresvergleich sind die Verbrechen um rund 13 Prozent zurückgegangen. Besonders stark sei dieser Rückgang bei den ‚Rohheitsdelikten‘: Raub, Körperverletzung und Straftaten gegen die persönliche Freiheit. Ebenfalls stark zurückgegangen (gut 25 Prozent) seien die Straftaten durch Zugewanderte.



Die Zahl der Wohnungseinbrüche 2021 sei die seit 2012 niedrigste, wobei man hier mit 27 Prozent – der beste Wert seit zwölf Jahren – eine im Vergleich zu vorherigen Jahren eine höhere Aufklärungsquote verbuchen könne. Die Gesamt-Aufklärungsquote mit gut 70 Prozent sei zudem ein „Spitzenwert“, so Gietl. Denn bayernweit werden ‚nur‘ rund 66 Prozent der Fälle aufgeklärt.



Mehr Sexualdelikte



Zugenommen hätten hingegen Betäubungsmittelhandel (ein Plus von knapp 15 Prozent) und die Internetkriminalität, ebenso Sexualstraftaten wie Vergewaltigungen, sexuelle Übergriffe oder auch sexuelle Belästigungen, Hier verzeichne man einen Anstieg um knapp 50 Prozent. Einen besonders deutlichen Anstieg gebe es in diesem Bereich bei Pornografiedelikten. Fälle von Besitz und Verbreitung pornografischer Schriften nahmen im Vergleich zum Vorjahr um ganze 137,6 Prozent zu, sagt Gietl. Diese Taten würden vor allem über Messengerdienste oder andere digitale Kommunikationsmedien begangen. „Chatgruppen junger Menschen stehen hierbei in einem besonderen Fokus“, warnt der Polizeipräsident.



Auch im Bereich Mord, Totschlag oder fahrlässige Tötung ist ein Anstieg festzustellen: Insgesamt habe man im Zuständigkeitsbereich letztes Jahr 67 Fälle verzeichnet. Sieben Menschen seien ermordet worden, bei vier liege Totschlag vor. Hier habe man aber nahezu alle Fälle aufklären können (gut 97 Prozent).



Abnahme wegen Corona?



Der zweite Corona-Lockdown von Januar bis Mai, Reise- und Kontaktbeschränkungen sowie das häufigere Arbeiten von zu Hause hätten auch im vergangenen Jahr die Zahlen beeinflusst, so Gietl – allerdings im gleichen Ausmaß wie 2020. Somit müssten die in der Pandemie generell gesunkenen Zahlen im Vergleich von 2021 mit 2020 nicht berücksichtigt werden.



• Bereich Landsberg: Die Polizeiinspektion Landsberg ist für rund 96.000 Menschen in rund 600 Quadratkilometern mit 25 Städten und Gemeinden zuständig. Im letzten Jahr habe es 3.202 Straftaten gegeben, meldet Pressesprecherin Anita Graf – ein Rückgang um 22,4 Prozent. Der lasse sich aber eher auf den starken Anstieg im Jahr 2020 durch das (bereits erwähnte) Betrugs-Großverfahren zurückführen. Denn insgesamt seien die Straftaten in den meisten Bereichen stagnierend, und nur teils rückläufig, das „insbesondere beim Betrug und der Wohnungseinbruchskriminalität“, so Graf.

Deutlich angestiegen sind Tötungsdelikte oder versuchte Tötungsdelikte. 2020 war es nur ein Fall, letztes Jahr acht. Auch die Zahl der Sexualdelikte sei um 12,5 Prozent gestiegen – was im Vergleich zu den Zahlen des Polizeipräsidiums Oberbayern Nord (dort ein Plus von knapp 50 Prozent) aber gering ist.



Lesen Sie auch Wirre Vorwürfe gegen Ukraine und Oligarchen: Putin zeigt sich unerbittlich und zerschlägt alle Hoffnungen Hoffnung keimte in den Ukraine-Russland-Verhandlungen zuletzt auf, doch denen versetzte Präsident Putin nun einen herben Dämpfer. Der News-Ticker. Wirre Vorwürfe gegen Ukraine und Oligarchen: Putin zeigt sich unerbittlich und zerschlägt alle Hoffnungen Ukraine-Flüchtlinge zurück nach München geschickt: Heftige Diskussion entfacht - Helfer kritisiert Landratsamt Viele Ukrainer, die vor Putins Krieg flüchten, kommen derzeit in Bayern an. Der Landkreis Miesbach schickte einen Bus voller Flüchtlinge zurück nach München. Darüber ist nun eine Diskussion entbrannt. Ukraine-Flüchtlinge zurück nach München geschickt: Heftige Diskussion entfacht - Helfer kritisiert Landratsamt

Mit 2.290 und damit 71,5 Prozent aufgeklärten Fällen liegt die Quote der Polizeiinspektion Landsberg leicht über dem Durchschnitt des Präsidialbereichs.



• Bereich Dießen: Die Dießener Polizeibeamten haben mit rund 25.000 Einwohnern auf knapp 150 Quadratkilometern etwa einen viermal kleineren Zuständigkeitsbereich als die Kollegen in Landsberg. Sie übernehmen jedoch auch die wasserschutzpolizeilichen Aufgaben auf dem ganzen Ammersee.

Im vergangenen Jahr seien 594 Straftaten angezeigt worden, informiert Erster Polizeihauptkommissar Alfred Ziegler – ein Rückgang um gerade mal zwei Prozent. Mit 2.377 Straftaten gerechnet auf 100.000 Einwohner sei diese Zahl aber „auf einem erfreulich niedrigem Niveau“. Immerhin liege sie bayernweit bei satten 4.138. Die hohe Aufklärungsquote von 70 Prozent in 2020 habe man nicht halten können: 2021 sank diese Zahl auf 59,9 Prozent: „Insgesamt wurden 308 Tatverdächtige ermittelt.“ Der Polizeihauptkommissar begründet das damit, dass die Rohheitsdelikte um knapp 40 Prozent abgenommen hätten – genau die Bereiche, in denen die Täter oft bekannt sind.



Auch Wohnungseinbrüche haben um rund ein Drittel abgenommen: Habe man 2020 noch zehn gehabt, seien es letztes Jahr nur drei gewesen, so Ziegler. Und diese drei waren zudem erfolglos. Gestiegen ist dagegen die Zahl der Vermögens- und Fälschungsdelikte, und zwar um 48,6 Prozent von 35 auf 52. Und auch die Rauschgiftdelikte sind um gut 25 Prozent auf 67 gestiegen.



Im Vergleich der letzten zehn Jahre sei im Bereich der Polizei Dießen ein kontinuierlicher Rückgang an Straftaten zu beobachten. „2021 liegt dabei die Zahl der angezeigten Taten erstmals unter 600“, freut sich Ziegler. 2013 seien es noch 764 gewesen. Sein Resümee: „Das Leben am Ammersee-Westufer ist sehr sicher.“