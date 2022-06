Bregenz am Ammersee

Auf diesen Stühlen und mit diesen Künstlern kann das Publikum das Wagner-Spektakel am See des Richard-Wagner-Verbands genießen: „Der fliegende Holländer goes Ammersee“ (v.l.) Arabella Hellmann, Georg Rootering, Anahita Ahsef, Thomas Gazheli, Rainer Armbrust, Sandra Gerlach vor der Richard-Wagner-Statue. © Blechschmidt

Schondorf – Ein ganz besonderes Klang-Naturerlebnis steht dem Ammersee im Juli bevor: Erstmals wird Open Air am Ufer des Ammersees eine komplette Oper gespielt. Dieses Experiment vor grandioser Kulisse wagt der Richard-Wagner-Verband zu seinem siebenjährigen Bestehen – mit mehr als 40 Mitwirkenden: hochrangige Solisten, Chor und Musiker. „Der fliegende Holländer goes Ammersee“ wird am 15. und 16. Juli jeweils ab 18 Uhr im Strandbad Forster aufgeführt. Die romantische Oper mit dem berühmtesten Seefahrer der Musikgeschichte soll auch ein junges Publikum ansprechen, betonen die Wagner-Verbands-Mitglieder.

Der „fliegende Holländer“ ist Drama pur – und mit dem Blockbuster „Fluch der Karibik“ längst in der Pop-Kultur angekommen. Das Schicksal des Fliegenden Holländers: Weil ein Fluch auf ihm lastet, darf der Ruch- und Ruhelose nur alle sieben Jahre an Land, in der Hoffnung durch die Liebe einer treuen Frau erlöst zu werden. Solange dies nicht geschieht, ist er bis in alle Ewigkeit dazu verdammt, mit seinem Geisterschiff die Meere zu durchkreuzen. Kapitänstochter Senta schätzt weder gesellschaftliche Konventionen noch das enge Dorfleben. Als ihr Vater mit einem seltsamen Fremden von See zurückkehrt, erkennt sie in ihm den Verdammten – und will seinen Fluch brechen.



„Eine verrückte Idee, in der Corona-Zeit geboren, die ganz unerwartet auf Begeisterung selbst bei weltweit gefragten Künstlern stieß“, sagt Arabella Hellmann, Vorsitzende des Richard-Wagner-Verbandes Ammersee. Bariton Thomas Gazheli hat den Part des Holländers schon auf der ganzen Welt gesungen, so in Montreal, Detroit, Kopenhagen, Florenz und Dresden. Anahita Ahsef freut sich auf die Senta und ihr Wagner-Debüt am Ammersee: „Ich liebe Wagner über alles.“ Das gilt auch für den „Bayreuth-Ring“-erfahrenen Bassisten Andreas Hörl aus München, der den Daland übernimmt. Erfahren ist auch Stefan Vinke (Erik), dessen Tenor in Bayreuth und in der Met in New York zu hören war. Für die Stipendiatin Sandra Gerlach wird es hingegen die Rolle als Mary die erste Wagner-Partie sein.



Regisseur Georg Rootering mit langjähriger Erfahrung in großen Opernhäusern will das Stück „ohne technische Staffage und Schnickschnack“ inszenieren. Mikros sind verpönt, die Abendstimmung soll sich entfalten: „Ganz puristisch – am Wasser, auf dem Steg, auf der Wiese, vor der geschwungenen Linie der Badehäuser werden sich die dramatischen Szenen der Oper abspielen.“ Gespielt wird bei jedem Wetter. Das Publikum sitzt in den zweieinhalb Stunden Spieldauer im Halbkreis. Vor einer Herausforderung steht der musikalische Leiter Rainer Armbrust, von New York bis Tel Aviv als Musik-Coach und Dirigent unterwegs. „Statt des Orchesters mit mehr als 100 Instrumenten werde ich die Partitur für zwei Klaviere, Kontrabass, Horn, Oboe und Klarinette umschreiben.“



Der Richard-Wagner Verband Ammersee, bestehend aus mittlerweile 145 Mitgliedern – Durchschnittsalter 40,7 – hat auch schon den weltweit ersten Wagner-Poetry Slam, Flash-Mobs mit Sängern und Musikern auf dem Ammersee oder im Supermarkt oder die musikalische Nibelungenschatzsuche sowie „Musik zum Anfassen“ in Kindergärten und Grundschulen durchgeführt. Wagner geerdet. Oder wie die Verbandsvorsitzende Arabella Hellmann es formuliert: „Wir wollen das breite Publikum für das umfangreiche Werk von Richard Wagner begeistern, den Zugang zur klassischen Musik erleichtern und Nachwuchstalente künstlerisch fördern.“ Information und Tickets unter www.rwv-ammersee.de.

Birthe Blechschmidt/sug