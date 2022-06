Vorbild für Landsberg?

Wenn der Biber täglich nagt

Von: Sabine Fleischer

Wenn der Biber auf Privatgrund nagt, kann‘s problematisch werden. © Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/dpa/Archiv

Landsberg – Tierische Holzfäller sind seit langem am Hungerbach unterwegs und naschen gerne auch mal in Nachbars Garten. Was sich harmlos anhört, ist für manch einen Grundstücksbesitzer ärgerlich. Trotz diverser Schutzmaßnahmen fallen in Stadt und Landkreis Landsberg immer wieder Bäume entlang von Bach und Fluss dem Biber zum Opfer. Die Geschädigten haben nicht selten das finanzielle Nachsehen.

Der Biber ist durch das Naturschutzgesetz streng geschützt – und das hat auch seine Berech­tigung. Damit konnte das in Bayern ausgerottete Nagetier erfolgreich wieder angesiedelt werden, mancherorts mit einer weniger schönen Seite: Fraßschäden an Bäumen, Überschwemmungen durch Biberburgen, unterhöhlte Dämme und Wiesen. Was in freier Natur durchaus wünschenswert sein kann, macht Landwirten im Landkreis, aber auch Gartenbesitzern wie jenen am Hungerbach in Landsberg erhebliche Probleme.



Und das kann auch das Porte­monnaie nicht unerheblich belasten. Deshalb hat der Freistaat im Rahmen seines Bibermanagements einen Fonds ausgewiesen, in dem 550.000 Euro zur Verfügung stehen. Schäden können daraus bis zu 70 Prozent ausgeglichen werden können. Während aber nur Biberschäden in Land-, Teich- und Forstwirtschaft berücksichtigt werden, erhalten Privatleute keine finanziellen Hilfen aus diesem Topf.



In Landsberg etwa ist der Biber im Hungerbach im Bereich des Sportzentrums fleißig am Werk. Und ist längst zum Problem geworden. Deshalb hat das Landratsamt dort die ganzjährige Abschussgenehmigung erteilt und mittlerweile bis 2024 verlängert. Auch das städtische Forst­amt nehme das Thema Biber sehr ernst und gebe „Vollgas“ bei der Schadensvermeidung, beteuert Forstamtsleiter Michael Siller. Einer seiner Mitarbeiter sei beinahe täglich am Hungerbach, um die Biberdämme freizuräumen. Zudem müssen angenagte Bäume gefällt werden – schon aus Gründen der Verkehrssicherungspflicht.



Trotz intensiver Fallenjagd reduziere sich die Biberpopulation in der Stadt kaum, da immer wieder Tiere vom Lech her „nachziehen“. Die betroffenen Grundstücksbesitzer werden also auch weiterhin mit möglichen Nager-Schäden rechnen müssen.



Immerhin: Präventive Hilfen gibt es vom Bibermanagement im Landratsamt. Laut Biberfachmann Stephan Wenning erhält die Untere Naturschutzbehörde jährlich ungefähr 50 Beratungsaufträge aus dem Landkreis – auch von Privatpersonen. Betroffene könnten kostenlos eine Biberschutzfarbe für gefährdete Bäume anfordern, auch Elektrozäune kämen zum Einsatz, informiert Behördensprecherin Anna Diem. Sie betont: Schäden bei privaten Grundstücken werden jedoch nicht erstattet.



Vorbild für Landsberg?



Dass das auch anders gehandhabt werden kann, zeigt unter anderem der Landkreis Erding. Dort wurde auf Initiative von Landrat Martin Bayerstorfer das Procedere der Schadensregulierung geändert: Der Landkreis übernimmt nach Prüfung nicht nur den kompletten Biberschaden in Land-, Teich- und Forstwirtschaft und zahlt damit bis zu 30 Prozent aus eigener Tasche. Er hat sogar den Kreis der Berechtigten erweitert: Auch Biberschäden auf Grundstücken von Privatpersonen werden nun vom Landkreis ersetzt. Immerhin wurde dafür in Erding ein Finanzprogramm von 15.000 Euro aufgesetzt, basierend auf den Schadensmeldungen der vorausgegangenen Jahre.



Diese pragmatische Handhabung von Biberschäden dürfte sich positiv auf Bild des Bibers in der Öffentlichkeit auswirken und seine Akzeptanz erhöhen. Der Biber gehört zur Natur – mit Nachteilen, aber auch mit vielen Vorteilen. So hilft der Nager etwa „kostenlos“ bei der Renaturierung von Feuchtgebieten und schafft einzigartige Ökosysteme – Kommunen und Staat müssten dafür viel Geld in die Hand nehmen, so die Untere Naturschutzbehörde.